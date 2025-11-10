BBC: Παραίτηση του γενικού διευθυντή & της CEO για μοντάζ σε ομιλία Τραμπ

Το μονταρισμένο βίντεο - Τι αποκάλυψε η Telegraph

10.11.25 , 09:59 BBC: Παραίτηση του γενικού διευθυντή & της CEO για μοντάζ σε ομιλία Τραμπ
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ / Εξωτερική φωτογραφία: AP
Παραιτήθηκαν γενικός διευθυντής και διευθύνουσα σύμβουλος του BBC για μοντάζ σε ομιλία του Τραμπ / ERT
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο γενικός διευθυντής του BBC Τιμ Ντέιβι και η διευθύνουσα σύμβουλος του BBC News Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους μετά τις επικρίσεις που δέχτηκαν ότι ένα ντοκιμαντέρ του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα της Βρετανίας παραπλάνησε τους τηλεθεατές επεμβαίνοντας σε μια ομιλία του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

«Είναι αποκλειστικά δική μου απόφαση και παραμένω ευγνώμων στον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την αμέριστη και ομόφωνη στήριξή τους καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας μου, συμπεριλαμβανομένων και των τελευταίων ημερών» ανέφερε ο Ντέιβι σε μια ανακοίνωσή του προς το προσωπικό του οργανισμού.

ΒΒC: «Τεστ για τη Δύση η εισβολή των ρωσικών drones στην Πολωνία»

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ σχολίασε ότι η σημερινή είναι μια «θλιβερή ημέρα» για το BBC, χαιρετίζοντας έναν «εξαιρετικό γενικό διευθυντή» που αφιέρωσε 20 χρόνια από τη ζωή του στον φορέα. Σημείωσε ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται μαζί του, όσο θα παραμένει ως μεταβατικός γενικός διευθυντής μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού του διαδόχου του.

Χιου Έντουαρντς:Δήλωσε ένοχος για τις κατηγορίες περί παιδικής πορνογραφίας

Το BBC δεχόταν έντονη κριτική το τελευταίο διάστημα, έπειτα από μια σειρά ισχυρισμών ότι απέτυχε να διατηρήσει την πολιτική ουδετερότητα στα ρεπορτάζ του, συμπεριλαμβανομένης της κάλυψης του Τραμπ, του πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και θεμάτων που αφορούσαν τα τρανς άτομα. Πρόσφατα, η εφημερίδα Daily Telegraph, έγραφε επί ημέρες για ένα εσωτερικό υπόμνημα, γραμμένα από έναν πρώην σύμβουλο δεοντολογίας του φορέα, στο οποίο κατέγραφε σωρεία λαθών, μεταξύ των οποίων και του τρόπου με τον οποίο έγινε το μοντάζ σε μια ομιλία του Τραμπ στις 6 Ιανουαρίου 2021. Το έγγραφο άφηνε να εννοηθεί ότι η εμβληματική εκπομπή Panorama είχε μοντάρει μαζί δύο μέρη της ομιλίας του Τραμπ, εμφανίζοντάς τον να ενθαρρύνει τις ταραχές στο Κογκρέσο, τον Ιανουάριο του 2021.

Στο ντοκιμαντέρ αυτό ο Τραμπ εμφανιζόταν να λέει στους υποστηρικτές του ότι «θα βαδίσουμε στο Καπιτώλιο» και θα πρέπει «να πολεμήσουν κολασμένα», ένα σχόλιο που έκανε σε διαφορετικό μέρος της ομιλίας του.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
