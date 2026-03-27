Το Ευρωκοινοβούλιο κατά των συστημάτων ΑΙ που «γδύνουν» γυναίκες και άνδρες

Τι προβλέπει η σχετική πρόταση

27.03.26 , 10:44 Η Μαίρη, η Λιλή κι ο Κωνσταντίνος από το Breakfast@Star έπαιξαν LINGO!
27.03.26 , 10:44 Επέστρεψε η Κατερίνα Καινούργιου: «Ειμαι εδώ, είμαι καλά»
27.03.26 , 10:37 Τι καιρό θα κάνει τη Μεγάλη Εβδομάδα; Τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία
27.03.26 , 10:29 Φαίη Σκορδά: «Συγγνώμη για χθες που έφυγα τόσο ξαφνικά. Είδα μαύρο»
27.03.26 , 10:25 Skoda: Είναι η 2η μάρκα σε πωλήσεις στην Ευρώπη το 2026
27.03.26 , 09:56 Αρναούτογλου: «Θα ’θελα να πάρω τηλέφωνο να ακούσω τη φωνή της μαμάς μου»
27.03.26 , 09:51 Το Ευρωκοινοβούλιο κατά των συστημάτων ΑΙ που «γδύνουν» γυναίκες και άνδρες
27.03.26 , 09:38 Josephine για επανασύνδεση με Νίνο: «Υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος»
27.03.26 , 09:26 Fuel Pass: Τα πέντε βήματα για να κάνετε την αίτηση - Οι δικαιούχοι
27.03.26 , 09:22 Νίκος Μουτσινάς: «Είναι κάτι μαγικό. Με το Lingo κολλάς!»
27.03.26 , 09:03 Honda Motorcycles: Η στρατηγική για το μέλλον
27.03.26 , 09:03 8+1 εκρηκτικοί έρωτες που «γεννήθηκαν» στο θέατρο
27.03.26 , 09:01 Πέθανε με ευθανασία η 25χρονη Νοέλια - Σφοδρές αντιδράσεις στην Ισπανία
27.03.26 , 08:59 ΑΕΚ: Νέες ανανεώσεις μετά τον Πέτρο Μάνταλο
27.03.26 , 08:58 Πάτρα: Βρέφος με εγκαύματα και κατάγματα στο νοσοκομείο
Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Η Τάρια Μπούρα σε μια λαμπερή γιορτή με τα παιδιά και τα εγγόνια της
Φαίη Σκορδά: Στο νοσοκομείο ο 13χρονος γιος της, Γιάννης Λιάγκας
Τατιάνα Στεφανίδου: Για shopping στην Κηφισιά με casual εμφάνιση
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Τέλος στα συστήματα ΑΙ που «γδύνουν» γυναίκες και άνδρες παρά τη θέλησή τους επιχειρεί να θέσει το Ευρωκοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την απλούστευση των κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, προτείνουν σαφείς ημερομηνίες για συστήματα υψηλού κινδύνου και απαγόρευση εφαρμογών «αφαίρεσης ρούχων».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την πρόταση απλούστευσης («omnibus») για την τροποποίηση της Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), με 569 ψήφους υπέρ, 45 κατά και 23 αποχές.

Δημήτρης Ξενάκης: «Περίπου 40 φοιτητές αντέγραψαν από το ΑΙ»

Η πρόταση προβλέπει την αναβολή της εφαρμογής ορισμένων κανόνων που αφορούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) υψηλού κινδύνου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή τους θα είναι εγκαίρως διαθέσιμα.

Με τις τροπολογίες τους, οι ευρωβουλευτές εισάγουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εφαρμογής με στόχο τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας δικαίου:

Αφενός για τα συστήματα ΑΙ υψηλού κινδύνου που κατονομάζονται ρητά στον κανονισμό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται συστήματα που αφορούν βιομετρικά στοιχεία και συστήματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες υποδομές, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τις βασικές υπηρεσίες, την επιβολή του νόμου, τη δικαιοσύνη και τη διαχείριση των συνόρων, οι ευρωβουλευτές προτείνουν ως ημερομηνία εφαρμογής τη 2α Δεκεμβρίου 2027.

Τραμπ: Με τη βοήθεια του ΑΙ «κατέλαβε» τη Γροιλανδία!

Αφετέρου για τα συστήματα ΑΙ που εμπίπτουν στην τομεακή νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια και την εποπτεία της αγοράς, οι ευρωβουλευτές προτείνουν την 2α Αυγούστου 2028.

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται επίσης υπέρ της χορήγησης προθεσμίας στους παρόχους έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κανόνες για την σήμανση περιεχομένου (ηχητικού, εικονικού, οπτικοακουστικού ή γραπτού λόγου) που δημιουργείται από ΤΝ, ώστε να δηλώνεται η προέλευσή του.

Απαγόρευση εφαρμογών «αφαίρεσης ρούχων»

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν την θέσπιση νέας απαγόρευσης για συστήματα τύπου «nudifier», τα οποία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν ή να παραποιούν εικόνες σαφώς σεξουαλικού ή ιδιωτικού περιεχομένου που παραπέμπουν σε ταυτοποιήσιμο πραγματικό πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Κομισιόν: Έρευνα κατά X για σεξουαλικές εικόνες παιδιών με AI

Η απαγόρευση δεν θα εφαρμόζεται σε συστήματα ΤΝ που διαθέτουν αποτελεσματικές δικλίδες ασφάλειας, οι οποίες εμποδίζουν τους χρήστες να δημιουργούν τέτοιου είδους εικόνες.

Μέτρα για μεγαλύτερη ευελιξία και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Ακόμη, οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ του να επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών η δυνατότητα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση μεροληψιών στα συστήματα ΤΝ, εισήγαγαν όμως παράλληλα εγγυήσεις ώστε αυτό να επιτρέπεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο.

Πόσο επικίνδυνα είναι τα παιχνίδια που χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη;

Με στόχο να στηρίξουν τις εταιρείες της ΕΕ κατά τη μετάβασή τους πέραν του καθεστώτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), στο πλαίσιο του οποίου επωφελούνται από ορισμένα μέτρα στήριξης, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την προτεινόμενη επέκταση αυτών των μέτρων και στις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη μεταξύ των τομεακών ενωσιακών κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων και της Πράξης για την ΤΝ, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Πράξη για την ΤΝ μπορούν να είναι λιγότερο αυστηρές για προϊόντα που ήδη ρυθμίζονται από την τομεακή νομοθεσία, όπως τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο ραδιοεξοπλισμός, η ασφάλεια των παιχνιδιών και άλλα.

Πλέον μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική μορφή της νομοθετικής πράξης.

