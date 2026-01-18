Λάρνακα: Άγρια συμπλοκή με τσεκούρια, ξύλα και πυροβολισμούς

Συγκρούστηκαν δύο παρέες στην καρδιά της πόλης

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.01.26 , 23:56 Γρίπη: Ανησυχητική έξαρση στην Ελλάδα – Γεμάτα τα νοσοκομεία
18.01.26 , 23:51 Ισπανία: Εκτροχιασμός τρένων υψηλής ταχύτητας
18.01.26 , 23:46 Λάρνακα: Άγρια συμπλοκή με τσεκούρια, ξύλα και πυροβολισμούς
18.01.26 , 23:36 MasterChef: Οι κριτές αποθέωσαν το πιάτο του Φίλιπ - «Βαθιά νόστιμο»
18.01.26 , 23:30 Χανιά:Ζευγάρι διέρρηξε πρακτορείο τυχερών παιχνιδιών από παράθυρο τουαλέτας
18.01.26 , 23:24 Ταΰγετος: Αίσιο τέλος για τους ορειβάτες - Ολοκληρώθηκε η διάσωση
18.01.26 , 23:10 MasterChef: Λεωνίδας Κουτσόπουλος: «Συγγνώμη μοντάζ, θα διορθωθώ»
18.01.26 , 23:03 MasterChef: Η Ντίνα αυτοσχεδίασε - Κατάφερε να σώσει το πιάτο της;
18.01.26 , 23:03 Κορυδαλλός: Καρέ-καρέ απόπειρα κλοπής ΙΧ
18.01.26 , 22:54 MasterChef: Ο Άγγελος χόρεψε salsa με τον Πάνο Ιωαννίδη
18.01.26 , 22:37 MasterChef: Ο Μοχάμεντ συγκίνησε τους κριτές - Πήρε τη λευκή ποδιά;
18.01.26 , 22:24 Bloomberg: Η ΕΕ ετοιμάζει αντίποινα στον Τραμπ με δασμούς 93 δισ. ευρώ
18.01.26 , 22:13 MasterChef: Η στυλίστρια Μενεξιά πέρασε με δύο «ναι» στην επόμενη φάση
18.01.26 , 22:08 Άφαντη για 11η ημέρα η 16χρονη Λόρα – Τα σενάρια και το σχέδιο διαφυγής
18.01.26 , 21:56 Επιδείνωση καιρού με ψυχρή εισβολή: Χιόνια, βροχές και χαμηλές θερμοκρασίες
Παραίτηση με αιχμές από «Καλημέρα Είπαμε;» - «Κάποια αντίο επιβάλλονται»
MasterChef: Ο Κουτσόπουλος έσωσε διαγωνιζόμενο από βέβαιο χωρισμό
Γεωργιάδης: «Ακούγεται ότι η Σμαράγδα έχει έναν άνθρωπο στο πλευρό της»
Σταματίνα Τσιμτσιλή: Περήφανη για την κόρη της - «Η μικρή μου σεφ, Νάγια»
Ανθή Βούλγαρη: Πήγε με τον γιο της στην εκπομπή της Σίσσυς Χρηστίδου
«Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
Δολοφονία Αγρίνιο: Έφυγε από το χωριό η σύζυγος του θύματος
Ιωάννα Τούνη: Ο μικρός Πάρης ξανά στον γιατρό - «Το γενναίο μου μωράκι»
Μέλπω Ζαρόκωστα: Οι δύο γάμοι, η ξενιτιά, ο γιος κι οι ρόλοι στην TV
Βουλγαράκη: Δείχνει τον κήπο του σπιτιού της με τον Ιωαννίδη στη Λισαβόνα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην καρδιά της Λάρνακας, στη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, πολύ κοντά στην αστυνομική διεύθυνση.

Δύο ομάδες ατόμων συγκρούστηκαν κρατώντας τσεκούρια, σιδερολωστούς και ξύλα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκαν και τέσσερις πυροβολισμοί, μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πολιτών σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ταυτοποιήσεις από την κυπριακή αστυνομία αφορούν τέσσερα άτομα, όλα αλλοδαποί. Ένας 48χρονος άνδρας συνελήφθη μετά από τραυματισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τρεις Σύροι ηλικίας 20, 26 και 35 ετών παραμένουν καταζητούμενοι.

Λάρνακα: Άγρια συμπλοκή με τσεκούρια, ξύλα και πυροβολισμούς

Το περιστατικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ξεκίνησε από έναν καβγά ανάμεσα στις δύο παρέες. Οι συγκρούσεις με τα όπλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δημιουργώντας πανικό στους περαστικούς και σφοδρή ένταση σε κεντρικό δρόμο της Λάρνακας.

Η αστυνομία αναζητά τους τρεις καταζητούμενους και εξετάζει με προσοχή όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην καταγραφή των βίντεο από κάμερες ασφαλείας και στις καταθέσεις μαρτύρων που βρέθηκαν στο σημείο.

Κωνσταντινούπολη: 15χρονος μαχαίρωσε εν ψυχρώ 17χρονο

Παράλληλα, ένα άλλο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τουρκία, όπου 15χρονος μαχαίρωσε εν ψυχρώ 17χρονο στην Κωνσταντινούπολη, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, τον κοίταξε περίεργα. Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο 17χρονος παραπατά και σωριάζεται στο έδαφος, χτυπημένος στην κοιλιά. Ο νεαρός θύμα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Ο δράστης ομολόγησε πως δεν είχε ξαναδεί το θύμα στο παρελθόν.

Η υπόθεση της Λάρνακας δείχνει τη σοβαρότητα της βίας ακόμα και σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, ενώ η αστυνομία καλείται να αντιμετωπίσει την άμεση απειλή και να αποτρέψει περαιτέρω αιματηρά επεισόδια. Η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να μεταφέρει αποκλειστικές εικόνες από τη δράση των κακοποιών και τις επιχειρήσεις των αρχών.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΛΑΡΝΑΚΑ
 |
ΣΥΜΠΛΟΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top