Τηλεφωνική επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα στο Telegram ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ.
Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει»
Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξάγεται την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.
Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Η χειραψία με τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις
Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «ασκήσει πιέσεις» στον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας.
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Γιατί ο Πούτιν δεν κάνει υποχωρήσεις στο Ουκρανικό - Οι λόγοι