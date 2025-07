«Έγκλημα τιμής» η δολοφονία ζευγαριού στο Πακιστάν - Το βίντεο έγινε viral

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει βίντεο που έγινε viral και δείχνει την εν ψυχρώ δολοφονία ενός άνδρα και μιας γυναίκας από τον αδελφό της δεύτερης, ο οποίος με αυτόν τον τρόπο θέλησε να υπερασπιστεί την τιμή της οικογένειάς του, σύμφωνα με τους άγραφους νόμους της απομονωμένης περιοχής, όπου ζουν.

Στο βίντεο αυτό, φαίνονται μια γυναίκα κι ένας άνδρας που κατηγορήθηκαν για μοιχεία, να μεταφέρονται στην έρημο από μια ομάδα ανδρών και να δολοφονούνται.

#EXCLUSIVE ⚠️ GRAPHIC VIDEO :

Woman executed in #Pakistan, reportedly in the name of honor as a crowd of men watch. pic.twitter.com/WtQLksHgTs