Απίστευτο βίντεο με συντριβή αεροσκάφους - Βγήκαν ζωντανοί όλοι οι επιβάτες

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο με τη συντριβή αεροσκάφους στη Σομαλία. Αυτό που προκαλεί μεγάλη εντύπωση είναι ότι όλοι οι επιβαίνοντες κατάφεραν και βγήκαν ζωντανοί!

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τρίτη 11 Ιουλίου στο αεροδρόμιο Adn Adde στη Σομαλία. Βίντεο κατέγραψε τη δραματική ολίσθηση του αεροσκάφους στον διάδρομο προσγείωσης, τη στιγμη που ο πιλότος πάλευε να προσγειώσει με ασφάλεια το αεροπλάνο.

Στα πλάνα φαίνεται το αεροπλάνο να διασχίζει τον διάδρομο προσγείωσης και να συνθλίβεται πάνω σε τοίχο.

Video footage captures moment a passenger plane crash landed at Mogadishu’s international airport.



All 30 passengers and four crew members on the domestic flight survived, according to Somali authorities