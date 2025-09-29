ΗΠΑ: Λαθρεπιβάτης βρέθηκε νεκρός σε ρόδα αεροσκάφους της American Airlines

Η πτήση είχε αφιχθεί από την Ευρώπη - Δεν έχει ταυτοποιηθεί το θύμα

Κοσμος
Κοσμος
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: AP (David Zalubowski)

Σοκ έχει προκαλέσει η ανακάλυψη ενός νεκρού λαθρεπιβάτη στη ρόδα αεροσκάφους της American Airlines που έφτασε την Κυριακή το πρωί στη Βόρεια Καρολίνα.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Σαρλότ-Μέκλενμπεργκ, το άψυχο σώμα εντοπίστηκε γύρω στις 9 π.μ. μέσα στον χώρο του βασικού συστήματος προσγείωσης, σε πτήση που είχε αφιχθεί από την Ευρώπη. Η ταυτότητα του άνδρα δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ενώ και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στο αεροσκάφος παραμένουν άγνωστες.

Εκκενώθηκε φλεγόμενο Boeing της American Airlines - Σε πανικό οι επιβάτες

Η American Airlines ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε συνεργασία με τις αρχές για τη διερεύνηση ενός περιστατικού, το οποίο, σύμφωνα με την εταιρεία, έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Συνεργαζόμαστε με τις αρχές επιβολής του νόμου για την έρευνά του», δήλωσε εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας σε ανακοίνωση που παραχώρησε στην εφημερίδα The Post. Παρά την επιβεβαίωση της συνεργασίας, η εταιρεία δεν προχώρησε σε περαιτέρω λεπτομέρειες, επικαλούμενη την εμπιστευτικότητα της διαδικασίας και το γεγονός ότι η υπόθεση παραμένει ανοιχτή.

Boeing της American Airlines πήρε φωτιά μετά την προσγείωσή του

Το περιστατικό παραμένει υπό διερεύνηση και, μέχρι στιγμής. Ωστόσο, η δήλωση της American Airlines υποδηλώνει την πρόθεση της εταιρείας να στηρίξει τις έρευνες, προκειμένου να διαλευκανθούν τα γεγονότα.

 

