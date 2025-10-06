Τέξας: Μητέρα πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της – Νεκρά τα δύο

Ειδοποίησε η ίδια τις αρχές

STAR.GR
Κοσμος
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Μια απίστευτη τραγωδία σημειώθηκε το Σαββατοκύριακο στο Τέξας. Μια μητέρα πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της, σκοτώνοντας τα δύο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η 31χρονη κατηγορείται για δύο δολοφονίες και δύο απόπειρες ανθρωποκτονίας και κρατείται με εγγύηση, ύψους 14 εκατ. δολαρίων. 

Μια μητέρα στο Τέξας πυροβόλησε τα τέσσερα παιδιά της και σκότωσε τα δύο από αυτά  - Βίντεο αρχείου AP Images

Από τις σφαίρες του όπλου της έπεσαν νεκρά δύο παιδιά της, ηλικίας 13 και 4 ετών, ενώ τα άλλα δύο παιδιά της, ηλικίας 8 και 9 ετών νοσηλεύονται σε σταθερή κατάσταση. 

Η ίδια η μητέρα, αμέσως μετά τους πυροβολισμούς κάλεσε την άμεση δράση και ομολόγησε τι είχε κάνει. Στο σημείο έσπευσαν ο σερίφης και αστυνομικοί και βρήκαν και το όπλο του εγκλήματος. 

«Είναι αδύνατο να κατανοήσει κανείς μια τόσο παράλογη τραγωδία, αλλά θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να αποδώσουμε δικαιοσύνη γι’ αυτά τα παιδιά», δήλωσε ο σερίφης.

Οι πυροβολισμοί συνέβησαν στην πόλη Άνγκλετον, με περίπου 19.500 κατοίκους, που είναι η έδρα της κομητείας Μπραζόρια. Βρίσκεται περίπου 70 χιλιόμετρα νότια του Χιούστον.
 

ΤΕΞΑΣ
 |
ΜΗΤΕΡΑ
 |
ΠΥΡΟΒΟΛΙΣΜΟΙ
