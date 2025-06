Συντριβή αεροσκάφους Ινδία: «Σηκώθηκα κι είδα πτώματα γύρω μου»

Ένας επιβάτης του μοιραίου αεροσκάφους της Air India που συνετρίβη χθες στην Ινδία αμέσως μετά την απογείωσή του είναι ο μοναδικός επιζών της αεροπορικής τραγωδίας.

Πρόκειται για τον Βισουάς Κουμάρ Ραμές, Βρετανός υπήκοος, ο οποίος καθόταν στη θέση εξόδου 11Α και κατάφερε να βγει ζωντανός από το αεροσκάφος. Ούτε ο ίδιος δεν μπορεί να εξηγήσει πώς κατάφερε να επιβιώσει από την τραγωδία που εκτυλίχθηκε χθες όταν το Boeing 787-8 Dreamliner συνετρίβη μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο Σαρντάρ Πατέλ στην πόλη Αχμενταμπάντ, στο κρατίδιο Γκουτζαράτ.

Δημοσίευμα της New York Post αναφέρει ότι ο άνδρας βρέθηκε να περπατά κουτσαίνοντας μέσα στα συντρίμμια, κοντά σε ένα hostel γιατρών, όπου κατέπεσε το αεροπλάνο, στο οποίο επέβαιναν συνολικά 242 άτομα.

«Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν πτώματα γύρω μου. Φοβήθηκα. Σηκώθηκα και άρχισα να τρέχω. Υπήρχαν κομμάτια του αεροπλάνου παντού», δήλωσε ο 40χρονος από το νοσοκομείο, μιλώντας στην Hindustan Times. «Κάποιος με έπιασε και με έβαλε σε ασθενοφόρο».

Ο Βισουάς Κουμάρ Ραμές περιέγραψε τη στιγμή που το αεροσκάφος έχασε ύψος και έπεσε πάνω σε κτίριο.

«Μόλις 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση ακούστηκε ένας δυνατός θόρυβος και το αεροπλάνο συνετρίβη. Όλα έγιναν τόσο γρήγορα», είπε.

Ο αδελφός του, Ναγιάν Κουμάρ Ραμές, δήλωσε στη Guardian: «Μείναμε άφωνοι όταν μάθαμε ότι ήταν μέσα. Μιλήσαμε τελευταία φορά το πρωί πριν φύγει. Είμαστε συντετριμμένοι». Όπως ανέφερε, ο ίδιος ο Βισουάς τού είπε: «Δεν έχω ιδέα πώς βγήκα από το αεροπλάνο».

Ένας άλλος συγγενής, ο Ατζέι Βάλγκι, δήλωσε στο BBC ότι ο Ραμές κάλεσε την οικογένεια για να τους πει ότι είναι ζωντανός.

Passenger Ramesh Viswashkumar survived the Air India plane crash after reportedly jumping off the flight once it crashed.

According to news reports and Ahmedabad Police Commissioner GS Malik, he survived the crash and was taken to a hospital for treatment. He suffered injuries to… pic.twitter.com/Pj1WoYQCbU