«Σας ψάχνουμε, είστε τελειωμένοι!» - Στην Ουκρανία ο Τσετσένος ηγέτης

Στην Ουκρανία φέρεται να βρίσκεται ο ηγέτης των Τσετσένων, Ραμζάν Καντίροφ - Βίντεο Skai

Οι φήμες ότι Τσετσένοι εκτελεστές βρίσκονται στην Ουκρανία για να συμμετέχουν στον πόλεμο στο πλευρό της Ρωσίας, φαίνεται να επιβεβαιώνονται. Ο ηγέτης της Ρωσικής Δημοκρατίας της Τσετσενίας, ο Ραμζάν Καντίροφ, προστατευόμενος του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, διαβεβαίωσε σήμερα πως βρίσκεται στο έδαφος της Ουκρανίας, στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων που συνεχίζουν την επίθεσή τους στη χώρα.

Ο κ. Καντίροφ, τον οποίο κατηγορούν μη κυβερνητικές οργανώσεις για κατάφωρες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Δημοκρατία της Τσετσενίας στον Καύκασο, μεταφόρτωσε στην πλατφόρμα Telegram βίντεο στο οποίο εικονίζεται με στρατιωτική περιβολή να μελετά σχέδια και χάρτες μαζί με στρατιωτικούς γύρω από τραπέζι σε αίθουσα.

Looks like Chechen leader Kadyrov arrived in #Ukraine , instructed his troops to take Kiev. pic.twitter.com/bDIn0eHDor

Κατόπιν διαβεβαίωσε με μήνυμά του ότι το βίντεο μαγνητοσκοπήθηκε στο Γκοστομέλ, αεροδρόμιο κοντά στο Κίεβο, την ουκρανική πρωτεύουσα, που καταλήφθηκε από τον ρωσικό στρατό τις πρώτες ημέρες αυτής που το Κρεμλίνο αποκαλεί «ειδική στρατιωτική επιχείρηση».

Η πληροφορία αυτή είναι αδύνατο να επιβεβαιωθεί με ανεξάρτητο τρόπο.

The Chechen warlord leader Ramzan Kadyrov who has contributed significant troops to Putin’s war claims on his Telegram this video shows him in the field near Kyiv: pic.twitter.com/K4WsWsE6DS