Ελένη Φουρέιρα: «Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη»

«Πέρασα μία μίνι κατάθλιψη» - Η συνέντευξη στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο

Ελένη Φουρέιρα: «Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη»
Το παραμυθένιο χριστουγεννιάτικο σκηνικό της Ελένης Φουρέιρα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η Ελένη Φουρέιρα δε συνηθίζει να μιλά συχνά για την προσωπική της ζωή.

Όμως στην πρόσφατη, εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη που παραχώρησε στο νέο επεισόδιο του Ανέστη Ευαγγελόπουλου στο YouTube, η δημοφιλής τραγουδίστρια άνοιξε την καρδιά της. Ένα μικρό απόσπασμα της συζήτησης κυκλοφόρησε το απόγευμα της Δευτέρας, προκαλώντας ήδη μεγάλο ενδιαφέρον, αφού η Ελένη Φουρέιρα μίλησε τόσο για τα πρώτα της επαγγελματικά βήματα όσο και για μια δύσκολη περίοδο που βίωσε ψυχολογικά.

Ελένη Φουρέιρα: Βόλτα με την τσάντα του γιου της, Ερμή!

Με τη χαρακτηριστική της ειλικρίνεια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε πως στο ξεκίνημα της καριέρας της ένιωθε μεγάλη πίεση. Προσπαθούσε να αποδείξει τον εαυτό της συνεχώς, να σταθεί σε έναν χώρο απαιτητικό και συχνά σκληρό, και να κάνει κάθε βήμα με προσοχή. Αυτή η ένταση, όπως είπε, την οδήγησε σε μια «μίνι κατάθλιψη», μια περίοδο που ένιωθε πως χάνει τον εαυτό της, παρά τις επιτυχίες που έρχονταν η μία μετά την άλλη.

«Επειδή εγώ ήμουν παιδί από την Αλβανία έπρεπε να κάνω λίγο μεγαλύτερη προσπάθεια. Έχω δουλέψει με ανθρώπους που μου έκλειναν τα φώτα. Δεν έχω κάνει και τις πιο τέλειες συνεργασίες. Η επιτυχία σου βγάζει τον πραγματικό σου εαυτό», είπε αρχικά η Ελένη Φουρέιρα. 

«Σιχαίνομαι να συμβεί κάτι και να μου πεις ψέμματα, για να με κάνεις να νιώσω καλά. Πέρασα μια μίνι κατάθλιψη», πρόσθεσε σε άλλο σημείο.

Ελένη Φουρέιρα: «Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη»

Ωστόσο, δεν έμεινε εκεί. Μίλησε για την προσπάθεια που έκανε να βρει ξανά την ισορροπία της, τον ρόλο των ανθρώπων που είχε δίπλα της, αλλά και το πόσο τη βοήθησε η δική της εσωτερική δύναμη. Με λόγια απλά, αλλά γεμάτα συναίσθημα, εξήγησε πως κάθε δυσκολία ήταν τελικά ένα βήμα προς την προσωπική της ωρίμανση.

Ένα από τα πιο συγκινητικά σημεία της συνέντευξης ήταν όταν αναφέρθηκε στη μητρότητα. Η Ελένη Φουρέιρα έγινε για πρώτη φορά μητέρα τον Φεβρουάριο του 2023, φέρνοντας στον κόσμο τον καρπό του έρωτά της με τον Αλμπέρτο Μποτία, τον Ερμή. Η άφιξη του γιου της, όπως τόνισε, άλλαξε τα πάντα: προτεραιότητες, καθημερινότητα, αλλά και τον τρόπο που βλέπει τον εαυτό της.

«Θα είχα κάνει παιδί ούτως ή άλλως, ακόμα και με παρένθετη. Είχα φτάσει πολύ κοντά στο να κάνω παιδί με παρένθετη. Ήταν για εμένα πάρα πολύ δύσκολο. Θυμάμαι να κλαίω, είπα “τώρα με δοκιμάζει ο θεός”».

Σήμερα, η Ελένη απολαμβάνει τον νέο της ρόλο, αποκαλύπτοντας πως ζει στιγμές τρυφερές, απλές και αληθινές, μακριά από τον έντονο ρυθμό της σκηνής. Παράλληλα, ετοιμάζει νέα επαγγελματικά σχέδια, έχοντας πλέον μια άλλη οπτική για τη ζωή και την καριέρα της.

Η συνέντευξη αναμένεται να κυκλοφορήσει ολόκληρη, φέρνοντας στο φως περισσότερες αποκαλύψεις από τη γυναίκα που συνεχίζει να εξελίσσεται—ως καλλιτέχνιδα, αλλά και ως άνθρωπος.

ΕΛΕΝΗ ΦΟΥΡΕΙΡΑ
 |
ΑΝΕΣΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
 |
ΓΚΟΣΙΠ ΝΕΑ & CELEBRITIES
