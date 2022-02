Χιλιάδες Τσετσένοι «εκτελεστές» στην Ουκρανία - Γιατί τους έστειλε ο Πούτιν

Μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία - Βίντεο από το μεσημεριανό δελτίο ειδήσεων του Star

Ο πόλεμος στην Ουκρανία μαίνεται και ο ρωσικός στρατός βρίσκεται στο Κίεβο σκορπώντας τον τρόμο. Την ίδια ώρα, μια ομάδα «κυνηγών» των ειδικών δυνάμεων της Τσετσενίας έχει εξαπολυθεί στην Ουκρανία για να συλλάβει ή να σκοτώσει συγκεκριμένους Ουκρανούς αξιωματούχους.

Putin is now partnering with Radical Islamist Chechens to slaughter Ukrainians.



They are seen "praying" before going to battle. May they get a taste of their own medicine. #PutinIsaWarCriminal pic.twitter.com/1kIXlstqjh — Hananya Naftali (@HananyaNaftali) February 25, 2022

Σε κάθε στρατιώτη φέρεται να δόθηκε μια ειδική «τράπουλα» με φωτογραφίες και περιγραφές Ουκρανών αξιωματούχων, αναφέρεται στο Telegram της Μόσχας.

Another video from Grozny, Chechnya sent to me by local source today. Thousands of additional Chechen government forces being deployed to Ukraine as part of Russia's occupation force. pic.twitter.com/4c8tJS1bqp — Neil Hauer (@NeilPHauer) February 25, 2022

Ο κατάλογος περιλαμβάνει αξιωματούχους και αξιωματικούς ασφαλείας που είναι ύποπτοι για «εγκλήματα» από τη Ρωσική Ερευνητική Επιτροπή, σύμφωνα με την έκθεση.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται την ώρα που ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε ότι είναι ο «νούμερο ένα στόχος» για Ρώσους δολοφόνους στο Κίεβο, ενώ η οικογένειά του είναι «ο νούμερο δύο στόχος» για τους δολοφόνους του Πούτιν.

Η ομάδα των Τσετσένων πιστεύεται ότι βρίσκεται ήδη σε ουκρανικό έδαφος και φέρεται ότι δόθηκε εντολή να σκοτώσει τους καταζητούμενους.

Ακόμα, σύμφωνα με την Daily Mail, πιστεύεται ότι όσοι προσδιορίζονται από τη Μόσχα ως «Ναζί» πιθανόν να βρίσκονται και εκείνοι στον «κατάλογο» θανάτου.

Chechens before deployment to Ukraine. With Russia pic.twitter.com/x7GjOpFt8F — Laszlo MMG (@MMGinvest) February 25, 2022

Υπενθυμίζεται ότι ο Πούτιν είχε δηλώσει ότι ένας βασικός στόχος της εισβολής στην Ουκρανία ήταν να «αποναζιστεί» η χώρα.

Η κρατική τηλεόραση στην Τσετσενία μετέδωσε ότι ο Ραμζάν Καντίροφ, 45 ετών, ηγέτης της δημοκρατίας και στενός σύμμαχος του Πούτιν, είχε επισκεφθεί τις δυνάμεις του στην Ουκρανία.

Οι Τσετσένοι πιστεύεται ότι προέρχονται από το Νότιο τάγμα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Φρουράς, που εδρεύει στην Τσετσενία.

Ο Καντίροφ φέρεται να συναντήθηκε χθες με τον Βίκτορ Ζολότοφ, διευθυντή της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εθνικής Φρουράς και Ανώτατο Διοικητή των Δυνάμεων της Ρωσικής Εθνικής Φρουράς, επίσης στενό σύμμαχο του Πούτιν.



