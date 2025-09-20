Εντείνεται το χάος σε αεροδρόμια της Ευρώπης μετά την κυβερνοεπίθεση

Μεγάλη αναστάτωση επικρατεί σε αεροδρόμια της Ευρώπης, καθώς το τεχνικό πρόβλημα που προκάλεσε κυβερνοεπίθεση στο λογισμικό της Collins Aerospace συνεχίζει να φέρνει καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων, ταλαιπωρώντας χιλιάδες επιβάτες από το πρωί του Σαββάτου.

Η εταιρεία RTX, στην οποία ανήκει η Collins Aerospace, επιβεβαίωσε ότι πρόκειται για επίθεση στον κυβερνοχώρο, σημειώνοντας πως ο αντίκτυπος αφορά το ηλεκτρονικό check-in και την παράδοση αποσκευών, με αποτέλεσμα να επιστρατεύονται χειροκίνητες διαδικασίες για να περιοριστούν τα προβλήματα.

Τα μεγαλύτερα πλήγματα εντοπίζονται στα αεροδρόμια Χίθροου στο Λονδίνο, Βρυξελλών και Βερολίνου, με τεράστιες ουρές να σχηματίζονται από τις πρώτες πρωινές ώρες.

