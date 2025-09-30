Φιλιππίνες: Βίντεο από τη στιγμή που «χτυπά» ο σεισμός των 6.9 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός 6,9 Ρίχτερ σημειώθηκε στις Κεντρικές Φιλιππίνες γύρω στις 10 το βράδυ τοπική ώρα, σύμφωνα με το Γεωλογικό Ινστιτούτο των ΗΠΑ (USGS).

Ο σεισμός είχε υποθαλάσσιο επίκεντρο, περίπου 11 χιλιόμετρα ανατολικά-νοτιοανατολικά του Καλάπε, ενός δήμου της επαρχίας Μπόχολ, που αριθμεί περίπου 33.000 κατοίκους.

Δεν υπάρχει απειλή για τσουνάμι μετά τον σεισμό, ανέφερε το Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό.

Σε βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου φαίνεται το μέγεθος της δόνησης που αναστάτωσε τους Φιλιππινέζους, που βγήκαν πανικόβλητοι στους δρόμους.

A strong magnitude 6.9 earthquake hit Bantayan Island, Philippines, affecting the St. Peter and Paul the Apostle Parish Church in Bantayan town. pic.twitter.com/dYPAq3vGxl — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025

BREAKING | A magnitude 7.0 quake (PHIVOLCS) struck Northern Cebu, shaking much of the Visayas and Bicol Region, Philippines. In Cebu City, a video shows people panicking and a pageant being halted. pic.twitter.com/RUNhIy1Wa5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) September 30, 2025

