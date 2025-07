Σεισμός... «μαμούθ» 8,8 Ρίχτερ ανοιχτά των ακτών της Ρωσίας

Σεισμός 8,8 βαθμών καταγράφτηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στον θαλάσσιο χώρο ανοικτά από τη ρωσική χερσόνησο Καμτσάτκα, προκαλώντας τσουνάμι στη Ρωσία και στην Ιαπωνία και προκαλώντας έκτακτες προειδοποιήσεις στους πολίτες σχεδόν όλων των χωρών που βρέχονται από τον ωκεανό αυτόν.

Το τσουνάμι ήδη πλημμύρισε την πόλη Σέβερο - Κουρίλσκ, στο βόρειο τμήμα του ρωσικού αρχιπελάγους που είναι γνωστό με την ονομασία Κουρίλες νήσοι, σύμφωνα με το υπουργείο Αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων της ρωσικής ομοσπονδίας.

Βίντεο που ανέβηκαν στα social media εικονίζουν ορμητικά νερά να εισβάλουν σε σπίτια στην πόλη περίπου 2.000 κατοίκων, οι οποίοι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τις εστίες τους.

Παράλληλα, πλάνα της ιαπωνικής τηλεόρασης εικόνιζαν κόσμο να φεύγει, με αυτοκίνητα ή με τα πόδια, προς περιοχές με υψηλότερο υψόμετρο, ειδικά στη βόρεια νήσο Χοκάιντο, όπου παρατηρήθηκε ένα πρώτο τσουνάμι ύψους περίπου 30 εκατοστών.

Το αμερικανικό ινστιτούτο γεωφυσικών μελετών (USGS) αρχικά έκανε λόγο για σεισμό 8 βαθμών, κατόπιν αναθεώρησε την εκτίμησή του προς τα πάνω, στους 8,7 και τελικά στους 8,8 βαθμούς. Η δόνηση καταγράφτηκε στις 02:35 (ώρα Ελλάδας), σε βάθος 20,7 χιλιομέτρων, στον θαλάσσιο χώρο περίπου 126 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα της περιφέρειας Καμτσάτκα, στη ρωσική Άπω Ανατολή.

Σύμφωνα με επιστήμονες της υπηρεσίας γεωφυσικής της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών, πρόκειται για τον πιο ισχυρό σεισμό που καταγράφτηκε στην περιοχή αυτή από το 1952.

Η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK διέκοψε το κανονικό πρόγραμμά της κι άρχισε να καλύπτει τις εξελίξεις ζωντανά, με τον παρουσιαστή της να παρακαλεί τους κατοίκους παραθαλάσσιων περιοχών να απομακρυνθούν από τα σπίτια τους για να σώσουν τις ζωές τους.

Εργαζόμενοι στο κατεστραμμένο πυρηνικό ηλεκτροπαραγωγικό εργοστάσιο στη Φουκουσίμα, όπου έγινε ένα από τα σοβαρότερα πυρηνικά δυστυχήματα στη σύγχρονη ιστορία, το 2011, απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από το σημείο.

Τα τσουνάμι είναι συνεχή και η ιαπωνική μετεωρολογική υπηρεσία (JMA) προειδοποίησε τους πολίτες να μην βγουν στη θάλασσα και «να μην πλησιάζουν τις ακτές ως την άρση του συναγερμού». Η υπηρεσία αρχικά προέβλεπε πως τα κύματα θα έφταναν το 1 μέτρο, κατόπιν αναθεώρησε εκτιμώντας πως μπορεί να φθάσουν ως και τα 3 μέτρα.

Κάποιες σιδηροδρομικές συνδέσεις ανεστάλησαν.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιοσιμάσα Χαγιάσι παρότρυνε και αυτός τους κατοίκους περιοχών που αφορούν τα έκτακτα προειδοποιητικά δελτία να φύγουν προς ασφαλείς τοποθεσίες ή κτίρια.

Σεισμός Ρωσία: Προειδοποιήσεις για τσουνάμι από τις Φιλιππίνες μέχρι την Καλιφόρνια

Οι προειδοποιήσεις αφορούν όλες τις βόρειες και ανατολικές ακτές ως ακόμη και την Οσάκα, όπως και μικρά, περιφερειακά νησιά. Στο Τόκιο και στην Οσάκα προβλέπονταν κύματα έως και 1 μέτρου.

Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό Ωκεανό (PTWC) εκτίμησε πως υπήρχε ενδεχόμενο να πλήξουν «επικίνδυνα» σεισμογενή θαλάσσια κύματα τις ακτές στις πολιτείες Καλιφόρνια, Όρεγκον και Ουάσιγκτον, στη Χαβάη, στο Γκουάμ και αλλού. Η ίδια πηγή εκτίμησε πως διέτρεχαν κίνδυνο οι ακτές του Ισημερινού.

Είναι εξάλλου πιθανά κύματα ύψους 1-3 μέτρων, στις ακτές της Χιλής, της Κόστα Ρίκα, της γαλλικής Πολυνησίας κ.ά.

Από την πλευρά της, η μεξικανική κυβέρνηση έδωσε εντολή στην πολιτική προστασία να φροντίσει να απομακρυνθεί ο πληθυσμός από τις ακτές. Το Πολεμικό Ναυτικό προειδοποίησε ακόμη πως έπρεπε να αναμένονται «πολύ ισχυρά ρεύματα στις εισόδους λιμένων» από την πολιτεία Μπάχα Καλιφόρνια ως την Τσιάπας.

Προειδοποιήσεις για κύματα 1 μέτρου εκδόθηκαν επίσης από την Αυστραλία ως την Κολομβία, από τις Φιλιππίνες ως τη Νέα Ζηλανδία, από τα νησιά Τόγκα ως την Ταϊβάν και στην Ινδονησία.

Οι Φιλιππίνες ειδικά κάλεσαν τους κατοίκους στα παράλια να φύγουν προς το εσωτερικό, προς περιοχές με μεγαλύτερο υψόμετρο, καθώς ανέμενε τσουνάμι ύψους ως και 1 μέτρου από τις 08:20 ως τις 09:40 (ώρες Ελλάδας), ενώ κάλεσε τους αλιείς που βρίσκονται στη θάλασσα να παραμείνουν σε ύδατα με μεγάλο βάθος.

Σεισμός Ρωσία: Μπαράζ μετασεισμών – Θα κρατήσουν έως κι έναν μήνα λένε οι ειδικοί

Τουλάχιστον έξι ισχυρές μετασεισμικές δονήσεις, ανάμεσά τους δυο πολύ ισχυρές, 6,9 και 6,3 βαθμών, καταγράφτηκαν μετά τον κύριο σεισμό, σύμφωνα με το USGS. Ρώσοι σεισμολόγοι στην Καμτσάτκα προειδοποίησαν πως δεν μπορούν να αποκλειστούν μετασεισμοί ως ακόμη και 7,5 βαθμών μέσα στον επόμενο ένα μήνα.

Την 20ή Ιουλίου, σεισμός 7,4 βαθμών, που ακολουθήθηκε από πολλές μετασεισμικές δονήσεις, καταγράφτηκε επίσης στα ανοικτά της ρωσικής χερσονήσου, χωρίς να αναφερθούν σοβαρές ζημιές ή θύματα.

Ο σημερινός σεισμός προκάλεσε μόνο μερικούς ελαφριούς τραυματισμούς στη Ρωσία, τουλάχιστον κατά τις τοπικές αρχές.

Το επίκεντρο του σεισμού βρίσκεται πολύ κοντά σε εκείνο του φοβερού σεισμού των 9 Ρίχτερ που σημειώθηκε τον Νοέμβριο του 1952, ο οποίος προκάλεσε καταστροφικό τσουνάμι που έπληξε όλο τον Ειρηνικό.

Στο υπέδαφος της χερσονήσου Καμτσάτκα τέμνονται οι τεκτονικές πλάκες του Ειρηνικού και της βόρειας Αμερικής, που σημαίνει ότι η περιοχή αυτή έχει από τις υψηλότερες σεισμικότητες στον πλανήτη.

«Η ρωσική χερσόνησος, που χωρίζει τη θάλασσα του Άχοτσκ από τον Ειρηνικό Ωκεανό, είναι από τις περιοχές που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στους σεισμούς στον κόσμο», εξηγεί το USGS.

Από το 1900, έχουν καταγραφεί επτά πολύ ισχυροί σεισμοί, μεγέθους ίσου ή υψηλότερου από τους 8,3 βαθμούς, κατά μήκος της χερσονήσου αυτής.

