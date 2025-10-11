Τηλεφωνική επικοινωνία του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και του Ντόναλντ Τραμπ

Του ζήτησε να παρέμβει στον Πούτιν για να σταματήσουν οι επιθέσεις

Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ
Τραμπ Ζελένσκι
Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είχε τηλεφωνική συνδιάλεξη με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε σήμερα στο Telegram ο προσωπάρχης του Ουκρανού προέδρου Αντρίι Γιέρμακ.

Τραμπ στο ΝΑΤΟ: «Αν κάνετε ό,τι λέω, ο πόλεμος στην Ουκρανία θα τελειώσει»

Η τηλεφωνική επικοινωνία διεξάγεται την επομένη μίας εκ των σφοδρότερων ρωσικών επιθέσεων εναντίον του ουκρανικού ενεργειακού δικτύου.

Στον Λευκό Οίκο ο Ζελένσκι - Η χειραψία με τον Τραμπ και οι πρώτες δηλώσεις

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης Τύπου χθες στο Κίεβο, ο Ζελένσκι κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να «ασκήσει πιέσεις» στον Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές εναντίον της Ουκρανίας.

Γιατί ο Πούτιν δεν κάνει υποχωρήσεις στο Ουκρανικό - Οι λόγοι

