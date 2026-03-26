26.03.26 , 19:01 Τραγωδία στη Λήμνο: Πτώση ΙΧ στο λιμάνι – Νεκρός ανασύρθηκε ο οδηγός
26.03.26 , 18:41 Τι πρέπει να ξέρετε για το φετινό πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού
26.03.26 , 18:34 Fuel Pass 2026: Τι ισχύει για τους συζύγους - Πριν το Πάσχα οι πληρωμές
26.03.26 , 18:33 Η Αγγελίνα πήγε στο Cash or Trash με έναν αστροναύτη
26.03.26 , 18:27 Τραμπ προς Ιράν: Συμφωνία ή περισσότεροι βομβαρδισμοί
26.03.26 , 18:26 Κύκλωμα Απάτης: Το Ανύπαρκτο Ψητοπωλείο Με Τους 311 Εργαζομένους
26.03.26 , 18:19 Οι αφίσες του Σαββόπουλου και η σχέση του «Νιόνιου» με το Cash or Trash
26.03.26 , 18:02 Βουλιαγμένη: Με αναμμένο φακό εγκλωβίστηκε ο δύτης στο Πηγάδι του Διαβόλου
26.03.26 , 17:53 DS Automobiles: Από την Formula E στο sailGP
26.03.26 , 17:49 Κατώτατος μισθός: Οριζόντια αύξηση 40 ευρώ μεικτά τον μήνα στο Δημόσιο
26.03.26 , 17:12 Γυναίκα ενθρονίστηκε πρώτη φορά Αρχιεπίσκοπος στην Αγγλικανική Εκκλησία!
26.03.26 , 16:45 Ιωάννα Τούνη: «Δείχνω και τα δύσκολα και τα όμορφα»
26.03.26 , 16:19 Γιάννης Κεντ και Μαρί Κωνσταντάτου ξανά μαζί έναν χρόνο μετά τον χωρισμό
26.03.26 , 16:06 Από το μηδέν στην κορυφή: Η ιστορία του Στέλιου που φτιάχνει αριστουργήματα
26.03.26 , 15:57 Κατώτατος μισθός στα 920 ευρώ - Πώς διαμορφώνονται οι μηνιαίες απολαβές
Έρχεται νέο κύμα κακοκαιρίας - Πώς θα είναι ο καιρός τη Μεγάλη Εβδομάδα
Λιάγκας - Αντωνά: Απόδραση στην ορεινή Αρκαδία για την 25η Μαρτίου
Εκτός εκπομπής η Καινούργιου - Όσα είπε ο Στέφανος Κωνσταντινίδης
Fuel Pass: Πώς θα κάνετε την αίτηση – Τι πρέπει να προσέξετε
MasterChef: «Ακυρώνεται η προσπάθεια και αποχωρείς από τον διαγωνισμό»
Χάρις Αλεξίου: «Πήγα σε Γάλλο γιατρό και μου είπε ότι είναι ψυχολογικό»
Κικίλιας - Μπαλατσινού: Με τον γιο τους στην παρέλαση της 25ης Μαρτίου
Βανδή: Στο Βερολίνο για την τιμητική βράβευση του Βασίλη Μπισμπίκη
Δούκισσα Νομικού: Η εντυπωσιακή τούρτα για τα 8α γενέθλια του γιου της
Η Σκορδά αποχώρησε από την εκπομπή - «Έχει τύχει κάτι έκτακτο στη Φαίη μας»
Περισσότερα

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
Κοσμος
Ενθρονίστηκε η πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας (video AP)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σάρα Μάλαλι είναι η πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι στην ιστορία της Αγγλικανικής Εκκλησίας.
  • Η τελετή ενθρόνισης πραγματοποιήθηκε στον καθεδρικό ναό του Καντέρμπουρι, με την παρουσία σημαντικών προσκεκλημένων, όπως ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ.
  • Η Μάλαλι, πρώην νοσηλεύτρια, ανέλαβε τα καθήκοντά της σε μια δύσκολη περίοδο για την Εκκλησία, με προκλήσεις όπως η σεξουαλική κακοποίηση και οι διχασμοί γύρω από τον ρόλο των γυναικών.
  • Η εκλογή της έχει προκαλέσει αντιδράσεις, με ορισμένους κληρικούς να την χαρακτηρίζουν «καταστροφική» για την Αγγλικανική Κοινωνία.
  • Η Μάλαλι δήλωσε ότι επιδιώκει να καταστήσει την Εκκλησία πιο ευαισθητοποιημένη απέναντι στα θύματα κακοποίησης.

Τρεις φορές χτύπησε τις πόρτες του μεγάλου καθεδρικού ναού της πόλης του Καντέρμπουρι την Τετάρτη το πρόσωπο που επελέγη ως νέος Αρχιεπίσκοπος της Αγγλικανικής Εκκλησίας, απαιτώντας τελετουργικά να του επιτραπεί η είσοδος, σύμφωνα με μια παράδοση που τηρείται επί αιώνες από κάθε νέο ηγέτη της Εκκλησίας της Αγγλίας.

Το τελετουργικό της εισόδου νέου Αρχιεπισκόπου στην Εκκλησία τήρησε η Σάρα Μάλαλι 

Επίσκοποι γένους θηλυκού στην Αγγλικανική Εκκλησία

Αυτή τη φορά, όμως, για πρώτη φορά στην ιστορία, ήταν μια γυναίκα που χτύπησε την πόρτα! Και οι πόρτες άνοιξαν.

Η Σάρα Μάλαλι, πρώην νοσηλεύτρια καρκινοπαθών που έγινε ιερέας σε ηλικία 40 ετών, εισήλθε στον καθεδρικό ναό για να γιορτάσει την ιστορική εκλογή της ως η πρώτη γυναίκα Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι από τότε που δημιουργήθηκε το αξίωμα, πριν από περισσότερα από 1.400 χρόνια.

Παρότι η Μάλαλι, 63 ετών, ανέλαβε επισήμως τα καθήκοντά της τον Ιανουάριο, η εκδήλωση της Τετάρτης σηματοδότησε την έναρξη της δημόσιας διακονίας της, τόσο ως επικεφαλής της Εκκλησίας της Αγγλίας όσο και ως πνευματική ηγέτιδα της παγκόσμιας Αγγλικανικής Κοινωνίας. Η Κοινωνία αυτή αποτελεί ένωση ανεξάρτητων εκκλησιών, συμπεριλαμβανομένης της Επισκοπικής Εκκλησίας στις ΗΠΑ, που συνολικά αριθμούν περισσότερα από 100 εκατομμύρια μέλη.

«Πορευόμαστε με τον Θεό — με την εμπιστοσύνη ότι ο Θεός πορεύεται μαζί μας», δήλωσε η Μάλαλι στο πρώτο της κήρυγμα ως αρχιεπίσκοπος. «Με την εμπιστοσύνη ότι — σε όλα όσα αντιμετωπίζουμε, στη θλίψη και στις προκλήσεις όσο και στη χαρά και την ευφορία — δεν βαδίζουμε μόνοι».

Στην τελετή στον Καθεδρικό Ναό του Καντέρμπουρι παρευρέθηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, η πριγκίπισσα Κέιτ, ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ και εκπρόσωποι από πολλές από τις 42 εκκλησίες που απαρτίζουν την Αγγλικανική Κοινωνία. Παρόντες ήταν επίσης εκπρόσωποι της Ρωμαιοκαθολικής και της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Σε μια συμβολική αναφορά στον ιστορικό διορισμό της Μάλαλι, η λειτουργία πραγματοποιήθηκε την εορτή του Ευαγγελισμού, που σηματοδοτεί τη στιγμή κατά την οποία η Παναγία πληροφορήθηκε ότι επελέγη για να γίνει μητέρα του Ιησού. 

Ο εορτασμός αυτός αποτελεί σημαντικό ορόσημο για την Εκκλησία της Αγγλίας, η οποία ανάγει τις ρίζες της στο έτος 597, όταν ο πάπας έστειλε τον Άγιο Αυγουστίνο στη Βρετανία για να μεταστρέψει τον πληθυσμό στον Χριστιανισμό. Σήμερα αναγνωρίζεται ως ο πρώτος Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι. Η Αγγλικανική Εκκλησία αποσχίστηκε από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τη δεκαετία του 1530, κατά τη βασιλεία του Ερρίκου Η΄.

Η Αγγλικανική Εκκλησία χειροτόνησε τις πρώτες γυναίκες ιερείς το 1994 και την πρώτη γυναίκα επίσκοπο το 2015.

Ρήγματα στην Αγγλικανική Κοινωνία

Η Μάλαλι αναλαμβάνει τα καθήκοντά της σε μια δύσκολη περίοδο για την Εκκλησία της Αγγλίας και την Αγγλικανική Κοινωνία, τα μέλη της οποίας είναι βαθιά διχασμένα σε ζητήματα όπως ο ρόλος των γυναικών και η στάση απέναντι στα άτομα ΛΟΑΤΚΙ.

Θα πρέπει επίσης να αντιμετωπίσει ανησυχίες ότι η Εκκλησία δεν κατάφερε να εξαλείψει τα σκάνδαλα σεξουαλικής κακοποίησης που τη βαραίνουν εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η Σάρα Μάλαλι στην τελετή ενθρόνισής της ως νέας Αρχιεπισκόπου

Η Μάλαλι διαδέχεται τον πρώην Αρχιεπίσκοπο Τζάστιν Γουέλμπι, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτησή του τον Νοέμβριο του 2024, έπειτα από επικρίσεις ότι δεν ενήργησε αποφασιστικά και δεν ενημέρωσε την αστυνομία για καταγγελίες σωματικής και σεξουαλικής κακοποίησης από εθελοντή σε θερινή κατασκήνωση συνδεδεμένη με την Εκκλησία.

Σε συνέντευξή της στο BBC αυτή την εβδομάδα, η Μάλαλι δήλωσε ότι η Εκκλησία «επιδιώκει να καταστεί πιο ευαισθητοποιημένη ως προς το τραύμα, ακούγοντας τους επιζώντες και τα θύματα κακοποίησης». Πρόσθεσε ότι «φως πρέπει να πέφτει σε όλες τις πράξεις μας, και όσο υψηλότερη είναι η θέση μας, τόσο περισσότερο φως πρέπει να ρίχνεται».

Στο κήρυγμά της, η Μάλαλι δήλωσε ότι έχει «τόση ελπίδα» για την Εκκλησία και αναφέρθηκε σε μικρούς και μεγάλους τρόπους με τους οποίους βλέπει τον Θεό να δρα.

«Η Εκκλησία, μέσα από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων της, περιλαμβάνει τόσες πολλές εξαιρετικές πράξεις αγάπης», είπε. 

Από νοσηλεύτρια σε αρχιεπίσκοπο

Η Μάλαλι, που είναι παντρεμένη και έχει δύο ενήλικα παιδιά, γεννήθηκε το 1962 στο Γουόκινγκ, νοτιοδυτικά του Λονδίνου.

Φοίτησε σε τοπικά σχολεία και εργάστηκε ως νοσηλεύτρια στο Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας έως ότου ορίστηκε επικεφαλής νοσηλευτικής της Αγγλίας σε ηλικία 37 ετών, το νεότερο άτομο που κατείχε ποτέ τη θέση. Ενώ εργαζόταν ακόμη σε αυτή τη θέση, ξεκίνησε την εκπαίδευσή της για τη διακονία.

Ονομάστηκε επίσκοπος το 2015 και έγινε η τέταρτη γυναίκα που χειροτονήθηκε σε αυτόν τον βαθμό ιεροσύνης. Τρία χρόνια αργότερα, έγινε επίσκοπος του Λονδίνου, μία από τις σημαντικότερες θέσεις στην Εκκλησία.

Η νέα Αρχιεπίσκοπος μιλά με πιστούς της Αγγλικανικής Εκκλησίας μετά την ενθρόνισή της 

Ορίστηκε Αρχιεπίσκοπος του Καντέρμπουρι έπειτα από μια πολύμηνη διαδικασία επιλογής από επιτροπή ανώτερων κληρικών και λαϊκών, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι της κυβέρνησης και της Αγγλικανικής Κοινωνίας.

Αντιδράσεις για την επιλογή γυναίκας ως Αρχιεπισκόπου 

Ωστόσο, ο διορισμός της δεν ήταν χωρίς αντιδράσεις σε μια Εκκλησία που παραμένει διχασμένη ως προς τον ρόλο των γυναικών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Χένρι Νντουκούμπα της Εκκλησίας της Νιγηρίας χαρακτήρισε την εκλογή της «καταστροφική» και μη ευαίσθητη «στις πεποιθήσεις της πλειονότητας των Αγγλικανών που δεν μπορούν να αποδεχθούν τη γυναικεία ηγεσία στην επισκοπή».

