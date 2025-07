Εκκενώθηκε φλεγόμενο Boeing της American Airlines - Σε πανικό οι επιβάτες

Τον απόλυτο πανικό έζησαν οι επιβάτες πτήσης της American Airlines με προορισμό το Μαϊάμι το απόγευμα του Σαββάτου.

Ένα τεχνικό πρόβλημα στο σύστημα προσγείωσης οδήγησε σε άμεση εκκένωση του αεροσκάφους, λίγο πριν αυτό απογειωθεί από το αεροδρόμιο του Ντένβερ, στις ΗΠΑ, όπως μετέδωσε το CBS News.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Ντένβερ επιβεβαίωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε ενώ το Boeing 737 MAX 8, που εκτελούσε την πτήση 3023, βρισκόταν ακόμη στον διάδρομο απογείωσης. Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από την αεροπορική εταιρεία, όλοι οι επιβάτες –173 άτομα– καθώς και τα έξι μέλη του πληρώματος κατάφεραν να αποβιβαστούν με ασφάλεια. Ένας μόνο επιβάτης διακομίστηκε σε νοσοκομείο με ελαφρύ τραυματισμό.

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) ανέφερε πως το πλήρωμα προειδοποίησε για ένα «πιθανό πρόβλημα με το σύστημα προσγείωσης κατά την απογείωση», περίπου στις 14:45, τοπική ώρα. Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε στα social media, διακρίνονται επιβάτες να κατεβαίνουν από τις φουσκωτές τσουλήθρες, ενώ από την ουρά του αεροσκάφους ξεπηδούν φλόγες και καπνοί.

