Σεισμός 7,4 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες – Προειδοποίηση για τσουνάμι 3 μέτρων

Πολύ ισχυρός σεισμός, 7,4 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά του Ανατολικού Νταβάο στις νότιες Φιλιππίνες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες οι καταστροφές είναι μεγάλες, ενώ υπάρχει και προειδοποίηση για τσουνάμι.

Το εστιακό βάθος του σεισμού ήταν 62 χλμ., ενώ το Αμερικανικό Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για επικίνδυνα θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές έως και 300 χλμ. από το επίκεντρο του σεισμού.

Watch as people hold onto the wall during a 7.4 earthquake in Philippines



pic.twitter.com/Eqf3vlMJrl — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 10, 2025

Τα κύματα ενδεχομένως να φτάσουν ακόμα και τα τρία μέτρα σε περιοχές των Φιλιππίνων, ενώ σε ορισμένες ακτές της Ινδονησίας και του Παλάου πιθανόν να φτάσουν σε ύψος από 30 εκατοστά έως ένα μέτρο.

Τρόμος στις Φιλιππίνες από τον σεισμό «μαμούθ» 7,4 Ρίχτερ - AP Images

Την τελευταία μισή ώρα έχουν σημειωθεί πολλαπλοί μετασεισμοί, με τον μεγαλύτερο να καταγράφεται στα 5,9 Ρίχτερ.

Οι αρχές έχουν σημάνει συναγερμό και έχουν καλέσει τους κατοίκους των παράκτιων περιοχών επτά επαρχιών να εκκενώσουν τα σπίτια τους και να μεταβούν σε υψηλότερο σημείο ή πιο βαθιά στην ενδοχώρα.

Another day, another earthquake in the Philippines 😱 I was just in one yesterday morning and then there's another one this morning.pic.twitter.com/LRKFGQomuy — Anna (@missjilliam) October 10, 2025

Αξιωματούχοι ενημέρωσαν τους κατοίκους ότι βάσει τοπικής βάσης δεδομένων για τα τσουνάμι, «αναμένεται να υπάρξουν ύψη κυμάτων άνω του ενός μέτρου, πάνω από τις κανονικές παλίρροιες και ενδεχομένως να είναι ψηλότερα σε κλειστούς κόλπους και στενά».

❗️⚠️🇵🇭 - A 7.6-magnitude earthquake struck offshore in the southern Philippines on October 10, 2025, at a depth of 10 km (6 miles) off Manay town in Davao Oriental province, Mindanao region.



The Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs) warned of potential… pic.twitter.com/D6UiQA2Z6Z — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) October 10, 2025

Ο Πρόεδρος των Φιλιππίνων, Φερδίναντ Μάρκος Τζούνιορ, τόνισε ότι οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν την κατάσταση στο πεδίο και ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης ετοιμάζονται να επέμβουν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

Mapua School in Davao City, Philippines during the M7.4 earthquake that struck earlier 👀👀



📹John Louie Bagotpic.twitter.com/1RTuSzCUpw — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα ώστε να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», είπε.

Παιδιά εκκενώνουν το σχολείο τους στις Φιλιππίνες μετά τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ - AP Images

Η Ινδονησία εξέδωσε επίσης προειδοποίηση για τσουνάμι για το Βόρειο Σουλαουέζι και τις περιοχές της Παπούα, σύμφωνα με το ειδησεογραφικό πρακτοερείο Reuters.

Video shows damage to a school in Davao City after the M7.4 earthquake hit the Philippines earlier...pic.twitter.com/iCQAGScu0V — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 10, 2025

Την περασμένη εβδομάδα, ένας σεισμός μεγέθους 7 Ρίχτερ έπληξε την παράκτια πόλη Μπόγκο, στην επαρχία Σεμπού, με αποτέλεσμα 74 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πάνω από 500 να τραυματιστούν.

WATCH: Patients, staff seen evacuating Tagum City Davao Regional Medical Center in Philippines amid magnitude 7.6 earthquake. pic.twitter.com/9uq9SjMH39 — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 10, 2025

Οι Φιλιππίνες βρίσκονται κατά μήκος του Δακτυλίου της Φωτιάς , ενός τόξου σεισμικών ρηγμάτων μήκους 40.000 χιλιομέτρων γύρω από τον Ειρηνικό Ωκεανό, το οποίο φιλοξενεί περισσότερα από τα μισά ηφαίστεια του κόσμου και καταγράφει τακτικά ισχυρούς σεισμούς.

