Πόσο καθαρός είναι ο αέρας που εισπνέουμε στο αεροπλάνο και τα νοσοκομεία;

Πόσο καθαρός είναι ο αέρας που εισπνέουμε στην καμπίνα ενός αεροπλάνου όταν ταξιδεύουμε με δεκάδες άλλους αγνώστους και πόσο υγιής είναι η ατμόσφαιρα ενός νοσοκομείου όπου νοσηλεύονται τόσοι ασθενείς;

Κάποιος σκεπτόμενος λογικά, θα απαντούσε ότι και στις δύο περιπτώσεις, ο αέρας δεν είναι και τόσο καθαρός, αφού στην πρώτη περίπτωση βρισκόμαστε σε έναν καλά κλεισμένο χώρο, εισπνέοντας όλοι τον ίδιο ανακυκλωμένο αέρα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον γεμάτο με ιούς, βακτήρια κ.λπ.

Παρόλα αυτά, μία πρόσφατη έρευνα η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Microbiome και διεξήχθη από την περιβαλλοντική μικροβιολόγο Έρικα Χάρτμαν και την ομάδα της του πανεπιστημείου Northwestern, έδειξε ότι τα παραπάνω δεν ισχύουν. Οι ερευνητές συγκέντρωσαν μάσκες από ταξιδιώτες και υπαλλήλους υγείας, καθώς και μάσκες που δεν είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ, με σκοπό να κάνουν τις συγκρίσεις τους.

Όπως τόνισε η Χάρτμαν: «Συλλέξαμε δείγματα από χρησιμοποιημένες και μη μάσκες ως ένα οικονομικό και άμεσο μέσο για τη μελέτη μας».

Ο αέρας που εισπνέουμε στην καμπίνα του αεροπλάνου και στα νοσοκομεία είναι πιο καθαρός απ' όσο πιστεύαμε / Φωτογραφίες: Unsplash.com

Ο αέρας στην καμπίνα του αεροπλάνου και στα νοσοκομεία είναι πιο καθαρός απ' όσο πιστεύαμε

Αφού αφαιρέθηκε το DNA από το εξωτερικό των μασκών, οι ερευνητές εντόπισαν και ταυτοποίησαν 407 είδη μικροβίων. Παρόλο που ο αριθμός μοιάζει μεγάλος, τα περισσότερα από αυτά ήταν κοινά βακτήρια του δέρματος, ενώ εντοπίστηκαν και ίχνη από πιθανά επιβλαβή μικρόβια, χωρίς ενδείξεις, όμως, ενεργής μόλυνσης.

Ο αέρας στην καμπίνα του αεροπλάνου και του νοσοκομείου αντίστοιχα, παρουσίασαν τεράστιες ομοιότητες, αφού επί της ουσίας και στα δύο περιβάλλοντα ήταν γεμάτος από βακτήρια του δέρματος. Εδώ να σημειώσουμε ότι οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι όπου και να βρίσκεστε, τα συγκεκριμένα βακτήρια προέρχονται από τους ανθρώπους και όχι από τον ίδιο τον χώρο.

Λίγο πιο ανησυχητικό ήταν ένα ποσοστό γονιδίων αντοχής στα αντιβιοτικά, επιβεβαιώνοντας κάτι που έχουμε μάθει πολύ τα τελευταία χρόνια: ότι η ανθεκτικότητα στα αντιβιοτικά είναι ανησυχητικά διαδεδομένη. Τα γονίδια προφανώς δεν είναι επικίνδυνα από μόνα τους, αλλά υποδηλώνουν μια μεγαλύτερη, ενδεχομένως πιο επικίνδυνη απειλή, κάτι που η ανθρωπότητα ίσως χρειαστεί να αντιμετωπίσει στο μέλλον.

Η έρευνα επικεντρώθηκε, ως επί το πλείστον, στην αερομεταφερόμενη έκθεση, οπότε δεν έλαβε υπόψη τα βρώμικα χέρια ορισμένων ατόμων, τα οποία μπαίνοντας σε αυτά τα μέρη έχουν την τάση να αγγίζουν τα πάντα. Έτσι, όσον αφορά στον αέρα σε νοσοκομεία και αεροπλάνα, πάρτε μια βαθιά ανάσα ανακούφισης, γιατί είναι πολύ πιο καθαρός απ' όσο πιστεύατε.

Παρόλα αυτά, σώφρων θα ήταν να φοράτε τη μάσκα σας για λόγους ασφαλείας, για παν ενδεχόμενο, ειδικά εάν ανήκετε σε ευπαθή ομάδα.