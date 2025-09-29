Αύγυπτος: Τραγωδία σε γάμο – Πέθανε ο γαμπρός την ώρα που χόρευε

Κατέρρευσε μπροστά στη νύφη και τους καλεσμένους

Κοσμος

Σε τραγωδία εξελίχθηκε το γλέντι σε γάμο στην Αίγυπτο, όταν ο γαμπρός κατέρρευσε και πέθανε την ώρα που χόρευε με τη νύφη

Γαλλία: Άγρια δολοφονία σε γάμο - «Γάζωσαν» τη νύφη μετά το γλέντι

Ο Ασράφ Αμπού Χακάμ, από το Ασουάν, χόρευε με τη νύφη, κρατώντας ξύλινα ραβδιά. Και οι δύο ήταν χαμογελαστοί, ευτυχισμένοι για την έναρξη της κοινής τους ζωής. Κανείς και τίποτα δεν προμήνυε τι θα ακολουθούσε. 

 

 

Ξαφνικά ο άνδρας σωριάστηκε στο πάτωμα, προκαλώντας πανικό στη σύζυγό του και στους καλεσμένους. Κάποιοι έσπευσαν να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, όπως παρά τις προσπάθειες, ο γαμπρός άφησε την τελευταία του πνοή. Οι γιατροί που τον εξέτασαν είπαν ότι υπέστη ανακοπή καρδιάς. 

Συνέλαβαν νύφη λίγο πριν τον γάμο, μετά από μήνυση του πρώην συζύγου της

Καλεσμένοι στον γάμο έχουν καταγράψει τις τραγικές στιγμές σε βίντεο με τα κινητά τους. Το τραγικό περιστατικό έγινε viral στα αιγυπτιακά social media, με εκατοντάδες ανθρώπους να εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στη νύφη. 

«Ήταν γεμάτος ζωή, χαμογελαστός, ενθουσιασμένος για το μέλλον του», έγραψε ένας φίλος του. 

«Είθε ο Θεός να τον λυπηθεί και να του χαρίσει μια θέση στην απεραντοσύνη του παραδείσου Του», έγραψε ένας άλλος.

Πέθανε την ώρα που χόρευε σε γαμήλιο γλέντι

Κάποιοι θυμήθηκαν ότι μόλις μια μέρα πριν γιόρταζαν τον αρραβώνα του, χωρίς να φαντάζονται ότι οι εορτασμοί θα μετατραπούν σε πένθος μέσα σε λίγες ώρες.

«Ανησυχώ για τη νύφη, την καημένη, και για τα σχόλια που θα ακολουθήσουν. Είθε ο Αλλάχ να της δώσει υπομονή», είπε ένας άλλος.
 

