Φιλιππίνες: Βίντεο από τη στιγμή που «χτυπά» ο σεισμός των 6.9 Ρίχτερ

Αναστάτωση για τους κατοίκους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
30.09.25 , 18:46 Πρέσβης στη Γαλλία έπεσε στο κενό από τον 22ο όροφο ξενοδοχείου
30.09.25 , 18:29 Σάκης Ρουβάς: Μαζεύει σύκα στον κήπο του στον Νέο Βουτζά
30.09.25 , 18:16 Cash or Trash: Ο Σταυρίδης ενθουσιάστηκε με την πανοπλία του Βαγγέλη!
30.09.25 , 18:09 Φιλιππίνες: Βίντεο από τη στιγμή που «χτυπά» ο σεισμός των 6.9 Ρίχτερ
30.09.25 , 17:55 Υπέροχα Πλάσματα: Όσα αποκάλυψε η Φαίδρα Δρούκα για το remake της σειράς
30.09.25 , 17:31 Αμφιλοχία: Κατήγγειλε τον σύζυγό της για ασέλγεια στην 4χρονη κόρη της
30.09.25 , 17:11 Ζωζώ Σαπουντζάκη: Ενοχλημένη από δημοσιεύματα που τη θέλουν κατάκοιτη
30.09.25 , 17:06 Oλοκληρώθηκαν οι αγώνες μπριτζ στο Εκθεσιακό Κέντρο Περιστερίου
30.09.25 , 17:02 Λατινοπούλου: «Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα»
30.09.25 , 17:00 Ξεχωριστή βραδιά στο Ηρώδειο με τον Αντώνη Ρέμο αφιερωμένη στην ΕΛΠΙΔΑ
30.09.25 , 16:35 Bαγιαννίδης: Τι ονειρευόταν από μικρό παιδί
30.09.25 , 16:26 Αθηνά Ρηγοπούλου: Η κόρη της Τζένης Βάνου μιλά για την υιοθεσία
30.09.25 , 16:16 Αποφυλακίστηκε o πρώην αστυνομικός Tiktoker που κατηγορείται για ναρκωτικά
30.09.25 , 16:07 Ο Γιώργος Γιαννιάς έγινε «ψαράς»
30.09.25 , 16:05 Ξανθούλης για Μαρινέλλα: «Δεν υπάρχει μέλλον, απ’ ό,τι βλέπω»
24ωρη πανελλαδική απεργία 1/10: Τι θα γίνει με σχολεία και ΜΜΜ
Πουλήθηκε η βίλα της Βέφας Αλεξιάδου στη Χαλκιδική - Το αστρονομικό ποσό
Τροχαίο Μπισμπίκης: «Κινδύνευσαν τα εγγόνια μου»
Μπισμπίκης: Η στιγμή που επέστρεψε σπίτι - Η Βανδή περίμενε στο μπαλκόνι
Γιώργος Λιάγκας - Μαρία Αντωνά: Ρομαντική απόδραση στη Βενετία
Λατινοπούλου: «Ζούσα στο σπίτι της γιαγιάς μου, ένα πιάτο φαΐ έτρωγα»
Στρατιωτική θητεία: «Περιοδεύων» στα 17, αντί 18 - Τι αλλάζει στις αναβολές
Αντρέι Κράβαρικ: Ποιος είναι ο διάσημος μπαμπάς της Μιχαέλας από το GNTM
Σάκης Ρουβάς: Μαζεύει σύκα στον κήπο του στον Νέο Βουτζά
Στα «ύψη» η χρυσή λίρα: Ξεπέρασε τα 850 ευρώ και αξίζει όσο ένας μισθός
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Φιλιππίνες: Βίντεο Από Τον Σεισμό Των 6,9 Ρίχτερ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις Κεντρικές Φιλιππίνες γύρω στις 10 το βράδυ τοπική ώρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Ο σεισμός είχε υποθαλάσσιο επίκεντρο, περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Καλάπε, ενός δήμου της επαρχίας Μπόχολ, που αριθμεί περίπου 33.000 κατοίκους.

Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό, ανέφερε το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται το μέγεθος της δόνησης που αναστάτωσε τους Φιλιππινέζους, που βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους.

 

 

 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΦΙΛΙΠΠΙΝΕΣ
 |
ΣΕΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top