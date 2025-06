Συντριβή αεροσκάφους Ινδία: Ανασύρθηκαν 30 σοροί - Έπεσε σε ξενώνα γιατρών

Ασύλληπτη τραγωδία βυθίζει στο πένθος την Ινδία. Το αεροσκάφος της Air India που συνετρίβη κατά την απογείωσή του στο Αχμενταμπάντ αποτελεί την πρώτη περίπτωση συντριβής ενός Boeing 787 Dreamliner.

Caught On Cam: Passenger plane crashes near Ahmedabad Airport. #PlaneCrash #Gujarat #Ahmedabad #ViralVideo pic.twitter.com/EkitM2Eg9Y

30 σοροί ανασύρθηκαν από το σημείο της πτώσης του αεροσκάφους. Σημειώνεται πως το Boeing «καρφώθηκε» σε έναν ξενώνα όπου κατοικούσαν γιατροί.

Το αεροσκάφος ξεκίνησε να πέφτει αφού είχε φτάσει σε ύψος 190 μέτρων από το έδαφος.

📍As per initial reports the Air India plane crashed directly on the BJ Medical College UG hostel mess in Meghani Nagar, Ahmedabad.#planecrash #AirIndia #Ahmedabad #Aircraft #Aviation pic.twitter.com/wxRdjbaNtx