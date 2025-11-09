Φιλιππίνες: Δύο νεκροί από το πέρασμα του υπερτυφώνα Φουνγκ-γουόνγκ

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η χώρα

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (9/11/2025) / Ρεπορτάζ της Δέσποινας Μανδελενάκη
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στις Φιλιππίνες, καθώς ο υπερτυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ έπληξε τις κεντρικές και ανατολικές περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους, προκαλώντας τη διακοπή της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος σε μεγάλα τμήματα της περιοχής Μπίκολ, πριν πλήξει τη βόρεια Λουσόν, όπως αναμένεται.

Φιλιππίνες: Βίντεο από τη στιγμή που «χτυπά» ο σεισμός των 6.9 Ρίχτερ

Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι εγκατέλειψαν ευαίσθητες περιοχές στην επαρχία Αουρόρα, όπου, ο υπερτυφώνας αναμένεται να φτάσει το βράδυ της Κυριακής, με τους αξιωματούχους να παροτρύνουν τους κατοίκους να υπακούσουν τις εντολές εκκένωσης.

Άνεμοι πνέουν με ταχύτητα 185 χιλιομέτρων /ώρα, με ριπές άνω των 230 χιλιομέτρων / ώρα πλήττουν ήδη αρκετά τμήματα της Λουσόν με σφοδρές βροχοπτώσεις, σύμφωνα με τις αρχές.

Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων

Περισσότερες περιοχές σε όλη τη Λουσόν, την πιο πολυπληθή νήσο των Φιλιππίνων έχουν τεθεί στο υψηλότερο και το δεύτερο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής, ενώ η μητροπολιτική περιοχή της πρωτεύουσας, Μανίλα, παραμένει στο επίπεδο 3.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
