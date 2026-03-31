Το Ισραήλ επαναφέρει τη θανατική ποινή μόνο για Παλαιστίνιους κρατούμενους!

«Είναι ένα βήμα προς το απαρτχάιντ», λέει ο Ισπανός πρωθυπουργός

31.03.26 , 21:11 Βόμβες bunker buster 900 κιλών έριξαν οι ΗΠΑ στο Ιράν!
31.03.26 , 21:11 Ford Βελμάρ: Ποια μοντέλα παρουσίασε στην έκθεση ERGO.TEC 2026
31.03.26 , 21:09 Δίκη Τέμπη: Οι αλλαγές που έγιναν στη δικαστική αίθουσα
31.03.26 , 21:00 Σαρλίζ Θερόν: Μαγνήτισε τα βλέμματα στα 50 της με καυτό μπικίνι στη Χαβάη
31.03.26 , 21:00 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Μετακομίζει στη Λαμία
31.03.26 , 20:31 Καιρός: Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας η Αττική - Οι 8 «κόκκινες» περιοχές
31.03.26 , 20:28 Δημοσκόπηση GPO για το Star: Αύξηση ποσοστών για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
31.03.26 , 20:18 Θεοχαράκης A.E: Έφερε τα ελαστικά MatraX Tyres
31.03.26 , 20:05 Το Ισραήλ επαναφέρει τη θανατική ποινή μόνο για Παλαιστίνιους κρατούμενους!
31.03.26 , 19:23 Κουλίεβα: Εξήγησε τον λόγο που γέννησε μέσα στο νερό και χωρίς επισκληρίδιο
31.03.26 , 19:12 Ένα εκατ. ευρώ σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων επιδομάτων ΑμεΑ
31.03.26 , 19:01 Αμπελόκηποι: Βρήκαν στάβλο με κότες και κατσίκες σε ταράτσα κτιρίου!
31.03.26 , 18:43 Υβριδικό Ford Kuga 2.5L FHEV: Τώρα μπορείτε να το οδηγήσετε
31.03.26 , 18:35 MasterChef: «Καλά κάνουν! Εμείς πάμε με τον σταυρό στο χέρι»
31.03.26 , 18:35 ΔΝΤ: Πρόβλημα τα εκατομμύρια «κόκκινα» δάνεια στην Ελλάδα
«Ηθοποιός από τον Άγιο Έρωτα παντρεύεται τον πρώην σύζυγο της Λάσπα»
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος αρνείται να δοκιμάσει το πιάτο του Γιώργου
Η Ελληνίδα που ζει σ' ένα «διαμέρισμα» 7 τ.μ. στη Νότια Κορέα
Νόρα Βαλσάμη: Η φωτογραφία που ανέβασε ο γιος της, Έρικ
Δημοσκόπηση GPO για το Star: Αύξηση ποσοστών για ΝΔ και ΠΑΣΟΚ
Aυτή είναι η πρώτη ακριβή μεταγραφή που έκλεισε ο Παναθηναϊκός
Άση Μπήλιου: Αφροδίτη στον Ταύρο με κεραυνοβόλους έρωτες & ξαφνικά χρήματα
Κηδεία Μαρινέλλας: Στη Μητρόπολη η σορός της - Ράκος η κόρη της, Τζωρτζίνα
Το LINGO και το 1% Club κατέκτησαν την κορυφή!
Ελένη Τσολάκη: Τα πρώτα γενέθλια της κόρης της - Το εντυπωσιακό πάρτι
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Tο Ισραήλ επαναφέρει τη θανατική ποινή για Παλαιστίνιους κρατούμενους / Βίντεο από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Το Ισραήλ ενέκρινε νόμο που επιβάλλει τη θανατική ποινή για Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις.
  • Ο νόμος ψηφίστηκε με 62 ψήφους υπέρ και 48 κατά, με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου να τον υποστηρίζει.
  • Η απόφαση έχει προκαλέσει διεθνείς αντιδράσεις, με υπουργούς χωρών όπως η Γερμανία και η Γαλλία να την καταδικάζουν.
  • Μη κυβερνητική οργάνωση ανακοίνωσε προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, θεωρώντας τον νόμο αντισυνταγματικό.
  • Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας χαρακτήρισε τον νόμο ως 'βήμα προς το απαρτχάιντ'.

Το κοινοβούλιο του Ισραήλ ενέκρινε τη Δευτέρα έναν αμφιλεγόμενο νόμο με τον οποίο η θανατική ποινή καθίσταται ο κανόνας για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις, υλοποιώντας έτσι την υπόσχεση των ακροδεξιών συμμάχων του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Θανατική ποινή: Σε ποιες χώρες ισχύει - Πότε καταργήθηκε στην Ελλάδα

Με τον νόμο αυτόν θεσπίζεται υποχρεωτικά η «θανατική ποινή για τους τρομοκράτες», η οποία στην πράξη θα ισχύει μόνο για τους Παλαιστίνιους που κρίνονται ένοχοι για αντιισραηλινές επιθέσεις.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε με ψήφους 62 υπέρ έναντι 48 κατά. Ο Νετανιάχου ήταν μεταξύ εκείνων που το υπερψήφισαν.

Σύμφωνα με αυτό το νομοσχέδιο, «οποιοσδήποτε προκαλεί σκόπιμα ή από αδιαφορία τον θάνατο ενός Ισραηλινού πολίτη για λόγους ρατσισμού ή εχθρότητας προς μια κοινότητα, και με στόχο να βλάψει το Κράτος του Ισραήλ και την αναγέννηση του εβραϊκού λαού στη χώρα του, θα αντιμετωπίζει τη θανατική ποινή».

Πριν από την ψηφοφορία, το νομοσχέδιο είχε επικριθεί δριμύτατα από τους υπουργούς Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Βρετανίας, επισημαίνοντας ότι οδηγεί «ντε φάκτο» σε διακρίσεις εις βάρος των Παλαιστινίων και υπονομεύει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει το Ισραήλ σε ό,τι αφορά τις δημοκρατικές αρχές.

Προσφυγή στο Ανώτατο Δικαστήριο

Μια ισραηλινή μη κυβερνητική οργάνωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ανακοίνωσε αμέσως ότι προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο του Ισραήλ, αμφισβητώντας την εγκυρότητα του νόμου, λίγα λεπτά μετά την ψήφισή του από την Κνεσέτ.

«Αυτός ο νόμος είναι αντισυνταγματικός, κάνει ντε φάκτο διακρίσεις και, για τους Παλαιστίνιους της Δυτικής Όχθης, υιοθετήθηκε χωρίς νομική βάση», αναφέρει η Ένωση για τα πολιτικά δικαιώματα στο Ισραήλ (ACRI) στην ανακοίνωσή της.

Στο Ισραήλ, η θανατική ποινή για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας καταργήθηκε το 1954. Ο μοναδικός άνθρωπος που έχει εκτελεστεί ποτέ στη χώρα έπειτα από πολιτική δίκη ήταν ο Άντολφ Άιχμαν, αρχιτέκτονας του Ολοκαυτώματος, το 1962.

Τα στρατοδικεία διατηρούν την επιλογή να επιβάλουν τη θανατική ποινή στους κατηγορούμενους, όμως δεν το έχουν κάνει μέχρι τώρα.

«Ένα βήμα προς το απαρτχάιντ» χαρακτηρίζει την απόφαση ο Ισπανός πρωθυπουργός 

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας Πέδρο Σάντσεθ καταδίκασε σήμερα ως ένα «βήμα προς το απαρτχάιντ» την έγκριση χθες από το ισραηλινό κοινοβούλιο ενός νόμου με τον οποίο η θανατική ποινή καθίσταται ο κανόνας για τους Παλαιστίνιους που καταδικάζονται από στρατοδικεία για φονικές επιθέσεις.

«Αυτό είναι ένα ασύμμετρο μέτρο που δεν θα ισχύει για Ισραηλινούς που διαπράττουν τα ίδια εγκλήματα. Ίδιο έγκλημα, διαφορετική τιμωρία. Είναι ένα ακόμη βήμα προς το απαρτχάιντ. Ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει σιωπηλός», έγραψε με ανάρτηση στο Χ ο Σάντσεθ, ένας από τους πιο ένθερμους υποστηρικτές των Παλαιστινίων μεταξύ των δυτικών ηγετών.

Η Ισπανία βρίσκεται σε διπλωματική αντιπαράθεση με το Ισραήλ μετά την έντονη κριτική της Μαδρίτης κατά της ισραηλινής κυβέρνησης κατά τη διάρκεια του πολέμου της Λωρίδας της Γάζας το 2023-25, τον οποίο η ισπανική κυβέρνηση χαρακτήρισε γενοκτονία.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν χαρακτηρίσει σε πολλές περιπτώσεις τη στάση της Ισπανίας αντισημιτική.

ΗΠΑ: «Σεβόμαστε το δικαίωμα του Ισραήλ να καταρτίζει δικούς του νόμους»

Από την άλλη, η διπλωματία των ΗΠΑ διαβεβαίωσε ότι σέβεται το δικαίωμα του κράτους του Ισραήλ να θεσπίζει «δικούς του νόμους».

«Οι ΗΠΑ σέβονται το κυρίαρχο δικαίωμα του Ισραήλ να θεσπίζει τους δικούς του νόμους και τις ποινές σε βάρος προσώπων που κρίνονται ένοχοι για τρομοκρατία», ανέφερε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

ΙΣΡΑΗΛ
 |
ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ
 |
ΘΑΝΑΤΙΚΗ ΠΟΙΝΗ
 |
ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΙ
