Εν εξάλλω ο Πούτιν: Καλεί τους Ουκρανούς να ρίξουν την κυβέρνησή τους

Μέχρι πριν λίγες ώρες ο Πούτιν είχε αποδεχτεί τον διάλογο με τον Ζελένσκι/ Κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star (25/2/22)

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις από το μέτωπο του πολέμου στην Ουκρανία, καθώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν πραγματοποίησε νέες δηλώσεις σε ζωντανή σύνδεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, ο Ρώσος Πρόεδρος ζητά από τους Ουκρανούς να ρίξουν την κυβέρνησή τους και να καταθέσουν τα όπλα. Ο Πούτιν απευθύνθηκε στον λαό της Ουκρανίας, λέγοντας συγκεκριμένα: «Πάρτε την εξουσία στα χέρια σας»!

Τα όσα είπε ο Πούτιν, δείχνουν πως ο διάλογος μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας ίσως ναυάγησε πριν καν ξεκινήσει. Νωρίτερα οι πληροφορίες ανέφεραν πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε τον Βλαντιμίρ Πούτιν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, με τον δεύτερο να δέχεται την πρότασή του.

«Δεν περιμένω συμφωνία με μία συμμορία ναρκομανών και νεοναζί που εγκαταστάθηκαν στο Κίεβο και πήραν ομήρους όλο τον ουκρανικό λαό» είπε ο Βλαντιμίρ Πούτιν στις νέες δηλώσεις του, δείχνοντας ουσιαστικά πως «κλείνει» την πόρτα στον διάλογο με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι!

Παράλληλα, ο Ρώσος Πρόεδρος εκθείασε το έργο του ρωσικού στρατού στην Ουκρανία, λέγοντας πως «στο πεδίο της μάχης δεν πολεμούν Ουκρανοί στρατιώτες, αλλά εθνικιστές και τρομοκράτες».

«Κάνω για άλλη μια φορά έκκληση στο στρατιωτικό προσωπικό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας: μην επιτρέψετε στους νεοναζί και (Ουκρανούς ριζοσπαστικούς εθνικιστές) να χρησιμοποιούν τα παιδιά, τις γυναίκες και τους πρεσβύτερους σας ως ανθρώπινες ασπίδες», είπε ο Πούτιν σε τηλεοπτική συνάντηση με το συμβούλιο ασφάλειας της Ρωσίας. «Πάρτε την εξουσία στα χέρια σας, θα είναι πιο εύκολο για εμάς να καταλήξουμε σε συμφωνία». Ο Πούτιν πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι στρατιωτικοί στην Ουκρανία ενεργούσαν «γενναία, επαγγελματικά και ηρωικά».

Οι σειρήνες έχουν ξεκινήσει να ηχούν ξανά στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της πόλης να δηλώνει πως «έχει ξεκινήσει η αντίσταση». Πληροφορίες κάνουν λόγο για ρίψη ρωσικών πυραύλων.

Η Ρωσία ισχυρίζεται ότι κατέλαβε αεροδρόμιο έξω από το Κίεβο.

Volunteers lined up to receive their weapons on Friday after the Ukrainian government’s announcement that it would arm civilians to resist the Russian invasion. Once armed, they took cover as jets flew overhead.https://t.co/NPiAq4KROd pic.twitter.com/oqjk9gOhDi