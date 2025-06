Ινδία: Συνετρίβη αεροσκάφος με 242 επιβαίνοντες - Είχε προορισμό το Λονδίνο

Συνετρίβη αεροσκάφος της Air India στο αεροδρόμιο της δυτικής πόλης Αχμενταμπάντ της Ινδίας, χωρίς να διευκρινιστεί μέχρι στιγμής αν υπάρχουν θύματα.

Σύμφωνα με το Reuters, το αεροπλάνο μετέφερε 242 επιβαίνοντες. Οι 230 είναι επιβάτες και οι υπόλοιποι 12 το πλήρωμα.

Το αεροσκάφος είχε προορισμό το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, συνετρίβη μόλις ένα λεπτό μετά την απογείωσή του.

Ο υπουργός Αεροπορίας της χώρας, Kinjarapu Ram Mohan Naidu δήλωσε για το τραγικό συμβάν: «Οι ομάδες διάσωσης έχουν κινητοποιηθεί και καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλιστεί ότι ιατρική βοήθεια θα φτάσει γρήγορα στο σημείο. Οι σκέψεις και οι προσευχές μου είναι με όλους τους επιβαίνοντες και τις οικογένειές τους».

Flight AI171, operating Ahmedabad-London Gatwick, was involved in an incident today, 12 June 2025.



