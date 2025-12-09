Οι καλύτερες φωτογραφίες για το 2025

Σημαντικά γεγονότα που απαθανατίστηκαν με ένα κλικ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
09.12.25 , 12:50 Ουζουνίδου: Ανακοίνωσε ημερομηνία της ταινίας «Τι ψυχή θα παραδώσεις μωρή;»
09.12.25 , 12:44 Νέο voucher 750 ευρώ της ΔΥΠΑ: Πώς να πάρετε πιστοποίηση από το σπίτι σας
09.12.25 , 12:40 Βαλάντης: Έφτυσε πάνω στην πίστα τους μουσικούς του
09.12.25 , 12:31 Κουτσελίνη: «Ο Λιάγκας με το Αρναούτογλου δεν τέμνονται σαν χαρακτήρες»
09.12.25 , 11:56 Ο Γιώργος Ρήγας έφτιαξε την απόλυτη σούπα για τις κρύες μέρες
09.12.25 , 11:52 Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε γεννηθήκαμε όλοι με μια ουρά από χρήματα»
09.12.25 , 11:47 Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
09.12.25 , 11:40 Μπέττυ Μαγγίρα & Άντζελα Δημητρίου τραγουδούν αγκαζέ και στέλνουν μήνυμα
09.12.25 , 11:24 Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
09.12.25 , 11:13 ΔΥΠΑ: Πότε μπαίνει στους λογαριασμούς το δώρο Χριστουγέννων 2025
09.12.25 , 11:04 GNTM: Αυτά είναι τα προϊόντα ενυδάτωσης του Pantene για λαμπερά μαλλιά!
09.12.25 , 10:54 Οι καλύτερες φωτογραφίες για το 2025
09.12.25 , 10:53 Πόσο καθαρός είναι ο αέρας που εισπνέουμε στο αεροπλάνο και τα νοσοκομεία;
09.12.25 , 10:32 Θρήνος στην Κρήτη για τον Στέλιο - Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία
09.12.25 , 10:30 Ελένη Φουρέιρα: «Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη»
Έλενα Παπαρίζου: «Είχε πάει ξανά στο νοσοκομείο πριν μερικές μέρες»
Ελένη Φουρέιρα: «Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη»
Φάρμα: Στα άκρα η κόντρα του Ανδρέα με τον Δημήτρη: «Είναι κακόψυχος»
Θρήνος στην Κρήτη για τον Στέλιο - Ο περίπατος που κατέληξε σε τραγωδία
Γιώργος Λιάγκας: Πρώτη φορά μιλάει για τη Μαρία Αντωνά και τα παιδιά του
Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε γεννηθήκαμε όλοι με μια ουρά από χρήματα»
Τζόλυ Γαρμπή: Η Αφρική, ο ηθοποιός σύζυγος και τα λίφτινγκ
Φάρμα: Ο Τροχός της φρίκης σπέρνει τον... τρόμο στους τέσσερις φιναλίστ
Ερωτευμένη η Νατάσα Θεοδωρίδου: Αυτός είναι ο νέος της σύντροφος!
Σύνταξη 1.700 ευρώ για τους συγγενείς των θυμάτων στο Μάτι και τη Μάνδρα
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Οι Πιο Ωραίες Φωτογραφίες Του AP Για Το 2025
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια ακόμα χρονιά οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με σημαντικά γεγονότα να την έχουν σημαδέψει, συγκλονίζοντας την παγκόσμια κοινή γνώμη. 

Οι ειδήσεις είναι εξουθενωτικές, όμως οι άνθρωποι ξεχωρίζουν, όπου κι αν βρίσκονται. Και οι στιγμές στον χρόνο έχουν τη δύναμη να παγώνουν με ένα κλικ μιας φωτογραφικής μηχανής. 

Το βόρειο σέλας γεμίζει τον ουρανό πίσω από το Ιερό του Αγίου Ιωσήφ του Ξυλουργού, στις 11 Νοεμβρίου 2025, κοντά στο Valley Falls, Κάνσας. (AP Photo/Charlie Riedel, File)

Το βόρειο σέλας γεμίζει τον ουρανό πίσω από το Ιερό του Αγίου Ιωσήφ του Ξυλουργού, στις 11 Νοεμβρίου 2025, κοντά στο Valley Falls, Κάνσας. (AP Photo/Charlie Riedel, File)

Αυτό κατέγραψαν οι φωτογράφοι του Associated Press και το 2025. Το φρενήρες και το ήσυχο, το αιματηρό και το στοχαστικό, αλλά και υγιείς δόσεις χαράς, θαύματος και ανακάλυψης, που μας βοηθούν να δούμε ότι ο βίαιος και συχνά ακατανόητος κόσμος μας είναι γεμάτος και από καλά πράγματα.

Ένας διαδηλωτής, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατώντας μια ασπίδα που άρπαξε από αστυνομικό, φωνάζει έξω από το Singha Durbar, την έδρα της κυβέρνησης του Νεπάλ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στη διαφθορά και στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο Κατμαντού, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Niranjan Shrestha, File)

Ένας διαδηλωτής, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατώντας μια ασπίδα που άρπαξε από αστυνομικό, φωνάζει έξω από το Singha Durbar, την έδρα της κυβέρνησης του Νεπάλ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στη διαφθορά και στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο Κατμαντού, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Niranjan Shrestha, File)

Σε περισσότερα από 200 σημεία παγκοσμίως, οι φωτορεπόρτερ του AP είναι αξιόπιστοι αυτόπτες μάρτυρες των ειδήσεων και έχουν κερδίσει 36 από τα Βραβεία Πούλιτζερ του AP από τότε που θεσπίστηκε το βραβείο το 1917.

Ο Χοσάμ Αζάμ κρατά το σώμα του παιδιού του, Άμιρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, στο Νοσοκομείο Σίφα στη Γάζα Σίτι, στις 15 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

Ο Χοσάμ Αζάμ κρατά το σώμα του παιδιού του, Άμιρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, στο Νοσοκομείο Σίφα στη Γάζα Σίτι, στις 15 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

Είναι όμως πολύ περισσότερα από αυτόπτες μάρτυρες. Είναι δημοσιογράφοι, εξερευνητές, καλλιτέχνες, άνθρωποι που κατανοούν. Είναι ειδικοί στην οπτική γωνία και το φως, στις ανθρώπινες δεξιότητες και στη δύναμη της αφήγησης.

Η ακροβατική ομάδα Air Bandits, με επικεφαλής τον Λιθουανό πιλότο Γιούργκις Κάιρις, εκτελεί επίδειξη πάνω από ένα σόου πυροτεχνημάτων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Aurel Vlaicu κατά τη διάρκεια του Bucharest International Air Show στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 30 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Andreea Alexandru, File)

Η ακροβατική ομάδα Air Bandits, με επικεφαλής τον Λιθουανό πιλότο Γιούργκις Κάιρις, εκτελεί επίδειξη πάνω από ένα σόου πυροτεχνημάτων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Aurel Vlaicu κατά τη διάρκεια του Bucharest International Air Show στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 30 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Andreea Alexandru, File)

Μερικές φορές είναι το χρώμα, η κίνηση, η αντιπαραβολή ανάμεσα σε εικόνες και ηπείρους, η καθαρή λύπη και η συντριβή, μια ήσυχη περισυλλογή.

A man carries a sheep on a motorcycle during a wildfire in Patras, Greece, on Aug. 13, 2025. (AP Photo/Thanassis Stavrakis, File)

A man carries a sheep on a motorcycle during a wildfire in Patras, Greece, on Aug. 13, 2025. (AP Photo/Thanassis Stavrakis, File)

Μετά από μια μπερδεμένη χρονιά γεμάτη ιστορία και πόνο, όταν για τους περισσότερους από εμάς μένουν μόνο οι εικόνες, αυτή η φωτογραφική πράξη μπορεί να είναι μια από τις σημαντικότερες συνεισφορές όλων.

Δείτε μερικές ακόμα από τις καλύτερες φωτογραφίες του AP για το 2025

Το Βόρειο Σέλας λαμπυρίζει πάνω από σπίτια στο Νουούκ, στη Γροιλανδία, στις 17 Φεβρουαρίου 2025. (AP Photo/Emilio Morenatti, File)

Το Βόρειο Σέλας λαμπυρίζει πάνω από σπίτια στο Νουούκ, στη Γροιλανδία, στις 17 Φεβρουαρίου 2025. (AP Photo/Emilio Morenatti, File)

Η Ναϊμά Αμπού Φουλ ποζάρει για φωτογραφία με το 2χρονο, υποσιτισμένο παιδί της, τον Γιαζάν, στο σπίτι τους στο προσφυγικό στρατόπεδο Σάτι στη Γάζα Σίτι, στις 23 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

Η Ναϊμά Αμπού Φουλ ποζάρει για φωτογραφία με το 2χρονο, υποσιτισμένο παιδί της, τον Γιαζάν, στο σπίτι τους στο προσφυγικό στρατόπεδο Σάτι στη Γάζα Σίτι, στις 23 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

Firefighters battle flames engulfing a beachfront property in Malibu, Calif., during the Palisades Fire on Jan. 8, 2025. (AP Photo/Etienne Laurent, File)

Firefighters battle flames engulfing a beachfront property in Malibu, Calif., during the Palisades Fire on Jan. 8, 2025. (AP Photo/Etienne Laurent, File)

Άνθρωποι συγκεντρώνονται σε μια πλατεία γνωστή ως Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, στις 13 Οκτωβρίου 2025, πριν από την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. (AP Photo/Emilio Morenatti, File)

Άνθρωποι συγκεντρώνονται στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, στις 13 Οκτωβρίου 2025, πριν από την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. (AP Photo/Emilio Morenatti, File)

Παλαιστίνιοι μεταφέρουν τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια από κομβόι του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος που κατευθυνόταν προς τη Γάζα Σίτι, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στις 16 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

Παλαιστίνιοι μεταφέρουν τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια από κομβόι του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος που κατευθυνόταν προς τη Γάζα Σίτι, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στις 16 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

Η ουρά ενός αεροπλάνου εξέχει από ένα κτίριο όπου συνετρίβη στην Αχμενταμπάντ, Ινδία, στις 12 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Ajit Solanki, File)

Η ουρά ενός αεροπλάνου εξέχει από ένα κτίριο όπου συνετρίβη στην Αχμενταμπάντ, Ινδία, στις 12 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Ajit Solanki, File)

Μια φωτοβολίδα εκρήγνυται στην Εθνική Οδό 101 κοντά στο Μεταγωγών Κέντρο του κέντρου του Λος Άντζελες, στις 8 Ιουνίου 2025, μετά από μια διαμαρτυρία για επιδρομή μετανάστευσης το προηγούμενο βράδυ. (AP Photo/Eric Thayer, File)

Μια φωτοβολίδα εκρήγνυται στην Εθνική Οδό 101 κοντά στο Μεταγωγών Κέντρο του κέντρου του Λος Άντζελες, στις 8 Ιουνίου 2025, μετά από μια διαμαρτυρία για επιδρομή μετανάστευσης το προηγούμενο βράδυ. (AP Photo/Eric Thayer, File)

Η Ντέλια Ντονν αντιμετωπίζει έναν αστυνομικό των ταραχών κατά τη διάρκεια μιας από τις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις που απαιτούν καλύτερες συντάξεις για τους συνταξιούχους στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή, στις 30 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Rodrigo Abd, File)

Η Ντέλια Ντονν αντιμετωπίζει έναν αστυνομικό των ταραχών κατά τη διάρκεια μιας από τις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις που απαιτούν καλύτερες συντάξεις για τους συνταξιούχους στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή, στις 30 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Rodrigo Abd, File)

Οι καλύτερες φωτογραφίες για το 2025

Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται γύρω από ένα τραπέζι, περιβαλλόμενοι από τα ερείπια κατεστραμμένων σπιτιών και κτιρίων, για το ιφτάρ, το γεύμα που σπάει τη νηστεία, την πρώτη μέρα του Ραμαζανιού στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στις 1 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana, File)

Οι καλύτερες φωτογραφίες για το 2025

Η αστυνομία καταστολής ταραχών χρησιμοποιεί σπρέι πιπεριού κατά ενός διαδηλωτή, μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Huseyin Aldemir, File)
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
 |
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top