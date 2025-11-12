Οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε ενώ έτρεχε με 80χλμ/ώρα - Τρομακτικό βίντεο

Ούρλιαζαν οι επιβάτες του τρένου

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, όταν οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε την ώρα που οδηγούσε, με τον συρμό να τρέχει στις γραμμές με ταχύτητα 80 χλμ./ώρα.

Σαν Φρανσίσκο: Νεκρή μέσα στην έπαυλή της τετραμελής οικογένεια

Ειδικότερα, γυναίκα οδηγός τρένου αποκοιμήθηκε εν κινήσει, ενώ το όχημα ξεκίνησε να επιταχύνει επικίνδυνα μέσα σε τούνελ, φτάνοντας μια ανάσα από σύγκρουση με αυτοκίνητο. Όταν συνέβη το περιστατικό, ο συρμός ήταν γεμάτος από κόσμο που έπεσε κάτω. «Θέλω να κατεβώ!», «Θεέ μου!» φώναζαν οι τρομοκρατημένοι επιβάτες.

Λόγω της μεγάλης ταχύτητας, ο συρμός άρχισε να ταρακουνιέται με αποτέλεσμα η οδηγός να ξυπνήσει και να πατήσει απότομα φρένο για να ακινητοποιήσει το τρένο. 

Ρωσία: Η απίστευτη στιγμή που τρένο περνά πάνω από άνθρωπο - Βίντεο

Αμέσως μετά, άνοιξε την πόρτα στο βαγόνι, απευθύνθηκε στους έντρομους επιβάτες και είπε «Λυπάμαι. Χαλαρώστε, χαλαρώστε, χαλαρώστε. Δεν συγκρουστήκαμε. Χαλαρώστε». 

Σύμφωνα με τοπική εφημερίδα, μια γυναίκα έπαθε διάσειση και της χορηγήθηκαν οι πρώτες βοήθειες. 

Σαν Φρανσίσκο: Τι έδειξαν οι έρευνες για το περιστατικό 

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Δημοσίων Μεταφορών του Σαν Φρανσίσκο που ερεύνησε το περιστατικό, δεν εντοπίστηκαν προβλήματα στις ράγες ή στο ίδιο το τρένο. Η Υπηρεσία απέδωσε το συμβάν σε «λάθος που προκλήθηκε από την κόπωση του οδηγού».

«Αρκετοί επιβάτες σπρώχτηκαν και έπεσαν λόγω της ξαφνικής κίνησης. Η υπηρεσία αντιμετωπίζει το ζήτημα σύμφωνα με τα εσωτερικά πρωτόκολλα και τη σχετική σύμβαση, η οποία περιλάμβανε την απομάκρυνση του χειριστή από την οδήγηση».

Η διευθύντρια μεταφορών της SFMTA, Τζούλι Κίρσμπαουμ, χαρακτήρισε το περιστατικό «απαράδεκτο». «Γνωρίζουμε ότι ήταν μια τρομακτική εμπειρία για τους επιβάτες μας και το λαμβάνουμε πολύ σοβαρά», δήλωσε.

