Χάος στη Γαλλία: «Μπλοκάρουμε τα πάντα» το σύνθημα χιλιάδων διαδηλωτών

Αποκλεισμοί δρόμων, συλλήψεις και επεισόδια

Κοσμος
Μεγάλες κινητοποιήσεις σε 216 πόλεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη Γαλλία με πρωτοβουλία του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού

γαλλία διαδηλώσεις 1

Ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιό, ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 250 συλλήψεις (εκ των οποίων οι 159 στο Παρίσι), καθώς διαδηλωτές προσπάθησαν να μπλοκάρουν βασικές συγκοινωνιακές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένου του τρένου Eurostar στο Gare du Nord.

 

 

Μαζικές διαδηλώσει βρίσκονται από το πρωί σε εξέλιξη στο Παρίσι, στην Καν, τη Ναντ, τη Μασαλία, τη Ρεν και άλλες μεγάλες πόλεις.

 

 

Τα χαράματα, γύρω στους εκατό νεαρούς μπλόκαραν έναν σταθμό λεωφορείων στο βόρειο Παρίσι, πριν επέμβουν οι δυνάμεις της τάξης.

γαλλία διαδηλώσεις 2

Στην Τουλούζη περίπου 200 διαδηλωτές απέκλεισαν για λιγότερο από μία ώρα μια διασταύρωση με τη βοήθεια φρακτών και ελαστικών.

 

 

Στη Ναντ, διαδηλωτές μπλόκαραν έναν αυτοκινητόδρομο, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών προκειμένου να τους απομακρύνει. Στο Μονπελιέ σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας. 

γαλλία διαδηλώσεις 3

Στο Μπορντό και τη Μασσαλία διαδηλωτές, φορώντας μάσκες και κουκούλες έστησαν οδοφράγματα και μπλόκαραν διασταυρώσεις.

γαλλία διαδηλώσεις 4

Ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε στην πόλη Ρεν, με αποτέλεσμα η ζημιά σε μια γραμμή ηλεκτροδότησης να ακινητοποιήσει τα τρένα σε μια γραμμή στα νοτιοδυτικά.

 

 

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως δυνάμεις ασφαλείας επρόκειτο να αναπτυχθούν από χθες, Τρίτη, το βράδυ «σε ευαίσθητες ζώνες», υποσχόμενη «μηδενική ανοχή», ενώ περίπου 80.000 χωροφύλακες και αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία, τη στιγμή που μόνο στο Παρίσι ο αριθμός των δυνάμεων ανέρχεται σε 6.000.

γαλλία διαδηλώσεις 5

Από τις πρώτες πρωινές ώρες προσήχθησαν εκατοντάδες άτομα.

 

 

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τέλος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό, άρχισε σήμερα τις επαφές του με τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας με στόχο τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης η οποία δε θα κινδυνεύει να πέσει.
 

ΓΑΛΛΙΑ
 |
ΔΙΑΔΗΛΩΣΕΙΣ
 |
ΜΠΑΪΡΟΥ
 |
ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ
