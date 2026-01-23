Δύο βρέφη νεκρά στη Γαλλία – Ερευνάται σύνδεση με ανακληθέν βρεφικό γάλα

Nestle και Lactalis ανέκλησαν παρτίδες βρεφικού γάλακτος, λόγω τοξίνης

STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ / Φωτογραφία Pexels (Burst)
Μαζική ανάκληση βρεφικού γάλακτος από τη Nestlé / Bίντεο αρχείου από το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Συναγερμός έχει σημάνει στη Γαλλία μετά τον θάνατο δύο βρεφών, με τις αρχές να ερευνούν αν οφείλεται στο βρεφικό γάλα που ανακλήθηκε πρόσφατα. 

Μαζική ανάκληση βρεφικού γάλακτος από τη Nestlé - Πιθανή μόλυνση με τοξίνη

Οι γαλλικές ερευνητικές αρχές εξετάζουν τους θανάτους δύο βρεφών που είχαν καταναλώσει προϊόντα βρεφικού γάλακτος, τα οποία είχαν προσφάτως ανακληθεί προληπτικά, όπως ανακοίνωσε το γαλλικό υπουργείο Υγείας.

Ένα από τα μωρά, που πέθανε στην πόλη Πεσάκ στη νοτιοδυτική Γαλλία, είχε τραφεί με γάλα σε σκόνη Guigoz που παρασκευάζεται από ην Nestlé και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα πιθανά αίτια θανάτου, δήλωσε ο εισαγγελέας του Μπορντό.

Το υπουργείο σημείωσε ότι δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής αποδεικτικά στοιχεία ότι οι θάνατοι συνδέονται με τα προϊόντα αυτά βρεφικού γάλακτος. 

Ανακλήσεις βρεφικού γάλακτος από Nestlé και Lactalis

Η Nestlé και ο γαλακτοκομικός κολοσσός Lactalis ανακοίνωσαν ότι προχώρησαν στην ανάκληση έξι παρτίδων βρεφικού γάλακτος της μάρκας «Picot» στη Γαλλία και σε μία σειρά άλλων χωρών λόγω της «πιθανής παρουσίας» κερεουλίδης, μιας τοξίνης που μπορεί να προκαλέσει διάρροιες και εμετούς.

Αυτή η ουσία βακτηριακής προέλευσης συνδέεται με συστατικό που παρέχεται από διεθνή προμηθευτή.

Το Reuters δεν μπόρεσε να διαπιστώσει άμεσα τι βρεφικό γάλα είχε καταναλώσει το δεύτερο μωρό.

Η Nestlé ανακοίνωσε ότι λαμβάνει γνώση των τρεχουσών ερευνών. «Όπως δήλωσαν οι αρχές, σε αυτό το στάδιο τίποτα δεν υποδηλώνει ότι υπάρχει κάποια σύνδεση μεταξύ αυτών των τραγικών γεγονότων και της κατανάλωσης προϊόντων μας», τόνισε ο όμιλος σε email προς το Reuters.

Η Lactalis τόνισε ότι δεν έχει λάβει καμία αναφορά από τις υγειονομικές αρχές.

Η Lactalis ανακάλεσε προϊόντα βρεφικού γάλακτος σε 18 χώρες και η Nestle σε δεκάδες. 

Ένας άλλος γαλλικός όμιλος, η Danone, μπλόκαρε μια παρτίδα βρεφικού γάλακτος που παρασκευάζεται ειδικά για την αγορά της Σιγκαπούρης.

Και οι τρεις εταιρείες δήλωσαν ότι τα μέτρα αυτά ήταν προληπτικά.

Το γαλλικό υπουργείο Γεωργίας ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι τα αποτελέσματα μιας πρώτης δικαστικής έρευνας για την υπόθεση αναμένονται μέσα στις επόμενες 10 ημέρες. Σημείωσε ότι οι έρευνές της εντόπισαν ένα έλαιο πλούσιο σε αραχιδονικό οξύ ή ARA, το οποίο παρήχθη από Κινέζο προμηθευτή ως πηγή της μόλυνσης.
 

