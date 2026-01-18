Λάρνακα: Άγρια συμπλοκή με τσεκούρια, ξύλα και πυροβολισμούς

Άγρια συμπλοκή σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην καρδιά της Λάρνακας, στη Λεωφόρο Γρηγόρη Αυξεντίου, πολύ κοντά στην αστυνομική διεύθυνση.

Δύο ομάδες ατόμων συγκρούστηκαν κρατώντας τσεκούρια, σιδερολωστούς και ξύλα, ενώ λίγα δευτερόλεπτα αργότερα ακούστηκαν και τέσσερις πυροβολισμοί, μπροστά στα μάτια ανυποψίαστων πολιτών σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι πρώτες ταυτοποιήσεις από την κυπριακή αστυνομία αφορούν τέσσερα άτομα, όλα αλλοδαποί. Ένας 48χρονος άνδρας συνελήφθη μετά από τραυματισμό και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ τρεις Σύροι ηλικίας 20, 26 και 35 ετών παραμένουν καταζητούμενοι.

Το περιστατικό, όπως φαίνεται και στο βίντεο-ντοκουμέντο που προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star, ξεκίνησε από έναν καβγά ανάμεσα στις δύο παρέες. Οι συγκρούσεις με τα όπλα έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, δημιουργώντας πανικό στους περαστικούς και σφοδρή ένταση σε κεντρικό δρόμο της Λάρνακας.

Η αστυνομία αναζητά τους τρεις καταζητούμενους και εξετάζει με προσοχή όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ξέσπασε η συμπλοκή.

Η έρευνα επικεντρώνεται στην καταγραφή των βίντεο από κάμερες ασφαλείας και στις καταθέσεις μαρτύρων που βρέθηκαν στο σημείο.

Κωνσταντινούπολη: 15χρονος μαχαίρωσε εν ψυχρώ 17χρονο

Παράλληλα, ένα άλλο τραγικό περιστατικό σημειώθηκε στην Τουρκία, όπου 15χρονος μαχαίρωσε εν ψυχρώ 17χρονο στην Κωνσταντινούπολη, επειδή, όπως ισχυρίστηκε, τον κοίταξε περίεργα. Σύμφωνα με βίντεο από κάμερα ασφαλείας, ο 17χρονος παραπατά και σωριάζεται στο έδαφος, χτυπημένος στην κοιλιά. Ο νεαρός θύμα μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, αλλά δυστυχώς υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Ο δράστης ομολόγησε πως δεν είχε ξαναδεί το θύμα στο παρελθόν.

Η υπόθεση της Λάρνακας δείχνει τη σοβαρότητα της βίας ακόμα και σε πολυσύχναστους δημόσιους χώρους, ενώ η αστυνομία καλείται να αντιμετωπίσει την άμεση απειλή και να αποτρέψει περαιτέρω αιματηρά επεισόδια. Η δημοσιογράφος Βαλεντίνα Καραγεωργίου θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να μεταφέρει αποκλειστικές εικόνες από τη δράση των κακοποιών και τις επιχειρήσεις των αρχών.