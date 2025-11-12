Οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80χλμ/ώρα - Τρομακτικό βίντεο

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, όταν οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε την ώρα που οδηγούσε, με τον συρμό να τρέχει στις γραμμές με ταχύτητα 80 χλμ./ώρα.

Ειδικότερα, γυναίκα οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε εν κινήσει, ενώ το όχημα ξεκίνησε να επιταχύνει επικίνδυνα μέσα σε τούνελ, φτάνοντας μια ανάσα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Όταν συνέβη το περιστατικό, ο συρμός ήταν γεμάτος από κόσμο που έπεσε κάτω. «Θέλω να κατεβώ!», «Θεέ μου!» φώναζαν οι τρομοκρατημένοι επιβάτες.

🇺🇸 Newly released footage shows a MUNI train in San Francisco nearly derailing after the operator appeared to fall asleep at the controls.



The N Judah line blew past a stop near Duboce Avenue at 50 mph, tossing passengers as it took sharp curves before the conductor jolted… pic.twitter.com/PxDYe3vjI0 — Info Connect (@infoconnectnow) November 12, 2025

Λόγω της μεγάλης ταχύτητας, ο συρμός άρχισε να ταρακουνιέται με αποτέλεσμα η οδηγός να ξυπνήσει και να πατήσει απότομα φρένο για να ακινητοποιήσει το τρένο.

Αμέσως μετά, άνοιξε την πόρτα στο βαγόνι, απευθύνθηκε στους έντρομους επιβάτες και είπε «Λυπάμαι. Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν συγκρουστήκαμε. Χαλαρώστε».

Wild video shows conductor asleep as train barrels at 50 mph, throwing riders and nearly smashing into cars https://t.co/kghtoS8H73 pic.twitter.com/9gGUfAAGyA — New York Post (@nypost) November 11, 2025

Σύμφωνα με τοπική εφημερίδα, μια γυναίκα έπαθε διάσειση και της χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Σαν Φρανσίσκο: Τι έδειξαν οι έρευνες για το περιστατικό

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημοσίων Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο που ερεύνησε το περιστατικό, δεν εντοπίστηκαν προβλήματα στις ράγες ή στο ίδιο το τρένο. Η Υπηρεσία απέδωσε το συμβάν σε «λάθος που προκλήθηκε από την κόπωση του οδηγού».

«Αρκετοί επιβάτες σπρώχτηκαν και έπεσαν λόγω της ξαφνικής κίνησης. Η υπηρεσία αντιμετωπίζει το ζήτημα σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τη σχετική σύμβαση, η οποία περιλάμβανε την απομάκρυνση του χειριστή από την οδήγηση».

Η διευθύντρια μεταφορών της SFMTA, Τζούλι Κίρσμπαουμ, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο». «Γνωρίζουμε ότι ήταν μια τρομακτική εμπειρία για τους επιβάτες μας και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά», δήλωσε.