Ουκρανία: «Χτύπησαν» ξανά πολυκατοικία στο Κίεβο – Συνεχείς εκρήξεις

Και χθες οι ρωσικές δυνάμεις βομβάρδισαν δύο πολυκατοικίες στο Κίεβο

Ανελέητο είναι το σφυροκόπημα του Κιέβου από τις ρωσικές δυνάμεις. Νωρίς το πρωί ρωσικά βομβαρδιστικά έπληξαν ξανά μια 12ώροφη πολυκατοικία στο προάστιο Σεβτσένκο του Κιέβου.

Η πολυκατοικία που χτυπήθηκε στο Κίεβο

Επίσης ζημιές υπέστη και μια γειτονική πολυκατοικία εννέα ορόφων. Όπως μεταδίδει το BBC, τουλάχιστον δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν και 35 εκκένωσαν το κτίριο.

Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media δείχνουν πυκνούς καπνούς να καλύπτουν τον ουρανό του Κιέβου πάνω από τα κτίρια που επλήγησαν από τους ρωσικούς πυραύλους.

The interactive map shows the progress of the advance of the Armed Forces of the Russian Federation from the beginning of the operation until today. pic.twitter.com/mGU4fZKLQ0