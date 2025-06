«Mayday! Χάνω ισχύ!» - Το τελευταίο μήνυμα του πιλότου της Air India

Κρίσιμα είναι τα ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες που οδήγησαν στην αεροπορική τραγωδία της Air India με τους περισσότερους από 290 νεκρούς.

Νέα διάσταση στην έρευνα για την τραγική συντριβή του αεροσκάφους κοντά στο αεροδρόμιο του Αχμενταμπάντ της Ινδίας δίνουν ειδικοί στον τομέα της αεροπορίας που επισημαίνουν πιθανό πρόβλημα στη ρύθμιση των πτερυγίων (flaps) κατά την απογείωση.

Σε βίντεο που επαλήθευσε το BBC, φαίνεται το αεροσκάφος να χάνει ύψος και να συντρίβεται στο έδαφος.

Ο αναλυτής αεροπορίας Τζέφρι Τόμας παρατήρησε ότι, ίσως κάτι να μην πήγε καλά με τη ρύθμιση των πτερυγίων.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7