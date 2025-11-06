Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε μπροστά στον Τραμπ μέσα στο Οβάλ Γραφείο

Κατά την παρουσίαση της νέας συμφωνίας για τα φάρμακα απώλειας βάρους

06.11.25 , 22:06 Στέλεχος φαρμακευτικής κατέρρευσε μπροστά στον Τραμπ μέσα στο Οβάλ Γραφείο
Κοσμος
Πηγή: Newpost.gr
Ντόναλντ Τραμπ - Οβάλ Γραφείο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα απρόοπτο περιστατικό διέκοψε την ομαλή ροή συνέντευξης Τύπου στο Οβάλ Γραφείο την Πέμπτη, όταν ένα υψηλόβαθμο στέλεχος φαρμακευτικής εταιρείας έχασε τις αισθήσεις του και κατέρρευσε μπροστά στον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Γκόρντον Φίντλεϊ, εκτελεστικό στέλεχος της Novo Nordisk, βρισκόταν ακριβώς πίσω από τον Τραμπ κατά την υπογραφή μιας νέας συμφωνίας για τα φάρμακα απώλειας βάρους (κατηγορίας GLP-1). Ξαφνικά, ο Φίντλεϊ ένιωσε αδιαθεσία, άρχισε να χάνει την ισορροπία του και τελικά κατέρρευσε στο έδαφος.

Σύμφωνα με δημοσιογράφους που κάλυπταν το γεγονός, ο Δρ. Μεχμέτ Οζ, ο οποίος παρευρισκόταν με τη νέα του ιδιότητα ως Διευθυντής των Κέντρων για τις Υπηρεσίες Medicare και Medicaid (CMS), αντέδρασε άμεσα. Ο Δρ. Οζ έσπευσε να στηρίξει τον άνδρα, βοηθώντας τον να πέσει μαλακά στο έδαφος και αποτρέποντας τραυματισμό στο κεφάλι.

Καθώς οι δημοσιογράφοι οδηγούνταν εκτός της αίθουσας, μέλη του υπουργικού συμβουλίου παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον κ. Φίντλεϊ, σηκώνοντάς του τα πόδια. Όπως φαίνεται και σε βίντεο από το περιστατικό, ο Αμερικανός πρόεδρος δεν φάνηκε να θορυβείται ιδιαίτερα από την κατάρρευση.

 

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
