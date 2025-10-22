Ρωσία: Η απίστευτη στιγμή που τρένο περνά πάνω από άνθρωπο - Βίντεο

Κι όμως, δεν είναι εικόνες που δημιουργήθηκαν με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης! Ένας άνδρας στην πόλη Τιουμέν στη Ρωσία έτρεχε να διασχίσει σιδηροδρομικές γραμμές. Για κακή του τύχη, σκόνταψε και έπεσε στις ράγες, ενώ δευτερόλεπτα αργότερα ερχόταν με ταχύτητα το τρένο.

Το βίντεο που καταγράφει το συγκλονιστικό περιστατικό έκανε τον γύρο του διαδικτύου. Ο άνδρας, αφού δεν προλάβαινε να σηκωθεί και φύγει, ξάπλωσε στις ράγες, έγινε ένα με αυτές και το τρένο πέρασε κυριολεκτικά από πάνω του. Ευτυχώς, δεν τραυματίστηκε από την περιπέτειά του.

Η αστυνομία τονίζει πως περιπτώσεις σαν αυτή που καταγράφηκε στο βίντεο είναι σπάνιες και η κίνηση αυτή δεν είναι ασφαλής.