Πολύνεκρη τραγωδία από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Πακιστάν

Οι πυροσβέστες συνεχίζουν να επιχειρούν στα απανθρακωμένα ερείπια ενός εμπορικού κέντρου στο Καράτσι του Πακιστάν, προσπαθώντας να εντοπίσουν 63 άτομα που αγνοούνται έπειτα από πυρκαγιά που έκαιγε για σχεδόν δύο ημέρες και στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 21 άτομα.

Η αστυνομία δήλωσε ότι οι περισσότεροι αγνοούμενοι εκφράζονται φόβοι ότι είναι νεκροί και οι διασώστες προσπαθούν να εντοπίσουν πτώματα στα συντρίμμια.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά που σημειώνεται στην πόλη εδώ και πάνω από μια δεκαετία ξεκίνησε αργά το Σάββατο και εξαπλώθηκε γρήγορα στο μεγάλο εμπορικό συγκρότημα Gul Plaza, διάσημο για τα 1.200 καταστήματα με ρούχα γάμου, παιχνίδια, σερβίτσια και πολλά άλλα.

Breaking 🚨 ⚡ Pakistan 🇵🇰



A massive bomb blast at Karachi's Gul Plaza Mall sparks a fire. pic.twitter.com/aHb50emRWf — Terror Alerts (@Terroralerts007) January 18, 2026

Οι πυροσβέστες έδωσαν μάχη για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που εξαπλώθηκε στους εσωτερικούς χώρους του εμπορικού κέντρου και μαινόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι αργά την Κυριακή, πριν την θέσουν υπό έλεγχο.

Μεγάλο τμήμα της κάποτε επιβλητικής κατασκευής, μεγαλύτερης από ένα γήπεδο ποδοσφαίρου, μετατράπηκε σε σωρό από στάχτη και συντρίμμια σκορπισμένα στον δρόμο, καθώς οι διασώστες αναζητούσαν αγνοουμένους. Ο Ριζουάν Άχμεντ από την ομάδα Rescue 1122 δήλωσε σήμερα ότι 21 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πυρκαγιά, ενώ άλλοι 63 εξακολουθούν να αγνοούνται, σχεδόν τρεις ημέρες μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς.

Υπόσχεση για έρευνα

Οι διασώστες έσκαψαν στα ερείπια και έβγαλαν ανθρώπινα λείψανα σε σάκους πριν τα στείλουν για εξέταση DNA.

Ο ανώτερος αξιωματούχος της αστυνομίας Σιέντ Άσαντ Ράζα δήλωσε στο Reuters ότι 15 δείγματα DNA είχαν συλλεχθεί μέχρι το βράδυ της Δευτέρας για να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των σορών.

Υπήρξε επίσης αυξανόμενη οργή στο σημείο, με τους ανθρώπους να κατηγορούν την καθυστερημένη προσπάθεια διάσωσης και να αποδοκιμάζουν τον δήμαρχο της πόλης όταν εμφανίστηκε στο σημείο σχεδόν 24 ώρες μετά την έναρξη της πυρκαγιάς.

Η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι θα διερευνήσει τα αίτια της πυρκαγιάς και την ανταπόκριση των αρχών.

Η αστυνομία δήλωσε επίσης ότι όλες εκτός από τρεις από τις 16 εξόδους του εμπορικού κέντρου ήταν κλειδωμένες όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά γύρω στην ώρα κλεισίματος του εμπορικού κέντρου.

Η διοίκηση του Gul Plaza δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα για σχολιασμό από το Reuters.

Η πυρκαγιά είναι η μεγαλύτερη στο Καράτσι από τότε που μια βιομηχανική εγκατάσταση τυλίχτηκε στις φλόγες το 2012, σκοτώνοντας περισσότερους από 260 ανθρώπους. Δικαστήριο αποφάνθηκε το 2020 ότι η καταστροφή οφειλόταν σε εμπρησμό.