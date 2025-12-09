Οι καλύτερες φωτογραφίες για το 2025

Μια ακόμα χρονιά οδεύει προς την ολοκλήρωσή της, με σημαντικά γεγονότα να την έχουν σημαδέψει, συγκλονίζοντας την παγκόσμια κοινή γνώμη.

Οι ειδήσεις είναι εξουθενωτικές, όμως οι άνθρωποι ξεχωρίζουν, όπου κι αν βρίσκονται. Και οι στιγμές στον χρόνο έχουν τη δύναμη να παγώνουν με ένα κλικ μιας φωτογραφικής μηχανής.

Το βόρειο σέλας γεμίζει τον ουρανό πίσω από το Ιερό του Αγίου Ιωσήφ του Ξυλουργού, στις 11 Νοεμβρίου 2025, κοντά στο Valley Falls, Κάνσας. (AP Photo/Charlie Riedel, File)

Αυτό κατέγραψαν οι φωτογράφοι του Associated Press και το 2025. Το φρενήρες και το ήσυχο, το αιματηρό και το στοχαστικό, αλλά και υγιείς δόσεις χαράς, θαύματος και ανακάλυψης, που μας βοηθούν να δούμε ότι ο βίαιος και συχνά ακατανόητος κόσμος μας είναι γεμάτος και από καλά πράγματα.

Ένας διαδηλωτής, φορώντας αλεξίσφαιρο γιλέκο και κρατώντας μια ασπίδα που άρπαξε από αστυνομικό, φωνάζει έξω από το Singha Durbar, την έδρα της κυβέρνησης του Νεπάλ, κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας ενάντια στη διαφθορά και στην απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, στο Κατμαντού, στις 9 Σεπτεμβρίου 2025. (AP Photo/Niranjan Shrestha, File)

Σε περισσότερα από 200 σημεία παγκοσμίως, οι φωτορεπόρτερ του AP είναι αξιόπιστοι αυτόπτες μάρτυρες των ειδήσεων και έχουν κερδίσει 36 από τα Βραβεία Πούλιτζερ του AP από τότε που θεσπίστηκε το βραβείο το 1917.

Ο Χοσάμ Αζάμ κρατά το σώμα του παιδιού του, Άμιρ, ο οποίος σκοτώθηκε σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στη Γάζα, στο Νοσοκομείο Σίφα στη Γάζα Σίτι, στις 15 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

Είναι όμως πολύ περισσότερα από αυτόπτες μάρτυρες. Είναι δημοσιογράφοι, εξερευνητές, καλλιτέχνες, άνθρωποι που κατανοούν. Είναι ειδικοί στην οπτική γωνία και το φως, στις ανθρώπινες δεξιότητες και στη δύναμη της αφήγησης.

Η ακροβατική ομάδα Air Bandits, με επικεφαλής τον Λιθουανό πιλότο Γιούργκις Κάιρις, εκτελεί επίδειξη πάνω από ένα σόου πυροτεχνημάτων στο Διεθνές Αεροδρόμιο Aurel Vlaicu κατά τη διάρκεια του Bucharest International Air Show στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας, στις 30 Αυγούστου 2025. (AP Photo/Andreea Alexandru, File)

Μερικές φορές είναι το χρώμα, η κίνηση, η αντιπαραβολή ανάμεσα σε εικόνες και ηπείρους, η καθαρή λύπη και η συντριβή, μια ήσυχη περισυλλογή.

A man carries a sheep on a motorcycle during a wildfire in Patras, Greece, on Aug. 13, 2025. (AP Photo/Thanassis Stavrakis, File)

Μετά από μια μπερδεμένη χρονιά γεμάτη ιστορία και πόνο, όταν για τους περισσότερους από εμάς μένουν μόνο οι εικόνες, αυτή η φωτογραφική πράξη μπορεί να είναι μια από τις σημαντικότερες συνεισφορές όλων.

Δείτε μερικές ακόμα από τις καλύτερες φωτογραφίες του AP για το 2025

Το Βόρειο Σέλας λαμπυρίζει πάνω από σπίτια στο Νουούκ, στη Γροιλανδία, στις 17 Φεβρουαρίου 2025. (AP Photo/Emilio Morenatti, File)

Η Ναϊμά Αμπού Φουλ ποζάρει για φωτογραφία με το 2χρονο, υποσιτισμένο παιδί της, τον Γιαζάν, στο σπίτι τους στο προσφυγικό στρατόπεδο Σάτι στη Γάζα Σίτι, στις 23 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

Firefighters battle flames engulfing a beachfront property in Malibu, Calif., during the Palisades Fire on Jan. 8, 2025. (AP Photo/Etienne Laurent, File)

Άνθρωποι συγκεντρώνονται στην Πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ, στο Ισραήλ, στις 13 Οκτωβρίου 2025, πριν από την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατούνταν στη Γάζα. (AP Photo/Emilio Morenatti, File)

Παλαιστίνιοι μεταφέρουν τρόφιμα και ανθρωπιστική βοήθεια από κομβόι του Παγκόσμιου Επισιτιστικού Προγράμματος που κατευθυνόταν προς τη Γάζα Σίτι, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στις 16 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Jehad Alshrafi, File)

Η ουρά ενός αεροπλάνου εξέχει από ένα κτίριο όπου συνετρίβη στην Αχμενταμπάντ, Ινδία, στις 12 Ιουνίου 2025. (AP Photo/Ajit Solanki, File)

Μια φωτοβολίδα εκρήγνυται στην Εθνική Οδό 101 κοντά στο Μεταγωγών Κέντρο του κέντρου του Λος Άντζελες, στις 8 Ιουνίου 2025, μετά από μια διαμαρτυρία για επιδρομή μετανάστευσης το προηγούμενο βράδυ. (AP Photo/Eric Thayer, File)

Η Ντέλια Ντονν αντιμετωπίζει έναν αστυνομικό των ταραχών κατά τη διάρκεια μιας από τις εβδομαδιαίες διαδηλώσεις που απαιτούν καλύτερες συντάξεις για τους συνταξιούχους στο Μπουένος Άιρες, Αργεντινή, στις 30 Ιουλίου 2025. (AP Photo/Rodrigo Abd, File)

Παλαιστίνιοι συγκεντρώνονται γύρω από ένα τραπέζι, περιβαλλόμενοι από τα ερείπια κατεστραμμένων σπιτιών και κτιρίων, για το ιφτάρ, το γεύμα που σπάει τη νηστεία, την πρώτη μέρα του Ραμαζανιού στη Ράφα, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, στις 1 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Abdel Kareem Hana, File)

Η αστυνομία καταστολής ταραχών χρησιμοποιεί σπρέι πιπεριού κατά ενός διαδηλωτή, μετά τη σύλληψη και φυλάκιση του δημάρχου της Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, στην Κωνσταντινούπολη στις 23 Μαρτίου 2025. (AP Photo/Huseyin Aldemir, File)