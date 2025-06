Ινδία: Εκατόμβη νεκρών από την αεροπορική τραγωδία - Τουλάχιστον 290 νεκροί

Μεγαλώνει η μαύρη λίστα με τους νεκρούς της αεροπορικής τραγωδίας στην Ινδία.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, τουλάχιστον 290 σοροί έχουν ανασυρθεί μέχρι στιγμής από τον τόπο του δυστυχήματος, χωρίς να διευκρινίζεται πόσοι εξ αυτών βρίσκονταν στο αεροσκάφος και πόσοι σκοτώθηκαν στο έδαφος.

BREAKING The plane was a Boeing 787-8 Dreamliner (registration VT-ANB) operating flight AI171 to London Gatwick https://t.co/4BuDhgJDQn pic.twitter.com/EhhSfiLKoj — AIRLIVE (@airlivenet) June 12, 2025

Σε νέα ενημέρωση που παρείχε ο αρχηγός της αστυνομίας του Αχμενταμπάντ στο BBC, 41 άτομα έχουν τραυματιστεί και λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη στο νοσοκομείο.

Το χρονικό της αεροπορικής τραγωδίας

Στο αεροσκάφος Boeing 787 Dreamliner της Air India με προορισμό το αεροδρόμιο Γκάτγουικ του Λονδίνου επέβαιναν συνολικά 242 άτομα, 230 επιβάτες και 12 μέλη του πληρώματος. Όπως ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία, από τα 242 άτομα, οι 169 είναι Ινδοί, οι 53 Βρετανοί, οι 7 Πορτογάλοι και ένας Καναδός.

Ένας ανώτερος αξιωματικός της αστυνομίας επιβεβαίωσε στους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο σημείο ότι το αεροπλάνο κατέπεσε σε κατοικημένη περιοχή, πάνω σε έναν ξενώνα γιατρών.

#Viral | Video muestra como han quedado los alrededores donde ocurrió la caída del avión de pasajeros de Air India.



📹: cortesía. pic.twitter.com/rOSPvFFrVM — El Urbano (@elurbanonews) June 12, 2025

Τουλάχιστον 5 φοιτητές ιατρικής σκοτώθηκαν και περίπου 50 τραυματίστηκαν

Μέρος του αεροπλάνου της Air India έπεσε πάνω στην τραπεζαρία του ξενώνα γιατρών, σκοτώνοντας τουλάχιστον πέντε φοιτητές της Ιατρικής και τραυματίζοντας σχεδόν 50, σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της Ομοσπονδίας Ιατρικών Ενώσεων της Ινδίας, ενός εθνικού φορέα που εκπροσωπεί τους ειδικευόμενους γιατρούς σε όλη τη χώρα.

«Μερικοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Είμαστε σε στενή επαφή με τους συναδέλφους μας στο νοσοκομείο, οι οποίοι αναζητούν περισσότερα άτομα που φοβούνται ότι έχουν θαφτεί στα συντρίμμια», είπε.

Συγκλονιστικά βίντεο ντοκουμέντα

Το αεροσκάφος έστειλε σήμα SOS στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας μετά την απογείωση.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Flightradar24, το σήμα χάθηκε λίγα δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, όταν είχε φτάσει σε ύψος 625 ποδιών.

Η στιγμή της συντριβής του αεροσκάφους της Air India καταγράφηκε σε βίντεο, το οποίο κυκλοφόρησε στα social media προκαλώντας τρόμο και ανατριχίλα. Στον ουρανό υψώθηκε πύρινη σφαίρα.

Ένα νέο βίντεο που καταγράφει από άλλη οπτική γωνία την απογείωση και τη συντριβή του αεροσκάφους, κυκλοφόρησε στα social media.

NEW footage shows the crash of Air India Flight 171. pic.twitter.com/BGQSnOEdYh — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

Συγκλονισμένος ο Μόντι: «Αδύνατο να το περιγράψει κανείς με λόγια»

Συγκλονισμένος από την αεροπορική τραγωδία στην Ινδία με το αεροπλάνο της Air India με 242 επιβαίνοντες που συνετρίβη στο αεροδρόμιο της πόλης Αχμενταμπάντ, εμφανίστηκε ο πρωθυπουργός της χώρας, Ναρέντρα Μόντι.

«Η τραγωδία στο Αχμενταμπάντ μας έχει συγκλονίσει», έγραψε σε ανάρτησή του.

«Είναι αδύνατο να το περιγράψεις με λόγια. Σε αυτή τη θλιβερή στιγμή, οι σκέψεις μου είναι με όλους όσους έχουν πληγεί.

Είμαι σε επαφή με υπουργούς και αρχές που εργάζονται για να βοηθήσουν τους πληγέντες».

The tragedy in Ahmedabad has stunned and saddened us. It is heartbreaking beyond words. In this sad hour, my thoughts are with everyone affected by it. Have been in touch with Ministers and authorities who are working to assist those affected. — Narendra Modi (@narendramodi) June 12, 2025

Συλλυπητήρια από το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών για την αεροπορική τραγωδία

Σε ανάρτησή του, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών εκφράζει τα συλλυπητήριά του για την αεροπορική τραγωδία στην Ινδία.

«Η ελληνική κυβέρνηση εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στον λαό και την κυβέρνηση της Ινδίας για την τραγική απώλεια ζωών μετά από αεροπορικό δυστύχημα στο Αχμενταμπάντ. Σε αυτή την ώρα πένθους, οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες και τους αγαπημένους των θυμάτων», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

#Greece extends its deepest condolences to the people and Government of #India for the tragic loss of life following a plane crash in Ahmedabad.



In this hour of grief, our thoughts go out to the bereaved families and loved ones of the victims. pic.twitter.com/g4eB1jhnRE — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) June 12, 2025

