Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας: Εργαστείτε από το σπίτι, μειώστε ταχύτητες

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Ενέργειας για τη διαχείριση της κρίσης / ΣΚΑΪ

Μέτρα - σοκ για την εξοικονόμηση ενέργειας, συνιστά ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας, εν μέσω του ενεργειακού Αρμαγεδδώνα λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ειδικότερα, προτείνονται άμεσες δράσεις για τη μείωση της ζήτησης.

Τα 10 προτεινόμενα μέτρα:

1. Εργασία από το σπίτι, όπου είναι δυνατόν

Μειώνει την κατανάλωση πετρελαίου που σχετίζεται με τις μετακινήσεις προς και από την εργασία, ιδίως σε περιπτώσεις όπου οι θέσεις εργασίας επιτρέπουν την εξ αποστάσεως εργασία.

2. Μείωση των ορίων ταχύτητας στους αυτοκινητόδρομους κατά τουλάχιστον 10 χλμ./ώρα

Οι χαμηλότερες ταχύτητες μειώνουν την κατανάλωση καυσίμων για επιβατικά αυτοκίνητα, φορτηγάκια και φορτηγά.

3. Προώθηση των δημόσιων μεταφορών

Η στροφή από τα ιδιωτικά αυτοκίνητα προς τα λεωφορεία και τα τρένα μπορεί να μειώσει γρήγορα τη ζήτηση πετρελαίου.

4. Εναλλαγή της πρόσβασης των ιδιωτικών αυτοκινήτων στους δρόμους των μεγάλων πόλεων σε διαφορετικές ημέρες

Τα συστήματα εναλλαγής πινακίδων κυκλοφορίας μπορούν να μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την οδήγηση που απαιτεί μεγάλη κατανάλωση καυσίμου.

5. Αύξηση της κοινής χρήσης αυτοκινήτων και υιοθέτηση πρακτικών αποδοτικής οδήγησης

Η υψηλότερη πληρότητα των αυτοκινήτων και η οικολογική οδήγηση μπορούν να μειώσουν γρήγορα την κατανάλωση καυσίμου.

6. Αποδοτική οδήγηση για τα επαγγελματικά οχήματα και τη διανομή εμπορευμάτων

Οι καλύτερες πρακτικές οδήγησης, η συντήρηση των οχημάτων και η βελτιστοποίηση του φορτίου μπορούν να μειώσουν τη χρήση ντίζελ.

7. Εκτροπή της χρήσης υγραερίου από τις μεταφορές

Η μετατροπή των οχημάτων διπλού καυσίμου και των μετατροπέντων οχημάτων από υγραέριο σε βενζίνη μπορεί να εξοικονομήσει υγραέριο για μαγείρεμα και άλλες βασικές ανάγκες.

8. Αποφυγή αεροπορικών μετακινήσεων όπου υπάρχουν εναλλακτικές επιλογές

Η μείωση των επαγγελματικών πτήσεων μπορεί να ανακουφίσει γρήγορα την πίεση στις αγορές καυσίμων αεροσκαφών.

9. Όπου είναι δυνατόν, στροφή προς άλλες σύγχρονες λύσεις μαγειρέματος

Η ενθάρρυνση του ηλεκτρικού μαγειρέματος και άλλων σύγχρονων επιλογών μπορεί να μειώσει την εξάρτηση από το υγραέριο.

10. Αξιοποίηση της ευελιξίας με τις πρώτες ύλες της πετροχημικής βιομηχανίας και εφαρμογή βραχυπρόθεσμων μέτρων αποδοτικότητας και συντήρησης.

Η βιομηχανία μπορεί να συμβάλει στην απελευθέρωση υγραερίου για βασικές χρήσεις, μειώνοντας παράλληλα την κατανάλωση πετρελαίου μέσω γρήγορων βελτιώσεων στις λειτουργίες.