Δεύτερη ημέρα χάους στα αεροδρόμια από την κυβερνοεπίθεση

Δεύτερη μέρα ταλαιπωρίας και χάους στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά την χθεσινή κυβερνοεπίθεση στο λογισμικό εταιρίας διαχείρισης των διαδικασιών check in και επιβίβασης. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων που αναχωρούν σήμερα. Ακόμη δεν έχει εντοπιστεί η αιτία του προβλήματος και τα σενάρια δίνουν και παίρνουν.

«Οι επιβάτες τριών από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια της Ευρώπης ειδοποιήθηκαν να αναμένουν άλλη μια ημέρα καθυστερήσεων μετά την κυβερνοεπίθεση σε υπηρεσίες τσεκ-ιν και επιβίβασης. Οι χάκερς φέρονται να ζητούν χρήματα για να ξεκλειδώσυν τα συστήματα, όμως αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί».

«Τα μηχανήματα δεν δουλεύουν. Δεν μπορούμε να πάρουμε τις κάρτες επιβίβασης και ο κόσμος κάνει ουρές για τσεκ-ιν» δήλωσε ταλαιποωρημένος επιβάτης στο αεροδρόμιο του Βερολίνου.

Ουρές εκατοντάδων μέτρων, αγανάκτηση και πολλά τα σενάρια για την κυβερνοεπίθεση που παρέλυσε τα ευρωπαϊκά αεροδόμια. Οι αρμόδιοι λένε ότι οι ακυρώσεις πτήσεων ήταν λίγες και ότι δεν απειλήθηκε η ασφάλεια των αερομεταφορών. Όμως ζήτησαν από τους επιβάτες υπομονή.

«Στις Βρυξέλλες, η χρονοβόρος διαδικασία του να κάνουν τσεκ-ιν σε έναν-έναν επιβάτη, ήταν αναμενόμενη. Το αεροδρόμιο του Βελγίου χτυπήθηκε περισσότερο. Όμως και το Βερολίνο ανέφερε προβλήματα» μετέδωσε το SKY NEWS.

Χάος για δεύτερη ημέρα στο διεθνές αεροδρόμιο Βρυξελλών (AP Images/ Harry Nakos)

Το αεροδρόμιο Χίθροου ζήτησε από τους επιβάτες να ελέγχουν τις αεροπορικές εταιρίες προτού πάνε στο αεροδρόμιο και επιστράτευσε έξτρα προσωπικό. Το αεροδρόμιο των Βρυξελλών ζήτησε από τις αεροπορικές εταιρίες να ακυρώσουν το 50% των πτήσεων έως αύριο το πρωί. Επίσης χτυπήθηκαν τα αεροδρόμια του Βερολίνου και του Δουβλίνου.

Σύμφωνα με το BBC, τα συστήματα που χτυπήθηκαν έχουν δημιουργηθεί από μια εταιρία που ονομάζεται Collins Aerospace. Το σχετικό με τα κυβερνοσυστήματα πρόβλημα επηρέασε ένα σύστημα που ονομάζεται "MUSE" που επιτρέπει σε πολλές αεροπορικές εταιρίες να μοιράζονται τα ίδια συστήματα τσεκ-ιν.

Οι χάκερς στόχευσαν το λογισμικό για τον έλεγχο εισιτηρίων και την παροχή καρτών επιβίβασης

Οι χάκερς στόχευσαν λογισμικό που χρησιμοποιούν οι αεροπορικές εταιρείες για τον έλεγχο εισιτηρίων των επιβατών και την παροχή καρτών επιβίβασης, αναγκάζοντας το προσωπικό των αεροπορικών εταιρειών να κάνει τα πάντα χειροκίνητα. Η Collins Aerospace δεν έχει εντοπίσει ακόμη την προέλευση του προβλήματος.

Όπως ανέφερε ο ειδικός αερομεταφορών Πολ Τσαρλς, η Collins Aerospace είναι από τις μεγαλύτερες εταιρίες αεροπλοΐας και άμυνας στον κόσμο, με πάνω από 80.000 εργαζομένους. «Και είναι βαθιά ανησυχητικό που μια εταιρία αυτού του επιπέδου χτυπήθηκε» πρόσθεσε.



Το ερώτημα αν είναι η Ρωσία ή κυβερνο-συμμορίες πίσω από την επίθεση

Οι αρχές σε Βρυξέλλες, Βερολίνο και Λονδίνο βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή. «Η κυβερνοεπίθεση ήταν πολύ έξυπνη» λένε ειδικοί της κυβερνοασφάλειας. Τα σενάρια δίνουν και παίρνουν, καθώς η επίθεση συνέπεσε με τις ρωσικές παραβιάσεις στον ευρωπαϊκο εναέριο χώρο.

Σύμφωνα με την Ζακλίν Σνάιντερ, αναλύτρια του Hoover Institution, «αν αυτό είναι χακάρισμα, υπάρχουν σίγουρα εγκληματικές οργανώσεις που δεν είναι επισήμως κρατικοί 'παίκτες'. Είναι λογικοί 'παίκτες' που θέλουν βασικά να κερδίσουν χρήματα. Οι Ρώσοι κατά κάποιο τρόπο κάνουν τα στραβά μάτια σε τέτοιου είδους κυβερνοεπιθέσεις».