Μικρή Μαντλίν: «Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε το κορίτσι»

Η μικρή Μαντλίν εξαφανίστηκε στην Πορτογαλία το 2007, σε μια υπόθεση που παραμένει μία από τις πιο γνωστές της σύγχρονης εποχής, με τις έρευνες να συνεχίζονται σχεδόν δύο δεκαετίες αργότερα. Οι γερμανικές αρχές επανεκκίνησαν τις έρευνες τον Ιούνιο, αλλά τις διέκοψαν μετά από τρεις ημέρες, καθώς δεν βρέθηκαν νέα στοιχεία. Την ίδια περίοδο, ένα ντοκιμαντέρ του Channel 4 παρουσίασε υλικό που – σύμφωνα με τους δημιουργούς του – θα μπορούσε να αποδείξει πως η μικρούλα δεν βρίσκεται δυστυχώς στη ζωή.

Μεταξύ των στοιχείων ήταν και ανησυχητικά ευρήματα σε ακίνητο που ανήκε στον βασικό ύποπτο, Κρίστιαν Μπρίκνερ, ο οποίος επί χρόνια συνδέεται με την εξαφάνιση. Παρά ταύτα, ο Γερμανός καταδικασμένος βιαστής αποφυλακίστηκε στις αρχές του μήνα, αφού ολοκλήρωσε ποινή επτά ετών για διαφορετική υπόθεση, χωρίς να έχει υπάρξει άμεση απόδειξη σύνδεσής του με την εξαφάνιση της μικρής.

Μιλώντας στη βρετανική εφημερίδα Metro, ο Χουλιάν Περίμπανιεθ, μέλος στο παρελθόν της ισπανικής ερευνητικής εταιρείας Metodo 3 που είχαν προσλάβει οι γονείς της Μαντλίν, Τζέρι και Κέιτ ΜακΚαν, κατηγόρησε τους Γερμανούς εισαγγελείς για «μονόπλευρη» αντιμετώπιση.

«Η αποφυλάκιση του Κρίστιαν Μπρίκνερ θα έπρεπε να αποτελέσει σημείο καμπής. Κατά τη γνώμη μου, ο Γερμανός εισαγγελέας Κρίστιαν Βόλτερς θα έπρεπε να παραιτηθεί – όχι μόνο για το δημόσιο θέατρο που στήθηκε γύρω από την υπόθεση, αλλά κυρίως επειδή για χρόνια η προσοχή είχε στραφεί σε έναν ύποπτο που, κατά την εκτίμησή μου, δεν έχει καμία σχέση με την εξαφάνιση της Μαντλίν. Ο πραγματικός απαγωγέας παραμένει ασύλληπτος», τόνισε.

Ο ερευνητής υποστήριξε ότι γνωρίζει ποιος μπορεί να ευθύνεται για την εξαφάνιση, τονίζοντας ωστόσο ότι ο Μπρίκνερ, όσο επικίνδυνος κι αν είναι, ενδέχεται να μην έχει καμία σχέση με το συγκεκριμένο έγκλημα. «Είμαι απολύτως βέβαιος για το ποιος πήρε τη Μαντλίν. Επρόκειτο για μια οργανωμένη εγκληματική ομάδα που δρούσε στην περιοχή και η οποία δεν έχει ερευνηθεί, καθώς εξαφανίστηκε αμέσως μετά την απαγωγή της. Έφυγαν από την περιοχή και προς το παρόν δεν μπορώ να πω περισσότερα», δήλωσε.

Οι ισχυρισμοί του έρχονται σε αντίθεση με όσα έχει αναφέρει πρώην συνεργάτης του Μπρίκνερ, ο οποίος είπε ότι είναι «100% σίγουρος» πως εκείνος ευθύνεται για την εξαφάνιση της μικρής.