«Φλέγονται» οι Βρυξέλλες: Βροχή τα δακρυγόνα και πολεμοφόδια οι... πατάτες

Στην «καρδιά» της βελγικής πρωτεύουσας το Star και ο Άρης Λάμπος

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
19.12.25 , 09:06 Συμφωνία για δάνειο 90 δισ. ευρώ στην Ουκρανία από την ΕΕ
19.12.25 , 09:03 Αποκαλύψεις: Aπίστευτες ίντριγκες στα παρασκήνια του Τιτανικού
19.12.25 , 09:01 Αίγιο: 22χρονη καταγγέλλει ληστεία από συγγενείς και βιασμό από τον ξάδερφο
19.12.25 , 08:31 Μπέττυ Μαγγίρα: Θα συμπαρουσιάσει την Eurovision με τον Γιώργο Καπουτζίδη;
19.12.25 , 08:13 Καιρός: Κρύο και βροχές μέχρι τα Χριστούγεννα – Έρχονται και χιόνια
19.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 19 Δεκεμβρίου
19.12.25 , 00:25 GNTM: Ανέστης, Γιώργος, Ειρήνη, Ξένια - Ποιος θα κατακτήσει τον τίτλο;
19.12.25 , 00:20 GNTM: Το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό και το ζευγάρι που αποχώρησε
19.12.25 , 00:18 Ανατροπή της ΑΕΚ στο Conference League: Νίκη 3-2 και πρόκριση στους «16»
19.12.25 , 00:15 GNTM: Ποια μοντέλα εξασφάλισαν τα τρία πρώτα εισιτήρια για τον τελικό;
18.12.25 , 23:58 Νεκρός 47χρονος καθηγητής του MIT - Πυροβολήθηκε θανάσιμα στο σπίτι του
18.12.25 , 23:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Προφυλακιστέοι Χιλετζάκης και Λαμπράκης μετά τις απολογίες τους
18.12.25 , 23:25 Διπλό φονικό στη Φοινικούντα: «Έμαθα ότι με ψάχνετε κι ήρθα να παραδοθώ»
18.12.25 , 23:11 Νίκος Απέργης: Συγκινητική στιγμή με τον 3χρονο γιο του στη σκηνή
18.12.25 , 22:55 GNTM Ανέστης: «Με την Ξένια έχουμε έρθει πιο κοντά»
Ποια ζώδια θα επηρεάσει περισσότερο η Νέα Σελήνη στον Τοξότη
«Με τον πατέρα μου δεν είχα καμία σχέση, δεν έχω ούτε μία καλή ανάμνηση»
Δέσποινα Βανδή: «Έχουμε καταστραφεί από τα μελομακάρονά σου, Γιώργο»
Διαμαντής Καραναστάσης: Συνελήφθη να οδηγεί υπό την επήρεια αλκοόλ
Μαρίζα Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Κατερίνα Καινούργιου για Γιώργο Μαζωνάκη: «Θεωρώ φρικτό αυτό το τσίρκο»
Γιώργος Καρτελιάς: Στο νοσοκομείο με έμφραγμα - Έμεινε 6 ημέρες στη ΜΕΘ
Απόστολος Ρουβάς: Άνοιξε πιτσαρία στην Ηλιούπολη- Τι είπε για τον γιο του
GNTM: Η διαχυτική Ραφαηλία έκανε τον Μιχάλη να ζηλέψει
Μαξίμου σε Χειλάκη: «Η ρίζα μου στο χώμα και το σκόρπισμα στον ουρανό μου»
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (18/12/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Σε ανοιχτό πεδίο σύγκρουσης έχει μετατραπεί το κέντρο των Βρυξελλών, έξω από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Οι αγρότες καταγγέλλουν την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική, τις εμπορικές συμφωνίες και τις εισαγωγές προϊόντων που, όπως λένε, οδηγούν στη διάλυση της ευρωπαϊκής γεωργίας. Ο απεσταλμένος του Star, Άρης Λάμπος, μεταφέρει όσα συμβαίνουν στη βελγική πρωτεύουσα. 

Έριξαν δακρυγόνα, καθώς ήθελαν να απωθήσουν τους αγρότες από την πλατεία Λουξεμβούργου. Δυνάμεις της βελγικής αστυνομίας μπήκαν μέσα στην πλατεία Λουξεμβούργου με ασπίδες και γκλοπ για να απωθήσουν τους διαδηλωτές.

Το Star στις Βρυξέλλες: «Πεδίο μάχης» μεταξύ αγροτών και αστυνομικών

Χάος στις Βρυξέλλες - «Βροχή» τα δακρυγόνα

Χάος στις Βρυξέλλες - «Βροχή» τα δακρυγόνα

Κάποιοι μπήκαν μέσα στα μαγαζιά για να σωθούν. Μία γυναίκα έχει έπεσε κάτω. Της έριξαν και δακρυγόνα, ήταν χαοτική η κατάσταση. 

Ένας διαδηλωτής εγκλωβίστηκε μέσα στη φαγάνα του τρακτέρ. Ούρλιαζε γιατί τρομοκρατήθηκε. Οι αστυνομικοί έσπρωξαν αυτούς που ήθελαν να τον βοηθήσουν. Έβαλαν φωτιά πολύ κοντά στο Ευρωκοινοβούλιο. Οι αστυνομικοί με τις μάνικες προσπάθησαν να τη σβήσουν. 

Μάλιστα, έβαλαν και φωτιά σε ένα ξύλινο αυτοσχέδιο φέρετρο, το οποίο γράφει πάνω: «Ο θάνατος της αγροτιάς».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΒΕΛΓΙΟ
 |
ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ
 |
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΑΓΡΟΤΕΣ
 |
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top