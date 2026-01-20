Πολύνεκρη τραγωδία από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν

Τουλάχιστον 21 νεκροί και 63 αγνοούμενοι

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.01.26 , 14:35 Γιαννόπουλος για Δρούτσα: «Απαράδεκτες οι δηλώσεις της για τη Marseaux»
20.01.26 , 14:33 Κηδεία Στασινόπουλου: Κυριάκος και Μαρέβα Μητσοτάκη στο τελευταίο «αντίο»
20.01.26 , 14:19 Ευλαμπία Ρέβη - Γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι η δημοσιογράφος
20.01.26 , 13:42 Αγρίνιο: Σε βαρύ κλίμα η κηδεία του 50χρονου κοινοτάρχη
20.01.26 , 13:25 Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
20.01.26 , 13:24 Πολύνεκρη τραγωδία από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν
20.01.26 , 13:21 Κηδεία Μέλπως Ζαρόκωστα: Συντετριμμένος ο γιος της, Αλέξανδρος
20.01.26 , 13:05 Piano Days 2026: Δύο ημέρες, ένα όργανο, αμέτρητες μουσικές διαδρομές
20.01.26 , 12:42 Η απολαυστική συνταγή της ημέρας: Κοτόπουλο με μπάμιες στον φούρνο
20.01.26 , 12:42 Τζούλια Ρόμπερτς: Η ηλικία, ο σύζυγος & το άγνωστο τέλος του Pretty Woman
20.01.26 , 12:35 United Group: Oλοκληρώνει αναχρηματοδότηση ομολόγων ύψους €1,5 δισ.
20.01.26 , 12:18 Η Μαίρυλιν Ντάμερον επιστρέφει στο MasterChef - Δείτε sneak preview
20.01.26 , 12:18 KGM: Η προστιτή προηγμένη τετρακίνηση είναι το μεγάλο της πλεονέκτημα
20.01.26 , 12:05 Γρίπη: Προειδοποίηση Τζανάκη για διψήφιο αριθμό θανάτων εβδομαδιαίως
20.01.26 , 11:49 Κακοκαιρία: Επικίνδυνα φαινόμενα σε έξι περιοχές - Τι θα γίνει στην Αττική
Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης
Φώτης Σπύρος: Μιλάει για τη μάχη του με τον καρκίνο - «Το βρήκα τυχαία»
Φιλαρέτη Κομνηνού: Ηθοποιός- καθηγήτρια Πανεπιστημίου με αγάπη στα ταξίδια
Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο
Eλ Κααμπί: Σε ποια ομάδα αναμένεται να επιστρέψει
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Γιάννης Παπαμιχαήλ: Χώρισε από την Ελένη Κολτζή έπειτα από έναν χρόνο γάμου
MasterChef: Ο Σωτήρης Κοντιζάς έκανε το απόλυτο κομπλιμέντο στον Τάσο!
Τζώρτζογλου: Στην αρχή τον διέψευσε, αλλά τώρα επιβεβαιώνει τον χωρισμό του
«Έχω τις καλύτερες αναμνήσεις από την Ελένη Μενεγάκη»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Φωτογραφίες και βίντεο AP
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στα απανθρακωμένα ερείπια ενός εμπορικού κέντρου στο Καράτσι του Πακιστάν, προσπαθώντας να εντοπίσουν 63 άτομα που αγνοούνται έπειτα από πυρκαγιά που έκαιγε για σχεδόν δύο ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 άτομα.

«Έγκλημα τιμής» η δολοφονία ζευγαριού στο Πακιστάν - Το βίντεο έγινε viral

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι περισσότεροι αγνοούμενοι εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί και οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν πτώματα στα συντρίμμια.

Πολύνεκρη τραγωδία από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά που σημειώνεται στην πόλη εδώ και πάνω από μια δεκαετία ξεκίνησε αργά το Σάββατο και εξαπλώθηκε γρήγορα στο μεγάλο εμπορικό συγκρότημα Gul Plaza, διάσημο για τα 1.200 καταστήματα με ρούχα γάμου, παιχνίδια, σερβίτσια και πολλά άλλα.

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε στους εσωτερικούς χώρους του εμπορικού κέντρου και μαινόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αργά την Κυριακή, πριν την θέσουν υπό έλεγχο.

Μεγάλο τμήμα της κάποτε επιβλητικής κατασκευής, μεγαλύτερης από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, μετατράπηκε σε σωρό από στάχτη και συντρίμμια σκορπισμένα στον δρόμο, καθώς οι διασώστες αναζητούσαν αγνοουμένους. Ο Ριζουάν Άχμεντ από την ομάδα Rescue 1122 δήλωσε σήμερα ότι 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά, ενώ άλλοι 63 εξακολουθούν να αγνοούνται, σχεδόν τρεις ημέρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Υπόσχεση για έρευνα

Οι διασώστες έσκαψαν στα ερείπια και έβγαλαν ανθρώπινα λείψανα σε σάκους πριν τα στείλουν για εξέταση DNA.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας Σιέντ Άσαντ Ράζα δήλωσε στο Reuters ότι 15 δείγματα DNA είχαν συλλεχθεί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας για να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των σορών.

Πολύνεκρη τραγωδία από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν

Υπήρξε επίσης αυξανόμενη οργή στο σημείο, με τους ανθρώπους να κατηγορούν την καθυστερημένη προσπάθεια διάσωσης και να αποδοκιμάζουν τον δήμαρχο της πόλης όταν εμφανίστηκε στο σημείο σχεδόν 24 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς και την ανταπόκριση των αρχών.

Η αστυνομία δήλωσε επίσης ότι όλες εκτός από τρεις από τις 16 εξόδους του εμπορικού κέντρου ήταν κλειδωμένες όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά γύρω στην ώρα κλεισίματος του εμπορικού κέντρου.

Η διοίκηση του Gul Plaza δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό από το Reuters.

Η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στο Καράτσι από τότε που μια βιομηχανική εγκατάσταση τυλίχτηκε στις φλόγες το 2012, σκοτώνοντας περισσότερους από 260 ανθρώπους. Δικαστήριο αποφάνθηκε το 2020 ότι η καταστροφή οφειλόταν σε εμπρησμό.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΑΚΙΣΤΑΝ
 |
ΦΩΤΙΑ
 |
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
 |
ΚΑΡΑΤΣΙ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top