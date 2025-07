Σεισμός 8,8 Ρίχτερ: Τα 5 μέτρα έφτασαν τα κύματα στις ρωσικές ακτές

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται ο Ειρηνικός μετά από τον σεισμό «μαμούθ» των 8,8 Ρίχτερ που σημειώθηκε στις ρωσικές ακτές. Το τσουνάμι έφτασε σε Ιαπωνία, Χαβάη, Αλάσκα, ενώ τα πρώτα κύματα έφτασαν και στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο RIA Novosti το ύψος των κυμάτων του τσουνάμι στη ρωσική πόλη Σέβερο – Κουρίλσκ στις ακτές του Ειρηνικού ξεπέρασε τα τρία μέτρα και το πιο ισχυρό είχε ύψος έως και 5 μέτρα.

Παρ’ ολ’ αυτά στη Χαβάη η εικόνα προς το παρόν δεν είναι αυτή που περίμεναν οι αρχές. Μέχρι τώρα δεν έχουν καμία ένδειξη μεγάλων κυμάτων, σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Γκριν.

Στη Χαβάη δόθηκε εντολή εκκένωσης αρκετών παράκτιων περιοχών λόγω του σεισμού των 8,8 Ρίχτερ στις ρωσικές ακτές - AP Images

Ωστόσο, όλα τα εμπορικά λιμάνια έχουν κλείσει και οι πτήσεις από και προς τη νήσο Μάουι έχουν ακυρωθεί προληπτικά.

Whoahhhhh! Videos showing the shaking from the M8.7 earthquake that hit off the coast of Kamchatka, Russia 😱👀😱 pic.twitter.com/Q5dYAstWil

Το τσουνάμι έφτασε το 1.30 μ. στο λιμάνι στην περιφέρεια Μιγιάγκι στη βόρεια Ιαπωνία, σύμφωνα με την ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA), η οποία διατήρησε το επίπεδο συναγερμού για τσουνάμι, προειδοποιώντας για πιθανά κύματα ύψους έως και 3 μέτρα κατά μήκος των ιαπωνικών ακτών του Ειρηνικού.

Τα πρώτα κύματα τσουνάμι καταγράφηκαν στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, και πιο συγκεκριμένα στην Crescent City, στα βόρεια της πολιτείας, κοντά στα σύνορα με το Όρεγκον.

