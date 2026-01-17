Έκτακτη σύνοδος ΕΕ για δασμούς λόγω Γροιλανδίας μετά τις απειλές Τραμπ

Σε έκτακτη συνεδρίαση καλούνται αύριο στις Βρυξέλλες οι πρεσβευτές των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με κύριο θέμα τη συζήτηση για την επιβολή νέων δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ευρωπαϊκούς συμμάχους λόγω των αμερικανικών σχεδίων για την αγορά της Γροιλανδίας.

Η συνεδρίαση, που συγκαλείται από την Κύπρο ως εκ περιτροπής πρόεδρο της ΕΕ, προγραμματίζεται για τις 6 το απόγευμα, σύμφωνα με διπλωμάτες της Ένωσης.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε πρόσφατα ότι προτίθεται να επιβάλει νέους δασμούς σε οκτώ ευρωπαϊκές χώρες –Δανία, Νορβηγία, Σουηδία, Γαλλία, Γερμανία, Βρετανία, Ολλανδία και Φινλανδία– οι οποίες συμμετείχαν σε στρατιωτικές αναγνωριστικές αποστολές στη Γροιλανδία. Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις και εξέπληξαν τη δανική κυβέρνηση, με τον υπουργό Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν να τονίζει ότι οι κινήσεις της Δανίας στόχο έχουν την ενίσχυση της ασφάλειας στην Αρκτική και όχι την πρόκληση.

Αντιδράσεις Βρετανίας και Δανίας

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε τις απειλές Τραμπ «εντελώς λάθος», επισημαίνοντας ότι η επιβολή δασμών σε συμμάχους για λόγους που σχετίζονται με τη συλλογική ασφάλεια του ΝΑΤΟ υπονομεύει τη συμμαχία. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ασφάλεια της Αρκτικής απαιτεί συλλογική δράση όλων των συμμάχων, ενώ το μέλλον της Γροιλανδίας ανήκει στη Δανία και στο λαό της.

Η δανική κυβέρνηση, σε συντονισμό με τη Γροιλανδή ομόλογό της, έχει ήδη συναντηθεί με Αμερικανούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένου του αντιπροέδρου και του υπουργού Εξωτερικών, για να συζητήσει τις ανησυχίες σχετικά με τους δασμούς και τη στρατιωτική παρουσία στην Αρκτική.

Μακρόν: Κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει

Ο Εμανουέλ Μακρόν δηλώνει ότι η Γαλλία παραμένει προσηλωμένη στην «κυριαρχία και την ανεξαρτησία των εθνών», εκφράζοντας την υποστήριξή του στη Γροιλανδία και τη Δανία.

Σε ανάρτησή του στο X, ο Μακρόν αναφέρει ότι «κανένας εκφοβισμός ή απειλή δεν θα μας επηρεάσει», χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις απειλές του Τραμπ για επιβολή δασμών.

«Οι Ευρωπαίοι θα ανταποκριθούν με ενότητα και συντονισμό, εάν αυτές επιβεβαιωθούν», δηλώνει.

«Θα διασφαλίσουμε ότι η ευρωπαϊκή κυριαρχία θα γίνει σεβαστή».

Στήριξη και αλληλεγγύη από την ΕΕ

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, τόνισε ότι οι δασμοί θα υπονόμευαν τις διατλαντικές σχέσεις και θα δημιουργούσαν επικίνδυνες εξελίξεις.

Σε μήνυμά της, επανέλαβε τη στήριξη της ΕΕ στη Δανία και τον λαό της Γροιλανδίας και επισήμανε ότι η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία είναι θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου.

Η Φον ντερ Λάιεν σημείωσε επίσης ότι η προγραμματισμένη στρατιωτική άσκηση στη Δανία, η οποία πραγματοποιείται με τη συμμετοχή συμμάχων, ανταποκρίνεται στην ανάγκη ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική και δεν συνιστά απειλή για κανέναν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεσμεύεται να παραμείνει ενωμένη, συντονισμένη και αποφασισμένη στην υπεράσπιση της κυριαρχίας της, τονίζοντας τη σημασία του διαλόγου για την επίλυση των διαφορών με τις ΗΠΑ.

Προοπτικές και συνέπειες

Η έκτακτη συνεδρίαση των 27 πρεσβευτών θα εξετάσει όλα τα πιθανά μέτρα σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρήσουν στην επιβολή δασμών.

Η κατάσταση δημιουργεί ένταση στις διατλαντικές σχέσεις και αναμένεται να αποτελέσει σημείο σημαντικού πολιτικού και διπλωματικού ενδιαφέροντος για τις επόμενες ημέρες. Η ΕΕ επιμένει στην ανάγκη συνεργασίας και συλλογικής διαχείρισης της ασφάλειας στην Αρκτική, χωρίς μονομερείς απειλές ή οικονομικές πιέσεις.