Πολύωρες καθυστερήσεις στις πτήσεις σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια

«Μπλακ άουτ» στα βρετανικά αεροδρόμια – Πολύωρες καθυστερήσεις στις πτήσεις / Βίντεο από ΜΕGA

Αεροπορικό χάος προκλήθηκε σήμερα στη Βρετανία, καθώς ένα «τεχνικό πρόβλημα» έπληξε τα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας. Το αποτέλεσμα ήταν να προκληθούν καθυστερήσεις και ακυρώσεις στις πτήσεις σε όλη την Ευρώπη. Το σύστημα εναέριας κυκλοφορίας όμως «έπεσε» και στην Ιταλία.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) της Βρετανίας αναγκάστηκε να προβεί σήμερα σε περιορισμούς της εναέριας κυκλοφορίας, καθώς αξιωματούχοι της υπηρεσίας ανακοίνωσαν ότι εργάζονται για την αντιμετώπιση ενός «τεχνικού ζητήματος» που προέκυψε.

«Αντιμετωπίζουμε τεχνικό πρόβλημα και θέσαμε σε εφαρμογή περιορισμούς στη ροή της κυκλοφορίας για να διατηρηθεί η ασφάλεια. Μηχανικοί εργάζονται για να βρουν και να διορθώσουν το πρόβλημα», δήλωσε εκπρόσωπος της NATS, προσθέτοντας πως δεν έχει κλείσει ο βρετανικός εναέριος χώρος.

«Εντοπίσαμε και διορθώσαμε το τεχνικό ζήτημα», ανέφερε η βρετανική υπηρεσία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS σε νέα δήλωση.

The UK's National Air Traffic Services (NATS) say they have "identified and remedied" the technical issue affecting its flight planning system this morning.



They advise customers to contact their airline for up-to-date flight information.



📺 Sky 501 pic.twitter.com/YEWcgmgJnw