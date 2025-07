Πύρηνη κόλαση στην Τουρκία: Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Προύσα

Μάχη με τις φλόγες δίνουν σήμερα πυροσβεστικές δυνάμεις στην Τουρκία, όπου επικρατεί καύσωνας, με τις αρχές να προχωρούν στην απομάκρυνση περισσότερων από 3.600 ανθρώπων από οικισμούς σε δύο επαρχίες.

Οι πυρκαγιές στην νότιες επαρχίες της Μερσίνης και της Αττάλειας, όπως και στην κεντρική επαρχία του Ουσάκ έχουν τεθεί σε μεγάλο βαθμό υπό έλεγχο, ωστόσο οι φλόγες στη βορειοδυτική επαρχία Προύσα και τη βόρεια επαρχία Καραμπούκ μαίνονται, δήλωσε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Γεωργίας και Δασών της χώρας Ιμπραήμ Γιουμακλί.

Μια πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε μια δασική έκταση μεταξύ των περιοχών Γκουρσού και Κεστέλ στην Προύσα. Τμήμα του αυτοκινητοδρόμου που συνδέει την Κωνσταντινούπολη με τη Σμύρνη έκλεισε για λίγο χθες το βράδυ εξαιτίας της φωτιάς.

Τεράστιες φλόγες «κατάπιαν» δασικές εκτάσεις κοντά σε κατοικημένες περιοχές στην Προύσα, με τον καπνό να καλύπτει τον ουρανό πάνω από την πόλη, σύμφωνα με πλάνα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Περίπου 1.765 άνθρωποι στην περιοχή Κεστέλ της Προύσας απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους, δήλωσε ο Γιουμακλί, προσθέτοντας πως 2.000 πυροσβέστες δίνουν μάχη με τις φλόγες στην περιοχή, με τη βοήθεια έξι πυροσβεστικών αεροσκαφών και τεσσάρων ελικοπτέρων.

Στη βόρεια επαρχία Καραμπούκ, όπου μια τεράστια πυρκαγιά μαίνεται εδώ πέντε ημέρες, 1.839 άνθρωποι σε 19 χωριά απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους, είπε ο Τούρκος υπουργός. Τρία αεροπλάνα και 16 ελικόπτερα συνδράμουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης στην περιοχή σε δύσκολες συνθήκες, επισήμανε ο ίδιος.

«Διανύουμε επικίνδυνους καιρούς. Αυτό δεν μοιάζει πιθανό να τελειώσει σε δύο ή τρεις ημέρες», επισήμανε ο Γιουμακλί, αναφερόμενος στο κύμα καύσωνα που πλήττει τη χώρα.

