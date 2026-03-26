Γυναίκα ενθρονίστηκε πρώτη φορά Αρχιεπίσκοπος στην Αγγλικανική Εκκλησία!

Τρεις φορές χτύπησε τις πόρτες του μεγάλου καθεδρικού ναού της πόλης του Καντέρμπουρι την Τετάρτη το πρόσωπο που επελέγη ως νέος Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, απαιτώντας τελετουργικά να του επιτραπεί η είσοδος, σύμφωνα με μια παράδοση που τηρείται επί αιώνες από κάθε νέο ηγέτη της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Αυτή τη φορά, όμως, για πρώτη φορά στην ιστορία, ήταν μια γυναίκα που χτύπησε την πόρτα! Και οι πόρτες άνοιξαν.

Η Σάρα Μάλαλι, πρώην νοσηλεύτρια καρκινοπαθών που έγινε ιερέας σε ηλικία 40 ετών, εισήλθε στον καθεδρικό ναό για να γιορτάσει την ιστορική εκλογή της ως η πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι από τότε που δημιουργήθηκε το αξίωμα, πριν από περισσότερα από 1.400 χρόνια.

Παρότι η Μάλαλι, 63 ετών, ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της τον Ιανουάριο, η εκδήλωση της Τετάρτης σηματοδότησε την έναρξη της δημόσιας διακονίας της, τόσο ως επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας όσο και ως πνευματική ηγέτιδα της παγκόσμιας Αγγλικανικής Κοινωνίας. Η Κοινωνία αυτή αποτελεί ένωση ανεξάρτητων εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένης της Επισκοπικής Εκκλησίας στις ΗΠΑ, που συνολικά αριθμούν περισσότερα από 100 εκατομμύρια μέλη.

«Πορευόμαστε με τον Θεό — με την εμπιστοσύνη ότι ο Θεός πορεύεται μαζί μας», δήλωσε η Μάλαλι στο πρώτο της κήρυγμα ως αρχιεπίσκοπος. «Με την εμπιστοσύνη ότι — σε όλα όσα αντιμετωπίζουμε, στη θλίψη και στις προκλήσεις όσο και στη χαρά και την ευφορία — δεν βαδίζουμε μόνοι».

Στην τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπουρι παρευρέθηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Κέιτ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και εκπρόσωποι από πολλές από τις 42 εκκλησίες που απαρτίζουν την Αγγλικανική Κοινωνία. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κέιτ στην ενθρόνιση της νέας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι (AP Images Alastair Grant)

Σε μια συμβολική αναφορά στον ιστορικό διορισμό της Μάλαλι, η λειτουργία πραγματοποιήθηκε την εορτή του Ευαγγελισμού, που σηματοδοτεί τη στιγμή κατά την οποία η Παναγία πληροφορήθηκε ότι επελέγη για να γίνει μητέρα του Ιησού.

Ο εορτασμός αυτός αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Εκκλησία της Αγγλίας, η οποία ανάγει τις ρίζες της στο έτος 597, όταν ο πάπας έστειλε τον Άγιο Αυγουστίνο στη Βρετανία για να μεταστρέψει τον πληθυσμό στον Χριστιανισμό. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. Η Αγγλικανική Εκκλησία αποσχίστηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τη δεκαετία του 1530, κατά τη βασιλεία του Ερρίκου Η΄.

Η Αγγλικανική Εκκλησία χειροτόνησε τις πρώτες γυναίκες ιερείς το 1994 και την πρώτη γυναίκα επίσκοπο το 2015.

Ρήγματα στην Αγγλικανική Κοινωνία

Η Μάλαλι αναλαμβάνει τα καθήκοντά της σε μια δύσκολη περίοδο για την Εκκλησία της Αγγλίας και την Αγγλικανική Κοινωνία, τα μέλη της οποίας είναι βαθιά διχασμένα σε ζητήματα όπως ο ρόλος των γυναικών και η στάση απέναντι στα άτομα ΛΟΑΤΚΙ.

Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει ανησυχίες ότι η Εκκλησία δεν κατάφερε να εξαλείψει τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης που τη βαραίνουν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η Σάρα Μάλαλι στην τελετή ενθρόνισής της ως νέας Αρχιεπισκόπου (AP Images Alastair Grant)

Η Μάλαλι διαδέχεται τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από επικρίσεις ότι δεν ενήργησε αποφασιστικά και δεν ενημέρωσε την αστυνομία για καταγγελίες σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης από εθελοντή σε θερινή κατασκήνωση συνδεδεμένη με την Εκκλησία.

Σε συνέντευξή της στο BBC αυτή την εβδομάδα, η Μάλαλι δήλωσε ότι η Εκκλησία «επιδιώκει να καταστεί πιο ευαισθητοποιημένη ως προς το τραύμα, ακούγοντας τους επιζώντες και τα θύματα κακοποίησης». Πρόσθεσε ότι «φως πρέπει να πέφτει σε όλες τις πράξεις μας, και όσο υψηλότερη είναι η θέση μας, τόσο περισσότερο φως πρέπει να ρίχνεται».

Στο κήρυγμά της, η Μάλαλι δήλωσε ότι έχει «τόση ελπίδα» για την Εκκλησία και αναφέρθηκε σε μικρούς και μεγάλους τρόπους με τους οποίους βλέπει τον Θεό να δρα.

«Η Εκκλησία, μέσα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της, περιλαμβάνει τόσες πολλές εξαιρετικές πράξεις αγάπης», είπε.

Από νοσηλεύτρια σε αρχιεπίσκοπο

Η Μάλαλι, που είναι παντρεμένη και έχει δύο ενήλικα παιδιά, γεννήθηκε το 1962 στο Γουόκινγκ, νοτιοδυτικά του Λονδίνου.

Φοίτησε σε τοπικά σχολεία και εργάστηκε ως νοσηλεύτρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας έως ότου ορίστηκε επικεφαλής νοσηλευτικής της Αγγλίας σε ηλικία 37 ετών, το νεότερο άτομο που κατείχε ποτέ τη θέση. Ενώ εργαζόταν ακόμη σε αυτή τη θέση, ξεκίνησε την εκπαίδευσή της για τη διακονία.

Ονομάστηκε επίσκοπος το 2015 και έγινε η τέταρτη γυναίκα που χειροτονήθηκε σε αυτόν τον βαθμό ιεροσύνης. Τρία χρόνια αργότερα, έγινε επίσκοπος του Λονδίνου, μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην Εκκλησία.

Η νέα Αρχιεπίσκοπος μιλά με πιστούς της Αγγλικανικής Εκκλησίας μετά την ενθρόνισή της (AP Images Alastair Grant)

Ορίστηκε Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι έπειτα από μια πολύμηνη διαδικασία επιλογής από επιτροπή ανώτερων κληρικών και λαϊκών, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της Αγγλικανικής Κοινωνίας.

Αντιδράσεις για την επιλογή γυναίκας ως Αρχιεπισκόπου

Ωστόσο, ο διορισμός της δεν ήταν χωρίς αντιδράσεις σε μια Εκκλησία που παραμένει διχασμένη ως προς τον ρόλο των γυναικών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χένρι Νντουκούμπα της Εκκλησίας της Νιγηρίας χαρακτήρισε την εκλογή της «καταστροφική» και μη ευαίσθητη «στις πεποιθήσεις της πλειονότητας των Αγγλικανών που δεν μπορούν να αποδεχθούν τη γυναικεία ηγεσία στην επισκοπή».