«Έπεσαν» τα συστήματα σε τράπεζες, αεροπορικές και μέσα ενημέρωσης διεθνώς!

Μαζική κατάρρευση στα πληροφοριακά συστήματα έχει προκαλέσει μεγάλα προβλήματα στις τράπεζες, τις τηλεπικοινωνίες, τα μέσα ενημέρωσης και τις αεροπορικές εταιρίες σε όλον τον κόσμο, πιθανώς λόγω προβλημάτων με τη Microsoft.

Μεγάλες αεροπορικές εταιρίες των ΗΠΑ αναγκάστηκαν να ακυρώσουν πτήσεις σήμερα επικαλούμενες προβλήματα στην επικοινωνία, ενώ άλλες εταιρίες αερομεταφορών και μέσων ενημέρωσης, τράπεζες και εταιρείες τηλεπικοινωνιών σε όλο τον κόσμο ανέφεραν επίσης τεχνικά προβλήματα σε σύστημα πληροφορικής τα οποία επηρεάζουν τη λειτουργία τους.

This is what global disruption looks like at airports around the world



Flights are canceled, and instead of the usual information, screens display messages about Windows system recovery. pic.twitter.com/U9kw33MoOd