Το Ευρωκοινοβούλιο κατά των συστημάτων ΑΙ που «γδύνουν» γυναίκες και άνδρες

Τέλος στα συστήματα ΑΙ που «γδύνουν» γυναίκες και άνδρες παρά τη θέλησή τους επιχειρεί να θέσει το Ευρωκοινοβούλιο.

Οι ευρωβουλευτές στηρίζουν την απλούστευση των κανόνων για την τεχνητή νοημοσύνη, προτείνουν σαφείς ημερομηνίες για συστήματα υψηλού κινδύνου και απαγόρευση εφαρμογών «αφαίρεσης ρούχων».

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την πρόταση απλούστευσης («omnibus») για την τροποποίηση της Πράξης για την Τεχνητή Νοημοσύνη (AI Act), με 569 ψήφους υπέρ, 45 κατά και 23 αποχές.

Η πρόταση προβλέπει την αναβολή της εφαρμογής ορισμένων κανόνων που αφορούν τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) υψηλού κινδύνου, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα που θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις στην εφαρμογή τους θα είναι εγκαίρως διαθέσιμα.

Με τις τροπολογίες τους, οι ευρωβουλευτές εισάγουν συγκεκριμένες ημερομηνίες εφαρμογής με στόχο τη διασφάλιση της προβλεψιμότητας και της ασφάλειας δικαίου:

Αφενός για τα συστήματα ΑΙ υψηλού κινδύνου που κατονομάζονται ρητά στον κανονισμό, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται συστήματα που αφορούν βιομετρικά στοιχεία και συστήματα που χρησιμοποιούνται σε κρίσιμες υποδομές, την εκπαίδευση, την απασχόληση, τις βασικές υπηρεσίες, την επιβολή του νόμου, τη δικαιοσύνη και τη διαχείριση των συνόρων, οι ευρωβουλευτές προτείνουν ως ημερομηνία εφαρμογής τη 2α Δεκεμβρίου 2027.

Αφετέρου για τα συστήματα ΑΙ που εμπίπτουν στην τομεακή νομοθεσία της ΕΕ για την ασφάλεια και την εποπτεία της αγοράς, οι ευρωβουλευτές προτείνουν την 2α Αυγούστου 2028.

Οι ευρωβουλευτές τάσσονται επίσης υπέρ της χορήγησης προθεσμίας στους παρόχους έως τις 2 Νοεμβρίου 2026, προκειμένου να συμμορφωθούν με τους κανόνες για την σήμανση περιεχομένου (ηχητικού, εικονικού, οπτικοακουστικού ή γραπτού λόγου) που δημιουργείται από ΤΝ, ώστε να δηλώνεται η προέλευσή του.

Απαγόρευση εφαρμογών «αφαίρεσης ρούχων»

Οι ευρωβουλευτές επιθυμούν την θέσπιση νέας απαγόρευσης για συστήματα τύπου «nudifier», τα οποία χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη για να δημιουργούν ή να παραποιούν εικόνες σαφώς σεξουαλικού ή ιδιωτικού περιεχομένου που παραπέμπουν σε ταυτοποιήσιμο πραγματικό πρόσωπο χωρίς τη συγκατάθεσή του.

Η απαγόρευση δεν θα εφαρμόζεται σε συστήματα ΤΝ που διαθέτουν αποτελεσματικές δικλίδες ασφάλειας, οι οποίες εμποδίζουν τους χρήστες να δημιουργούν τέτοιου είδους εικόνες.

Μέτρα για μεγαλύτερη ευελιξία και στήριξη των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης

Ακόμη, οι ευρωβουλευτές τάσσονται υπέρ του να επιτρέπεται στους παρόχους υπηρεσιών η δυνατότητα να επεξεργάζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα για τον εντοπισμό και τη διόρθωση μεροληψιών στα συστήματα ΤΝ, εισήγαγαν όμως παράλληλα εγγυήσεις ώστε αυτό να επιτρέπεται μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο.

Με στόχο να στηρίξουν τις εταιρείες της ΕΕ κατά τη μετάβασή τους πέραν του καθεστώτος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ), στο πλαίσιο του οποίου επωφελούνται από ορισμένα μέτρα στήριξης, οι ευρωβουλευτές υποστήριξαν την προτεινόμενη επέκταση αυτών των μέτρων και στις μικρές επιχειρήσεις μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Για να αποφευχθεί η αλληλεπικάλυψη μεταξύ των τομεακών ενωσιακών κανόνων για την ασφάλεια των προϊόντων και της Πράξης για την ΤΝ, οι ευρωβουλευτές υποστηρίζουν ότι οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την Πράξη για την ΤΝ μπορούν να είναι λιγότερο αυστηρές για προϊόντα που ήδη ρυθμίζονται από την τομεακή νομοθεσία, όπως τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, ο ραδιοεξοπλισμός, η ασφάλεια των παιχνιδιών και άλλα.

Πλέον μπορούν να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο σχετικά με την τελική μορφή της νομοθετικής πράξης.