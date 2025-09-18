Μεγάλη απεργία στη Γαλλία: Στον δρόμο πάνω από 1.000.000 διαδηλωτές

«Καζάνι» που βράζει είναι η Γαλλία, η οποία βρέθηκε για ακόμη μια φορά σε καθεστώς παράλυσης. Συνδικάτα και εργαζόμενοι σε κρίσιμους τομείς κατέβηκαν σε απεργίες και μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στις προτάσεις της κυβέρνησης του Εμανουέλ Μακρόν για περικοπές στις δημόσιες δαπάνες.

Οι μεγαλειώδης κινητοποιήσεις που απαριθμούν περισσότερους από 1.000.000 διαδηλωτές, επηρέασαν ιδιαίτερα τις μεταφορές, με το μετρό του Παρισιού να υπολειτουργεί, ενώ ανάλογες δυσκολίες καταγράφηκαν σε τρένα, λεωφορεία και περιφερειακές γραμμές.

Φωτογραφία AP (Michel Euler)

AP Photo (Thibault Camus)

Επεισόδια από το ξημέρωμα στο Παρίσι

Η ημέρα ξεκίνησε με επεισόδια πριν ακόμα χαράξει, όταν διαδηλωτές συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ έξω από αμαξοστάσιο λεωφορείων στην πρωτεύουσα.

❗️🇫🇷 Mass protests and strikes are taking place in France. In “free and democratic” France, the police are brutally dispersing protests by beating everyone with batons and using weapons. France has long been NOT free and NOT democratic.#France #franceprotest #Paris #protest pic.twitter.com/uPhAw9vmj1 — Maxim (@theslyuda) September 18, 2025

Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων για να διαλύσει μπλόκα και οδοφράγματα, ενώ παρόμοιες εικόνες μεταφέρθηκαν και από άλλες πόλεις όπως η Ναντ και η Λυών. Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 80.000 αστυνομικοί επιστρατεύτηκαν σε όλη τη χώρα, μετρώντας δεκάδες συλλήψεις μέχρι το μεσημέρι.

AP Photo (Aurelien Morissard)

AP Photo (Thibault Camus)

Αντίσταση στα μέτρα λιτότητας

Οι διαδηλώσεις, που εκτείνονταν από τα μεγάλα αστικά κέντρα μέχρι μικρές επαρχιακές πόλεις, είχαν ως βασικό αίτημα την απόσυρση του σχεδίου λιτότητας που προωθεί η κυβέρνηση.

Τα συνδικάτα προειδοποιούν ότι τα μέτρα – που περιλαμβάνουν πάγωμα κοινωνικών παροχών και περικοπές σε βασικούς τομείς – θα πλήξουν ακόμη περισσότερο τους χαμηλόμισθους και τη μεσαία τάξη.

Στο στόχαστρο της κριτικής βρίσκονται και οι διαχρονικές μεταρρυθμίσεις του Μακρόν, όπως η αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης από τα 62 στα 64 έτη, που ήδη έχει προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων.

Διαδηλωτές που μίλησαν σε γαλλικά μέσα περιέγραψαν ένα αίσθημα αγανάκτησης για τη συνεχή αύξηση του κόστους ζωής και την αίσθηση ότι «πάντα οι ίδιοι πληρώνουν». «Ο κόσμος έχει φτάσει στα όριά του. Μας στύβουν σαν λεμόνια, ενώ δεν έχει μείνει πια τίποτα», τόνισε χαρακτηριστικά μια απεργός στα μέσα μεταφοράς.

Παρόμοια ήταν και η φωνή των εκπαιδευτικών, που προειδοποιούν ότι οι δημόσιες υπηρεσίες «καταρρέουν» και ότι οι περικοπές θέτουν σε κίνδυνο το μέλλον της εκπαίδευσης.

Το επιχείρημα της κυβέρνησης Μακρόν

Στον αντίποδα, η κυβέρνηση Μακρόν υπερασπίζεται την ανάγκη για εξορθολογισμό των δημοσίων οικονομικών, υποστηρίζοντας ότι οι περικοπές είναι απαραίτητες για να αντιμετωπιστεί το τεράστιο χρέος της χώρας.

Ωστόσο, η επιλογή αυτή φουντώνει τις κοινωνικές αντιδράσεις, με την αντιπολίτευση να απαιτεί μεγαλύτερη φορολόγηση των πλουσίων και των μεγάλων επιχειρήσεων αντί για περικοπές στις κοινωνικές παροχές.

Οι κινητοποιήσεις αποτέλεσαν και την πρώτη μεγάλη δοκιμασία για τον νέο πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκονρύ, που διορίστηκε μόλις την περασμένη εβδομάδα από τον Μακρόν. Η εντολή του είναι να πείσει το κοινοβούλιο να στηρίξει την πολιτική λιτότητας, όμως ήδη πολλοί πολίτες τον αντιμετωπίζουν με καχυποψία.

Οι εικόνες της Πέμπτης θύμισαν τις περσινές κινητοποιήσεις κατά της μεταρρύθμισης για τις συντάξεις, όταν χιλιάδες διαδηλωτές είχαν πλημμυρίσει τους δρόμους και η Γαλλία είχε ζήσει έναν «χειμώνα οργής». Παρόλο που η καμπάνια με το σύνθημα «μπλοκάρετε τα πάντα» δεν κατόρθωσε να οδηγήσει σε πλήρη παράλυση της χώρας, έδειξε ξανά ότι το χάσμα ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους πολίτες παραμένει αγεφύρωτο.

Η κοινωνική αναταραχή θέτει πλέον σοβαρά ερωτήματα για το μέλλον της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ε.Ε., αλλά και για την πολιτική σταθερότητα της Γαλλίας, καθώς ο πρόεδρος Μακρόν βρίσκεται ήδη στη δεύτερη και τελευταία θητεία του, που ολοκληρώνεται το 2027.