Τραγωδία Ινδία: «Δε λειτουργούσε τίποτα» - Tο συγκλονιστικό βίντεο επιβάτη

Επιβάτης της Air India μοιράστηκε βίντεο μέσα από το αεροσκάφος, στο οποίο ισχυρίζεται ότι δείχνει ηλεκτρικές συσκευές - όπως το σύστημα κλιματισμού και οι οθόνες ψυχαγωγίας - να μη λειτουργούν στο μοιραίο Boeing 787 Dreamliner, κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του, λίγες ώρες πριν από την τραγωδία.

Ο επιβάτης ανέφερε ότι ταξίδεψε με το ίδιο αεροσκάφος, το Boeing 787-8 Dreamliner της Air India, από το Δελχί προς το Αχμενταμπάντ μερικές ώρες πριν από τη φονική συντριβή της πτήσης AI171.

Στο βίντεο που μοιράστηκε περιγράφει «ασυνήθιστα πράγματα» - τεχνικά προβλήματα που εντόπισε στο αεροσκάφος.

I was in the same damn flight 2 hours before it took off from AMD. I came in this from DEL-AMD. Noticed unusual things in the place.Made a video to tweet to @airindia i would want to give more details. Please contact me. @flyingbeast320 @aajtak @ndtv @Boeing_In #planecrash #AI171 pic.twitter.com/TymtFSFqJo