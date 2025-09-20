Μεγάλα προβλήματα από κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης

Σε ποιες αεροδρόμια είναι έντονα τα προβλήματα

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
20.09.25 , 14:47 Η νέα εθνική: Γιάννης, Αβδάλας, Στογιάκοβιτς και Αμερικανός σταρ Euroleague
20.09.25 , 14:26 Συντάξεις: Γιατί δεν πρέπει να μένετε πάνω από 40 χρόνια στην εργασία
20.09.25 , 14:04 Γλυφάδα: Γερανός ανατράπηκε και «εισέβαλε» σε καφετέριες!
20.09.25 , 13:45 Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος
20.09.25 , 13:20 Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας και τραυμάτισε πολίτες!
20.09.25 , 13:10 Σέρρες: Ένταση με καφέδες και νερά κατά του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης
20.09.25 , 13:05 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη εξομολoγείται: «Κάθε φορά που ερωτεύομαι νιώθω...»
20.09.25 , 12:54 Zeekr: Τα μοντέλα που παρουσίασε στην έκθεση Θεσσαλονίκης
20.09.25 , 11:35 Η Ελένη Τσαλιγοπούλου στον Ασπρόπυργο: Συναυλία με ελεύθερη είσοδο
20.09.25 , 11:27 Μεγάλα προβλήματα από κυβερνοεπίθεση σε αεροδρόμια της Ευρώπης
20.09.25 , 11:22 Αισιόδοξη η Ελένη Χατζίδου μετά τη θεραπεία: «Όλα πήγαν καλά!»
20.09.25 , 11:18 Φωτιά σε εργοστάσιο επίπλων στη Θεσσαλονίκη
20.09.25 , 10:47 Κρίση στην κτηνοτροφία: Στα ύψη οι τιμές των γαλακτοκομικών
20.09.25 , 10:47 Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
20.09.25 , 10:26 Έκρηξη αυτοσχέδιου μηχανισμού στο Πανεπιστήμιο Πάτρας
Αργυρός - Νίκα: Μετακόμισαν στα νότια προάστια- «Αγαπούν πολύ τη θάλασσα»
Τραγωδία στην Αρκαδία: Τον σκότωσε ο φίλος του στο κυνήγι κατά λάθος
Άση Μπήλιου: Η Ηλιακή Έκλειψη στις 21/9 φέρνει καρμικές αλλαγές!
«Θα συνεχίσεις να με αγαπάς, μαμά;»: Τα λόγια του 5χρονου μετά τον βιασμό
Έπεσε δέντρο στο κέντρο της Αθήνας και τραυμάτισε πολίτες!
«Ο γιος μας την περιμένει»: Θρήνος για τη Βίκυ που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση: Φωτογραφίες από την ξεχωριστή στιγμή
Αντώνης Σρόιτερ για τη σύζυγό του, Ιωάννα: «Με εκνευρίζουν πολλά πράγματα»
Κατερίνα Καινούργιου: Η νέα της φωτογραφία με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή
Γιώργος Μαζωνάκης: Σε κακή ψυχολογία - Πέθανε ο πολυαγαπημένος σκύλος του
Περισσότερα

VIDEOS

Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού & οι παραδόσεις
Χριστούγεννα στον κόσμο: Tα ξωτικά, τα δώρα, το μενού &
Εντάλματα Σύλληψης Για Νετανιάχου Και Γκάλαντ
Εντάλματα σύλληψης για Νετανιάχου και Γκάλαντ από το Διεθνές Δικαστήριο
Κύπρος: Πώς Έγινε Το Τροχαίο Που Σκοτώθηκε Η 20χρονη Ειρήνη
Κύπρος: Θρήνος για την 20χρονη Ειρήνη που σκοτώθηκε σε τροχαίο
Το παραμυθένιο χωριό του Άη Βασίλη στο Ροβάνιεμι
Ροβανιέμι: Το χωριό του Άη Βασίλη που ισοπέδωσαν οι Ναζί
Ο Τραμπ Έκανε Υπουργό Τον Έλον Μασκ
O Τραμπ έκανε τον Έλον Μασκ υπουργό Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας
Αμερικανικές Εκλογές: Κι Επίσημα Νικητής Ο Τραμπ
Αμερικανικές εκλογές: Ο Τραμπ και επίσημα πρόεδρος των ΗΠΑ
Αμερικανικές Εκλογές: Ποιοι Ελληνοαμερικανοί Είναι Υποψήφιοι
Αμερικανικές εκλογές 2024: Ποιοι είναι οι Ελληνοαμερικανοί υποψήφιοι
Ρατσιστικό Παραλήρημα Τραμπ Για Γιάννη Αντετοκούνμπο
Τραμπ για Αντετοκούνμπο: «Ποιος είναι πιο Ελληνας, εκείνος ή εγώ;»
Αμαλιάδα: Τι Είπε Η Μητέρα Του Μικρού Παναγιώτη
Αμαλιάδα: Η μητέρα του Παναγιωτάκη μιλά πρώτη φορά για τον
Ισραήλ: Φορτηγό Έπεσε Σε Στάση Λεωφορείου - Πολλοί Νεκροί
Τραγωδία στο Τελ Αβίβ: Φορτηγό έπεσε σε στάση λεωφορείου
Ισραήλ: Ημέρες Μετάνοιας - Οι 3 Φάσεις Της Επίθεσης Στο Ιράν
«Ημέρες Μετάνοιας»: Οι 3 φάσεις της επίθεσης του Ισραήλ κατά
Άγκυρα: Η Τραγική Ιστορία Της Μηχανολόγου Που Σκοτώθηκε
Άγκυρα: Η συγκινητική ιστορία της μηχανολόγου που σκοτώθηκε στην επίθεση
Γάζα: Κοριτσάκι Κουβαλά Στην Πλάτη Την Τραυματισμένη Αδελφή
Γάζα: Kοριτσάκι κουβαλά στην πλάτη τoυ την τραυματισμένη αδελφή του
Σκάνδαλο Αββακούμ Κύπρος: Θα Κυκλοφορήσουν Βιβλίο Οι Μοναχοί
Μονή Αββακούμ: Στην αντεπίθεση οι μοναχοί - Ετοιμάζονται να βγάλουν
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα Δημοσιογράφων Σε Live Mετάδοση
Τυφώνας Μίλτον: Απρόοπτα δημοσιογράφων σε live μετάδοση
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Κοσμος
Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ φωτογραφία αρχείου AP Images, βίντεο Σκάι
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Κυβερνοεπίθεση με στόχο πάροχο υπηρεσιών για συστήματα ελέγχου (check-in) εισιτηρίων και διαβατηρίων και επιβίβασης προκάλεσε προβλήματα λειτουργίας σε ορισμένα μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, περιλαμβανομένων αυτών του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, προκαλώντας καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με τις αρχές τους. 

Συναγερμός για κυβερνοεπίθεση: «Έπεσαν» διαδοχικά κρατικές ιστοσελίδες

Η επίθεση κατέστησε μη λειτουργικά τα αυτοματοποιημένα συστήματα τσεκ-ιν και επιβίβασης, επιτρέποντας μόνον χειροκίνητες διαδικασίες ελέγχου, σύμφωνα με το Αεροδρόμιο των Βρυξελλών.

«Αυτό έχει τεράστιο αντίκτυπο στο πρόγραμμα πτήσεων και θα προκαλέσει δυστυχώς καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων», ανέφεραν οι αρχές του αεροδρομίου σε ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό του.

«Έπεσαν» τα συστήματα σε τράπεζες, αεροπορικές και μέσα ενημέρωσης διεθνώς!

«Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για το θέμα αυτό και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό», πρόσθεσαν.

Και το Χίθροου του Λονδίνου προειδοποίησε για καθυστερήσεις λόγω «τεχνικού προβλήματος» ενός τρίτου προμηθευτή. 

Στους επιβάτες που έχουν προγραμματισμένη πτήση για σήμερα συνιστάται από τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν αυτό το ζήτημα να επιβεβαιώσουν ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί απευθυνόμενοι στις αεροπορικές εταιρείες προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο.

Πολύωρες καθυστερήσεις στις πτήσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

Παράλληλα και το αεροδρόμιο του Βερολίνου αναφέρει στον ιστότοπό του ότι «λόγω τεχνικού ζητήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί στην Ευρώπη, υπάρχει μεγαλύτερος χρόνος αναμονής στο check-in» και προσθέτει: «Εργαζόμαστε για γρήγορη επίλυση» του ζητήματος. 

Το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από την ηλεκτρονική αυτή επίθεση, σύμφωνα με εκπρόσωπό του.
 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΥΒΕΡΝΟΕΠΙΘΕΣΗ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ
 |
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ ΕΥΡΩΠΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top