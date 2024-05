Βασιλιάς Κάρολος: Ένας χρόνος από τη στέψη του- Βίντεο με αδημοσίευτο υλικό

Ένας χρόνος συμπληρώνεται σήμερα από τη λαμπερή τελετή στέψης του Βασιλιά Καρόλου Γ' και το Μπάκιγχαμ έδωσε στη δημοσιότητα ένα βίντεο με αδημοσίευτο υλικό από την ημέρα εκείνη.

Η ενθρόνιση του πρωτότοκου γιου της Βασίλισσας Ελισάβετ πραγματοποιήθηκε στις 6 Μάη 2023 και ήταν ένα γεγονός που απασχόλησε όλο τον πλανήτη, αφού η τελετή μεταδόθηκε διεθνώς.

