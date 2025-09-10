Χάος στη Γαλλία: «Μπλοκάρουμε τα πάντα» το σύνθημα χιλιάδων διαδηλωτών

Μεγάλες κινητοποιήσεις σε 216 πόλεις βρίσκονται σε εξέλιξη σε όλη τη Γαλλία με πρωτοβουλία του κινήματος «Μπλοκάρουμε τα πάντα», μετά την κατάρρευση της κυβέρνησης Μπαϊρού.

Ο απερχόμενος υπουργός Εσωτερικών, Μπρούνο Ρεταγιό, ανέφερε ότι έχουν πραγματοποιηθεί πάνω από 250 συλλήψεις (εκ των οποίων οι 159 στο Παρίσι), καθώς διαδηλωτές προσπάθησαν να μπλοκάρουν βασικές συγκοινωνιακές συνδέσεις, συμπεριλαμβανομένου του τρένου Eurostar στο Gare du Nord.

10 septembre: des affrontements éclatent entre manifestants et forces de l'ordre près de la gare du Nord à Paris pic.twitter.com/2jR39cCwFn — BFMTV (@BFMTV) September 10, 2025

Μαζικές διαδηλώσει βρίσκονται από το πρωί σε εξέλιξη στο Παρίσι, στην Καν, τη Ναντ, τη Μασαλία, τη Ρεν και άλλες μεγάλες πόλεις.

🇫🇷🔴 JUST IN: Protesters clash with police and in front of Hélène-Boucher High School in Paris.



Unrest has been reported in multiple cities in France during the "Block Everything" protests.



80,000 police are deployed.pic.twitter.com/A4SLMgJKEk — Remix News & Views (@RMXnews) September 10, 2025

Τα χαράματα, γύρω στους εκατό νεαρούς μπλόκαραν έναν σταθμό λεωφορείων στο βόρειο Παρίσι, πριν επέμβουν οι δυνάμεις της τάξης.

Στην Τουλούζη περίπου 200 διαδηλωτές απέκλεισαν για λιγότερο από μία ώρα μια διασταύρωση με τη βοήθεια φρακτών και ελαστικών.

10 Septembre : "Aucune colère ne justifie qu'on aboutisse à casser et à bloquer un pays (...) c'est l'ombre LFI, c'est la main de Jean-Luc Mélenchon" déclare @laurentwauquiez #LaGrandeITW #Europe1 pic.twitter.com/KCoqkZUhcH — Europe 1 (@Europe1) September 10, 2025

Στη Ναντ, διαδηλωτές μπλόκαραν έναν αυτοκινητόδρομο, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών προκειμένου να τους απομακρύνει. Στο Μονπελιέ σημειώθηκαν συγκρούσεις μεταξύ διαδηλωτών και δυνάμεων της αστυνομίας.

Στο Μπορντό και τη Μασσαλία διαδηλωτές, φορώντας μάσκες και κουκούλες έστησαν οδοφράγματα και μπλόκαραν διασταυρώσεις.

Ένα λεωφορείο πυρπολήθηκε στην πόλη Ρεν, με αποτέλεσμα η ζημιά σε μια γραμμή ηλεκτροδότησης να ακινητοποιήσει τα τρένα σε μια γραμμή στα νοτιοδυτικά.

🔴 À Marseille, la tête de cortège, plutôt jeune, redescend de Saint-Charles vers le boulevard d’Athènes, sous l’oeil des CRS. La fin de cortège est encore entre la rue de Rome et la Porte d’Aix.#bloquonstout #onbloquetout #10septembre2025 pic.twitter.com/g2IOE3VvKW — Made in Marseille (@MadeMarseille) September 10, 2025

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε πως δυνάμεις ασφαλείας επρόκειτο να αναπτυχθούν από χθες, Τρίτη, το βράδυ «σε ευαίσθητες ζώνες», υποσχόμενη «μηδενική ανοχή», ενώ περίπου 80.000 χωροφύλακες και αστυνομικοί έχουν κινητοποιηθεί σε όλη τη Γαλλία, τη στιγμή που μόνο στο Παρίσι ο αριθμός των δυνάμεων ανέρχεται σε 6.000.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες προσήχθησαν εκατοντάδες άτομα.

10 septembre: des tensions éclatent autour de la gare du Nord pic.twitter.com/NV7yRLxN5I — BFMTV (@BFMTV) September 10, 2025

Μέσα σε αυτό το κλίμα, τέλος, ο Σεμπαστιάν Λεκορνί, τον οποίο ο πρόεδρος της χώρας Εμανουέλ Μακρόν διόρισε πρωθυπουργό, άρχισε σήμερα τις επαφές του με τις πολιτικές δυνάμεις της Γαλλίας με στόχο τον σχηματισμό μίας κυβέρνησης η οποία δε θα κινδυνεύει να πέσει.

