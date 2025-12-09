Πιερίδη για Κωνσταντάρα: «Δε γεννηθήκαμε όλοι με μια ουρά από χρήματα»

Την απάντησή της στον δημοσιογράφο Λάμπρο Κωνσταντάρα έδωσε η Μαριάντα Πιερίδη μέσα από μια αιχμηρή ανάρτησή της στο instagram.

Μαριάντα Πιερίδη NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Προηγήθηκε μια δήλωση του Λάμπρου Κωνσταντάρα, ο οποίος όταν ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους των ψυχαγωγικών εκπομπών αν θα συνεργαζόταν ξανά με τη Μαριάντα Πιερίδη, απάντησε: «Όχι, δε νομίζω, δε νομίζω, αλλά εντάξει. Να γελάσω τώρα ή να κλάψω;».

Λάμπρος Κωνσταντάρας/ NDP ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

Η ανάρτηση της Μαριάντας Πιερίδη

«Υπάρχουν άνθρωποι που χωρίς να το επιδιώκουν φέρνουν τα ψυχολογικά τους μαζί στη δουλειά. Σαν μικρές αόρατες βαλίτσες που ανοίγουν την πιο ακατάλληλη στιγμή. Και όταν χρειάζεται να συνεργαστείς μαζί τους καταλήγεις να κάνεις λίγη παραπάνω υπομονή και να τους καθοδηγείς απαλά με λίγο χιούμορ, διακριτικότητα και κατανόηση ώστε να καταφέρετε να ολοκληρώσετε αυτό που πρέπει και να τελειώσετε η συνεργασία όσο πιο ανώδυνα γίνεται. Και στο τέλος της μέρας, εσύ εκεί προσπαθείς να αγωνίζεσαι να κρατήσεις την ηρεμία σου, την ευγένειά σου και τον επαγγελματισμό σου γιατί αυτός είναι ο μόνος τρόπος να πορεύεσαι με αξιοπρέπεια». Αυτά ήταν τα λόγια που έγραψε η τραγουδίστρια σε εικόνα που δημοσίευσε στο instagram.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της συμπλήρωσε πως η ίδια είναι από τους ανθρώπους που ξεκίνησε από το μηδέν, παλεύει για τα προς το ζην και πως δε βρήκε στρωμένα τα πράγματα στη ζωή της.

«Δε γεννηθήκαμε όλοι με μια έτοιμη ουρά από χρήματα να μας ακολουθεί. Κάποιοι ήρθαμε στη ζωή ξεκινώντας πραγματικά από το μηδέν, και κάθε βήμα που κάνουμε είναι αποτέλεσμα προσπάθειας, αγώνα και επιμονής. Παλεύουμε για τα προς το ζην, για τους ανθρώπους μας, για την οικογένειά μας για όλα όσα για εμάς δεν ήταν ποτέ δεδομένα. Την ίδια στιγμή, υπάρχουν κι εκείνοι που τα βρήκαν όλα στρωμένα. Για τη δόξα και την αναγνώριση θα έκαναν σχεδόν τα πάντα, χωρίς το άγχος, αν αυτό θα έχει το κατάλληλο αντίτιμο γιατί, απλώς, αυτό το άγχος δεν υπάρχει στη δική τους πραγματικότητα. Ίσως τελικά αυτή να είναι και η πιο ουσιαστική διαφορά μας», συμπλήρωσε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησής της η τραγουδίστρια.

Η Μαριάντα Πιερίδη και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας είχαν συνεργαστεί στην εκπομπή Summer’s Cool του ΣΚΑΊ, τον Ιούλιο του 2024. Η εκπομπή ολοκληρώθηκε στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2024.