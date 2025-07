Air India: Διακόπηκε η τροφοδοσία των κινητήτων με καύσιμα πριν τη συντριβή

Αποκαλύψεις φέρνει το προκαταρκτικό πόρισμα της έρευνας για το αεροπορικό δυστύχημα της εταιρίας Air India, με τους 279 νεκρούς στο Αχμενταμπάντ της Ινδίας, το οποίο δημοσιοποιήθηκε νωρίς σήμερα.

Σύμφωνα με αυτό, οι διακόπτες που ρύθμιζαν την τροφοδοσία με καύσιμα των δυο κινητήρων του Boeing 787 είχαν γυριστεί στη θέση «διακοπή» («cutoff»), λίγο πριν από την πτώση του πάνω σε κτίρια, δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του στις 12 Ιουνίου 2025.

Το Boeing 787 της Air India που συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, στις 12/6/25/ ΑΡ

Το προκαταρκτικό πόρισμα δεν καταλήγει σε κανένα συμπέρασμα για τα αίτια και δεν αποδίδει ευθύνες για το δυστύχημα, ωστόσο υπογραμμίζει πως ο ένας από τους πιλότους ρώτησε τον άλλο γιατί σταμάτησε την τροφοδοσία των κινητήρων με καύσιμα - ο δεύτερος απάντησε πως δεν το είχε κάνει. Δε διευκρινίζεται αν την ερώτηση έκανε ο κυβερνήτης ή ο συγκυβερνήτης.

